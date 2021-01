Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Lecturas por teléfono: +56 99226 7881

Aries

Seis de Oros

Dada la situación extremadamente crítica que hemos vivido, y que continuamos soportando, hemos cambiado. Unos más otros menos. Pero, también hay quienes la situación no los ha tocado y siguen viendo la vida como si poco o nada hubiese pasado. Cabe una pregunta ¿qué debiera pasar para conmoverlos? En cada momento se presentan oportunidades para tender una mano a quien lo necesite. “Una de las ventajas de las buenas acciones es la de elevar el alma y disponerla a hacer otras mejores”

Tauro

El Carro

Todo lo que te hayas propuesto, que no sea una quimera, tiene altas probabilidades de ser logrado. Y, si tu aspiración fuese de más largo plazo, tendrás señales claras de conseguirlas a su debido tiempo. Tus cualidades personales estarán, en cierto modo, puestas a prueba. Pero, las tienes y dispones de ellas como el que más. Sigue con este empeño y no habrá imposibles. Recuerda esta frase “el mejor profeta del futuro es el pasado”.

Géminis

El Juicio

Tu proverbial dificultad para elegir u optar entre dos o más alternativas, en cualquier materia o tema que se te presente, durante estos días será menor, pero igual con algún grado de complejidad. Pese a esto, tu opción o elección será la conveniente para tus fines o intereses. Alguien escribió sabiamente la frase “nosotros somos los que jugamos, pero es el destino quien baraja las cartas”.

Cáncer

Cinco de Bastos

Nadie ha dicho que la vida sea fácil, ni antes, ni ahora, ni después. Hemos vivido tiempos extremadamente complejos que, sin duda, han afectado a los más débiles, a los menos dotados, a los más carenciados. Las dificultades siempre se harán presente. El que no lo entienda así no vive la realidad. Alguien escribió “más vale tener una cicatriz por valiente que la piel intacta por cobarde”.

Leo

La Torre

La catastrófica realidad que nos ha afectado de manera brutal ha tenido a muchos al borde del colapso, algunos han sucumbido, otros ya no están. Hay quienes, como tú, pareciera que están hechos de un material a prueba de cualquier amenaza, la actual podrá complicarte pero no tumbarte. Y ahora, como tantas veces, sabrás qué hacer para salir adelante. “Un deseo no cambia nada, pero una decisión lo cambia todo”.

Virgo

Dos de Espadas

Aunque no sea frecuente en ti preguntarte ¿qué hago? O ¿cómo lo hago?, Dado lo complejo del nefasto tiempo que hemos sufrido, esta interrogante se ha hecho común. Independientemente de las cualidades y potencialidades de cada cual. En tu caso, igual te complicará un poco dar con la mejor opción en lo que hagas. No obstante, igual hallarás la vía apropiada, dados tus múltiples recursos y apelando tal vez al proverbio “la peor diligencia es la que no se hace”.

Libra

La Rueda de la Fortuna

Esta semana puede ser una buena semana, en el contexto del largo período de complejidad que estamos padeciendo, sin embargo, según el proverbio de que “una golondrina no hace verano”, no significa de que todo vaya a cambiar positivamente y marque una anhelada tendencia. Igual estos días pueden ser una de las dos caras de la moneda. Así y todo, aprovéchala lo mejor posible, de manera integral, para los fines y propósitos que más te importen.

Escorpio

Diez de Espadas

Sentirnos abrumados por los múltiples y complejos problemas que debemos enfrentar periódicamente y durante ya demasiado tiempo, es algo que se ha hecho común y a algunos ya los tiene al borde del colapso. Debes saber que tú eres como el “ave fénix” que resurge de sus propias cenizas y nada ni nadie los doblega, aunque el sufrimiento no pueda evitarlo. Alguien escribió con mucha claridad y acierto “la única medicina para el sufrimiento es la sabiduría”.

Sagitario

La Muerte

Estás en lo que se ha dado comúnmente en llamar un punto de inflexión, que coincide además con el comienzo de un nuevo año. Como una forma de potenciar este evento bueno sería que dejaras atrás, es decir, desecharas todo lo malo que has vivido, según tu experiencia en el tiempo pasado cercano, y comenzaras un ciclo libre de cargas inútiles e inconducentes. De esta manera será posible abrir un abanico de oportunidades que, obviamente, por tus características incomparables, sabrás aprovechar.

Capricornio

El Colgado

La espera, la demora, la lentitud, la falta de resultados y todo lo nefasto del largo período de sufrimiento y dolor que hemos vivido, puede estar relacionado con el sacrificio que debemos vivenciar para alcanzar un cambio venturoso y permanente. Tomarlo de esta manera nos puede ayudar a soportarlo y hasta a ser capaces de proponer soluciones posibles a tan compleja situación. Medítalo, puede que en algo te ayude.

Acuario

El Loco

Intentar solucionar todos los problemas que la crisis que vivimos nos ha traído, sumados a los propios, parece más bien un noble propósito y, en la práctica, es irreal y hasta utópico. Hay mucho en esta situación que no depende directamente de lo que podamos hacer y, tal vez, lo recomendable será dejar que el mundo vaya por sí mismo al encuentro con mejores tiempos y aportar solo con el conocido “granito de arena”.

Piscis

Diez de Bastos

La carga que cada uno soporta, dada la crisis que vivimos, puede ser suficiente para hacernos sentir abrumados y hasta superados. Afina el tino cuando debas ayudar a alguien con sus problemas. Tu sensibilidad te puede engañar y permitir, sin quererlo, socorrer a quién no lo necesita. Debes ayudar pero no indiscriminadamente. Todo tiene sus límites y tu salud debe ser prioritaria.