Consulta tu horóscopo del 28 de enero

Aries

Aries, hoy puede producirse un problema amoroso. Ese negocio empieza a dar sus frutos. Por fin podrás trabajar en lo que te gusta. Momento de mucha actividad, cuidado con el desgaste.

Tauro

Pendiente de una persona que busca robarse tu amor. Un pago que olvidaste puede descabalar tu presupuesto. Aumento considerable de trabajo. Tu condición física mejorará si sales a caminar.

Géminis

Géminis, los celos pueden llevarte a la duda. Hazle entender a tu familia que no debes contraer deudas. Medita las propuestas laborales y no te precipites. Consulta a tu endocrino, dicen los astros.

Cáncer

Deja ya las preocupaciones y desconfianza. Tu situación económica no es del todo buena, cuidado con las inversiones. Trata de captar nuevos clientes. La comida es un placer que debes controlar en su justa medida.

Leo

Leo, se aproximan cosas maravillosas en tu relación. Tus ingresos bajarán hoy. Alguien con nuevas ideas favorecerá tu entorno laboral. Abuso en la práctica del deporte, podrías sufrir alguna lesión, dice tu horóscopo 28 de enero.

Virgo

Te sentirás sexy y en efecto así estarás; noche fogosa. Van a llegar unos pagos que no esperabas. Pospón nuevas ideas y atiende lo cotidiano del trabajo. Cualquier momento es bueno para hacer gimnasia.

Libra

Tu horóscopo 28 de enero dice que es el fin de una relación. Cuidado con las tarjetas de crédito, son peligrosas. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. Disfruta más de tu tiempo libre.

Escorpio

Propuestas con tu pareja se materializan el día de hoy. Estudia cuál es el banco que más te interesa. Sigue trabajando duro en tu nuevo proyecto laboral. A través del diálogo descargarás tensión emocional, dicen los astros.

Sagitario

No digas que no al amor, vendrán cosas fantásticas. No gastes grandes sumas de dinero en banalidades. Tu trabajo te proporcionará mucho prestigio. Protege tus labios si estás mucho tiempo al aire libre, dice tu horóscopo 28 de enero.

Capricornio

Capricornio suelta tus sentimientos para no perder el amor. Buen momento para invertir algún dinero en bolsa. Tómate con calma la avalancha de trabajo de hoy. Anímicamente, te encuentras mejor que nunca.

Acuario

Pasarás del sexo al amor definitivo, dicen los astros. Hoy puedes ir de compras y darte algún capricho. Profesionalmente, consigues tus fines y proyectos. Reserva un poco de tiempo para descargar tensiones.

Piscis

Momento de aclarar tus dudas sentimentales con tu pareja. Controla en qué gastas el dinero. Los astros te ayudan a conseguir tus objetivos profesionales. Tu cuerpo está en un momento óptimo, sigue así.

