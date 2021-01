Cande Ruggeri responde a los insultos de un seguidor:"Ojalá encuentre algo para hacer con su vida"

Cande Ruggeri, confesó hace unos días que había contraído coronavirus.

“Les quería contar yo, para que tampoco se enteren por otro lado, que hace unos días me agarró coronavirus. En este momento tengo covid-19. Se los quería contar yo para que sepan que estoy bien”, había dicho en sus redes sociales.

Tras guardar cuarentena, la modelo fue dada de alta y de a poco volvió a su vida normal.

En estos últimos días, Ruggeri salió a comer con su novio y compartió las imágenes en las redes sociales.

Esto provocó que algunos usuarios la atacasen, y una fue concretamente muy violenta, e insultó a la bailarina, poniendo en duda que estuviese recuperada.

"Sacate los filtros, chanta", comenzó un usuario y siguió: "Forra, ayer con coronavirus y hoy ya de alta. ¿Te hisopaste? Desparramando el virus, delirante. Quedate en tu casa, idiota".

Ruggeri, no dudó en responder e hizo capturas de los mensajes publicando los datos de la atacante.

La modelo, publicó los insultos a sus stories de una usuaria. - Instagram

"Esta persona no para un segundo de insultarme. Ojalá encuentre algo para hacer con su vida, con el tiempo al pedo que gasta en insultarme. Ya lo bloqueé. No quiero estas energías en mi vida. Ya dada de alta, me quedé en casa cinco días más para cuidar a los demás, beso", escribió junto al pantallazo.

La ex Bailando se contagió coronavirus durante los primeros días de enero, tras haber estado de vacaciones en La Angostura con su pareja:

“Los primeros dos días no estuvieron buenos, levanté mucha fiebre, me sentía muy mal, con dolor de espalda, de garganta, se me inflamaron los ganglios, fue horrible. Por eso quería, después de unos días que me siento bien y estoy bien, contarles y que no nos relajemos", explicó en un video.

No te pierdas el video en