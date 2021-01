Mhoni Vidente: horóscopos de la semana

Mhoni Vidente está en Nueva Mujer con sus horóscopos para decirte lo que te depara el destino en cuestión de salud, dinero y amor, además de la carta del tarot que regirá a tu signo en la semana.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió El Sol, significa que la fuerza y esperanza están en tu vida, por lo que esta semana lograrás los objetivos que tanto deseas, como la compra de un carro o un cambio de casa, pero la carta también te dice que equilibres tu vida sentimental y dejes a un lado los celos y enojos sin razón, pues tu signo es muy temperamental y eso provoca que tengas discusiones; estimula la paciencia. Revisa tu salud, que la carta es la que alerta cualquier enfermedad. Tu número cabalístico es el 27, por eso este año sientes que la suerte se encuentra de tu lado y te dice que tu vida cambiará para bien en los próximos meses. Esta carta es muy compatible con los signos de Acuario, Leo y Libra para hacer negocios nuevos o iniciar relaciones sentimentales. Tus números de la suerte son 01 y 29.

Tauro

Te salió la carta La Estrella en el horóscopo del tarot, eso significa que tu fuerza espiritual se incrementará en estos días y te quitarás todo lo negativo, también te advierte desconfiar de personas que te hablen de amor. Esta carta es de las importantes del tarot y al combinarse con tu signo, implica que tendrás la fuerza para vencer cualquier obstáculo; te recomienda que estimules tu habilidad e ingenio para hacer negocios o cambies de escuela. La carta te iluminará para tener éxito. Terminas una relaciona amorosa y empiezas otra, pero recuerda que es mejor que te des un espacio para entender qué necesitas para ser feliz. Tu número cabalístico el 26 y siempre serás el primero en todo, tu meta en la vida es triunfar, sólo evita impulsos de tu temperamento. Tus números de la suerte son 03 y 39.

Géminis

La Luna es la carta que te salió en el horóscopo del tarot, y tu número cabalístico es el 25, por lo que estos días a tu signo lo dominará el sexo y te sentirás amado. La carta te invita a rectificar y te recomienda que, si estás casado, reflexiones si mantienes esa relación o decides dar un giro, pues tu signo siempre busca su pareja ideal y a veces te confundes con el sexo y por eso estos serán días de tomar decisiones y ser feliz. Recibes un dinero extra por un bono o el pago de una deuda. Esta carta te recomienda ir con el médico y realizarte una revisión. Tendrás un cambio positivo en tu actitud y verás la vida de mejor manera gracias a que tu signo siempre busca el bien en todos los sentidos. Cuídate de las traiciones de compañeros de trabajo o ex parejas. Tus números de la suerte serán 05 y 49.

Cáncer

Te salió la carta El Mago en el horóscopo del tarot, significa que debes resistir en las situaciones críticas, no te doblegues pues aunque tu signo es el más sensible, debes tomar tu fuerza interior para enfrentar los problemas que se te presenten en estos días, recuerda que al tomar decisiones haces que tu destino cambie para bien. Tu número cabalístico es el 24. La carta también te recomienda tener más disciplina en todo lo que realices, en especial el trabajo, que nunca vean tu punto débil para que no te ataquen. Con tu pareja evita las inseguridades y estimula la confianza mutua. Tendrás éxito en la toma de puestos nuevos y con nuevos ingresos. Te sale un viaje en el que tu energía se renovará. No prestes dinero o tu coche, evita realizar este tipo de favores. Tus números de la suerte son 08 y 77.

Leo

La carta que te salió en el horóscopo del tarot es El Juicio y tu número cabalístico es el 27, por lo que tu suerte será indiscutible en estos días; esta carta te augura viajes y que serás uno de los signos más afortunados. Te recomienda ser el más profesional en tu ámbito laboral y puntual en tus citas, pero te alerta desconfiar de amigos o familiares porque te pueden traicionar y hablar mal a tus espaldas, así que procura no platicar tanto tu vida privada. Si tienes una relación sentimental es momento de dar el siguiente paso y formar una familia. Seguirás con tu buen carácter y te mostrarás alegre y optimista. Mandas a revisar tu carro. Debes tener cuidado con tus jefes en tu trabajo y trata de poner en orden toda tu papelería. En estos días tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 28.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió El Ermitaño y tu número cabalístico es el 28, esto significa que realizarás con éxito cualquier trámite legal o de gobierno que tenías pendiente. Esta carta también te dice que debes ser más espiritual y pedir a las fuerzas divinas su ayuda en tus problemas personales, no seas escéptico. Tendrás días de cambios personales que serán benéficos para tu vida, sólo trata de empezar un régimen alimenticio o de ejercicio para mantenerte sano. Un amor que ya estaba fuera de tu vida volverá a pedirte que retomen la relación. Tendrás un golpe de suerte con los números 14 y 50, sólo trata de no platicar tus logros económicos. A los que piensan retomar sus estudios, la carta les augura que todo se les dará con éxito. Te busca tu padre para arreglar asuntos de propiedades o herencia.

Libra

Te salió la carta El Carruaje en el horóscopo del tarot, y tu número cabalístico es el 26, significa que tu intuición se incrementará en estos días, úsala en toda su capacidad para cambiar tu destino a tu favor. Te llegará una sorpresa agradable. Esta carta te ayuda a ver claramente quiénes son tus amigos y en quién puedes confiar, por eso te invita a depurar lo negativo en tu vida. Ten cuidado con problemas de estómago o intestino, no hagas corajes sin razón. Respecto a lo místico y religioso, toma un curso y eso te ayudará a estar mejor en todos los sentidos. Ten cuidado con problemas legales o de trabajo, resuelve todo cuanto antes para que no te perjudique. Tus números de la suerte son 07 y 66. Tu compatibilidad en el amor será con los signos de fuego, sólo trata de no ser tan entregado desde el inicio.

Escorpión

En el tarot te salió la carta La Torre y tu número cabalístico es el 27, esto representa el final de todo lo negativo que arrastrabas y te indica que estás en tu época de crecimiento económico y laboral, así que no te detengas, tendrás una ayuda espiritual intensa que te hará avanzar sin obstáculos. Esta carta te representa en casi todo lo que eres como persona reflexiva y consciente de lo que pasa a tu alrededor, y como eres líder natural siempre alcanzas puestos de poder y jerarquía. En situaciones amorosas debes aprender a perdonar y darte la oportunidad a ti mismo, ya que a veces no salen las cosas como uno quiere, pero recuerda que debes aprender a convivir más. Tendrás suerte en los juegos de azar con los números 18 y 99. Es hora de que pongas un negocio de sistemas o ventas de aparatos electrónicos.

Sagitario

La Templanza es la carta que te salió en el horóscopo del tarot, y tu número cabalístico es el 29, significa que tendrás días de abundancia económica y suerte en todo lo que te propongas laboralmente, de hecho te propondrán buenos contratos o ascensos porque tu signo es fuego y esto combinado con la carta te impulsará a crecer mucho este año, pero debes tener prudencia y ser reservado en lo que platiques, recuerda que a tu signo le gusta presumir sus logros y lo que tienes en mente, por eso a veces se vienen abajo tus proyectos. En cuestiones amorosas, estás en la etapa primordial de formar algo como pareja y tendrás encuentros amorosos con personas muy compatibles del signo de Aries, Libra o Acuario. Darás un golpe de suerte con los números 05 y 44. La carta te alerta que no regreses con amores del pasado.

Capricornio

La carta La Justicia es la que te salió en el horóscopo del tarot y tu número cabalístico es el 26, significa que tu fuerza intelectual te permitirá salir adelante de cualquier situación complicada. La carta te pide que no temas actuar y ser más intrépido en los negocios o posiciones de trabajo, por eso siempre tienes a tu cargo departamentos con mucha gente y tienes éxito por tu calidez e inteligencia para manejar a los demás, pero en tu vida personal se te complica tener una pareja estable y por eso buscas amores lejos o distanciados. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 74. Realizas cambios en tu casa. La carta te recomienda estudiar lo referente a leyes, política, sistemas, liderazgo o idiomas, se te dará muy fácil. Eres el pilar de tu familia y por eso siempre te haces cargo de ellos.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta La Fuerza, y tu número cabalístico es el 27, esto significa que debes cuidar tu carácter en situaciones laborales complicadas y sobrellevar los problemas que se te presenten. En el amor tendrás algunos tropiezos o problemas, pero no los hagas grandes, ten en mente que todo se resuelve hablando. Te llega la oportunidad de viajar en estos días. La carta te recomienda estudiar idiomas, ventas, tecnología de comunicaciones o administración, estas carreras te llevarán al éxito. Tienes un golpe de suerte con los números 07 y 14. Un amigo te invita a iniciar un negocio, acéptalo que a tu signo le va muy bien con las relaciones públicas y las ventas. Cambias tu look. La carta te dice que prestes atención a tu físico y tu alimentación, recuerda que como te ven, te tratan.

Piscis

Te salió la carta El Mundo en el horóscopo del tarot y tu número cabalístico es el 25, eso pone el éxito en tus manos, así que tendrás suerte en todo lo que emprendas. Esta carta, en combinación con tu signo, te ayudará a lograr tus objetivos en la vida y como es una carta en movimiento te augura un viaje que te hará crecer como persona. La carta te dice que es el momento ideal para que formes una relación estable o encontrarás a la persona ideal en tu vida; tus signos más compatibles serán Aries o Escorpión. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 28 y te ofrecen un ascenso en tu trabajo. Estudia todo lo referente a ingeniería en mecánica, diseño, psicología o medicina, estas carreras te ayudarán a crecer en lo personal. Tu signo siempre está al lado de su familia y les das apoyo incondicional.

