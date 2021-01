Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Nueve de Bastos

Tomar resguardos, tener muy presente el auto cuidado, asumir a plenitud los protocolos sanitarios y cuidarnos de las amenazas de todo tipo que acechan en cualquier sitio o circunstancia, es obligatorio y necesario. No obstante, ver en todo lugar, y realizando la actividad que sea, un peligro inminente no es recomendable ni sano, pues distorsiona en algo la realidad, consume y agota las energías y puede llegarse al extremo de debilitar tus defensas. Ante esto, debes aplicar permanentemente el sentido común.

Tauro

El Sol

Ver con claridad lo que se debe hacer es de hecho positivo desde todo punto de vista. Esta semana tendrá esta característica, por lo que podrás avanzar con la certeza de que vas bien encaminada, según tus proyectos, y no perderás tiempo tratando de responder las dudas lógicas de un período turbio. Aprovecha pues estos días y apunta a aquellas cosas que sí son determinantes y que te iluminen en los días venideros. Como última recomendación, abandona tus zonas cómodas y proponte cambios racionales y posibles.

Géminis

Paje de Espadas

El período crítico y excesivamente complejo que estamos viviendo debiera hacernos reflexionar respecto de muchos temas de nuestra vida, sobre todo a ti, pues tu mundo es el mundo de las ideas, los conceptos, los análisis, el pensamiento, y estos son tiempos propicios para repensar en nuestra propia escala de valores, como el respeto, la humildad, la tolerancia, la solidaridad, etc. Privilegiando lo espiritual, las creencias, y descartando todo lo superfluo.

Cáncer

La Sacerdotisa

Durante estos días, más que de costumbre, toma en cuenta tu intuición por sobre tu racionalidad. Los mensajes que vengan de tus percepciones extrasensoriales mucho te ayudarán en convertir estos días en positivos, provechosos y de logros. El instinto, presente aún en los seres humanos, se sumará a lo anterior y hará menos conflictiva esta semana. Ocúpate en aquello que consideres problemático para ti y saca tus conclusiones.

Leo

Cinco de Espadas

Habilidades, condiciones y méritos, tienes de sobra para sobresalir en el medio en que te desenvuelves. Esto te ha permitido, esfuerzo mediante, destacarte en lo que hagas, conseguir tus propósitos y no pasar inadvertida. Procura no caer en el nefasto facilismo que te podría llevar a conseguir lo que te propongas a costa de los demás. No es digno de ti, por el contrario, las victorias fáciles suenan a derrotas para los capaces.

Virgo

Caballero de Espadas

En este período, altamente conflictivo, que estamos viviendo, cuyo término no se ve con claridad, debemos estar preparados para seguir luchando sin descanso día a día. Decaer en el empeño puede ser aún peor. Solo la valentía al actuar puede, en cierto modo, ser garantía de la superación de tan complejo escenario y de salir adelante con la experiencia a nuestro haber y, por ende, con más herramientas para lo que nos depare el destino.

Libra

Cuatro de Espadas

No relajes tus medidas de cuidado frente al mal que a todos aqueja. Toma todos los resguardos posibles para mejorar tu sistema inmunológico. Junto con ello, preocúpate además, de controlar tu salud en general y adopta medidas como descansar y dormir lo necesario, alimentarte sano y evitar ambientes que, de una u otra forma, sean amenazas para tu integridad en general. Esto no es augurio de enfermedad, solo es una recomendación que es bueno poner en práctica.

Escorpio

La Fuerza

En estos días estarán presentes en tus gestiones, en distintos ámbitos de tu vida o planes en general, dos elementos primordiales para tener resultados cercano a lo que hayas aspirado. El primero de ellos es la predisposición anímica positiva y, en segundo lugar, la claridad respecto de lo que quieras conseguir. Lo demás son tus atributos permanentes, la suma de todo esto será sinónimo de éxito.

Sagitario

El Mago

Durante esta semana tendrás medios y condiciones más que suficiente para lograr lo que te propongas alcanzar. Preferentemente en el ámbito profesional o laboral, sobre todo en aquello que diga relación con innovar métodos, sistemas o maneras de realizarlo. Mantén, como de costumbre, tu optimismo y confía en que tus habilidades habituales se verán fortalecidas para que tus planes se hagan realidad.

Capricornio

El Carro

Durante esta semana, más que de costumbre, vas a desplegar todas tus cualidades y virtudes para entender la realidad y cambiarla según tus intereses, preferentemente en tu actividad laboral. En este plano surgirán las ideas para enfrentar los problemas y desafíos, de manera clara, para avanzar de la forma que más te acomode y de acuerdo al método que domines de la mejor manera. Recuerda que “el éxito consiste en vencer un temor al fracaso”.

Acuario

La Luna

Durante esta semana tus planes, tareas o trabajos, se verán un tanto trabados pues te costará ver con claridad el terreno que pises, lo que se traducirá en falta de certeza para definir cuál es la mejor manera de encarar tu quehacer. Si es posible, solo saca adelante lo que menos complicación te genere y posterga aquello respecto de lo cual te surjan dudas más allá de lo conveniente. La oscuridad siempre dará paso a la luz.

Piscis

La Estrella

Estás en un momento en que cambian positivamente las perspectivas para el tiempo que viene. No será nada repentino ni extremadamente feliz, pero sí algo que en el transcurso de los días verás como va mejorando tu situación, en general, y en aquello que hayas puesto en un lugar de prioridad. No debes esperar sin cumplir tu rol, deberás salir a buscar resultados, enfocándote en lo que son tus aspiraciones. Recuerda que “el que no sabe qué busca no entiende lo que encuentra”.