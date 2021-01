Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Lecturas por teléfono: +56 99226 7881

Aries

Rey de Oros

Probabilidades concretas de que tu situación económica comience a tomar un rumbo mejor y, por ende, puedas avanzar en este aspecto. Esta bonanza requiere, eso sí, una participación mayor de parte tuya, en términos de decisión y voluntad, para alcanzar el objetivo que definas como necesario. No hay otra fórmula, solo extremar el esfuerzo, nada vendrá sin cumplir con esta premisa, por lo que cualquier progreso dependerá de ti.

A pesar de los tiempos que corren y del complejo año que hemos vivido, afortunadamente ya pasado, es bueno comenzar un nuevo período con una predisposición anímica distinta, que tenga como componentes la amistad, el amor, los buenos deseos, la fraternidad, la unión familiar y todo aquello que ponga en un nivel de preponderancia la unión entre las personas. De las experiencias pasadas, y que volverán a ocurrir, debemos sacar lo mejor de nosotros y enfrentar unidos lo que pueda venir.

Más vale pensar menos y actuar más. Divagar, convertir tu cabeza en un torbellino de ideas, cuestionamientos, análisis y un cuanto hay de opciones, es la menos recomendable de las alternativas para salir de una situación que nos abruma. De todo lo anterior debes buscar una posibilidad y proceder, y en la medida del avance, ir haciendo los ajustes que sean necesarios.

Tus finanzas pueden mejorar en estos días, tal vez no de una manera espectacular, pero, por lo menos, algo que traiga cierto alivio a tu economía personal o familiar y puedas ordenar tus gastos y disponer de la mejor manera tus ingresos permanentes u ocasionales. El alivio que podría traer este hecho te dará cierto respiro para afanarte en la búsqueda de nuevas posibilidades que puedan ser más permanentes.

A veces la vida nos obliga a ser drásticos y cortar con personas, situaciones o hechos, que nos complican y entorpecen en diversos aspectos, importantes para nosotros. No es fácil, por el contrario, tomar una decisión tan determinante puede producirnos cambios más allá de lo pensado y traernos consecuencias insospechadas. Sin embargo, puestos los pros y los contras en la balanza, lo más recomendable es no prolongar una realidad indeseable.

Abrigar un sentimiento de pesar por “lo que pudo haber sido y no fue”, es obvio que es una reacción tardía o a destiempo, pues deriva no haber hecho lo que debíamos ante una situación vivida. Aprender de la experiencia para no repetir una conducta equivocada es la mejor de las posturas, aunque el proverbio dice que “el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra”.

En períodos de crisis económica es cuando aflora lo mejor y lo peor del ser humano, la miseria y la grandeza, lo que lo acerca a lo más alto y lo que lo asemeja a lo bajo de lo bajo. El dinero es como el puente entre estos dos polos opuestos. Bueno sería que el que tiene ordene trabajos o adquiera objetos, realice mejoras en su hogar, etc., para emplear personas desocupadas y así ayudar. Recuerda que “los que hacen el bien, recibirán como premio el bien”.

Durante esta semana se vislumbran atisbo de un buen período, en todo orden de cosas, principalmente en aquellas que hasta ahora se han mostrado esquivas o lejanas. Será tarea tuya descubrir el hilo que te lleve al encuentro de algo más concreto y puedas aprovechar las bondades del período, lo complejo pero, sin embargo, posible, será descubrir cómo hacer para mantener lo que consigas. Recuerda que tu capacidad no está puesta en duda.

Buscar lugares para encontrarse con uno mismo, espacios en donde estar a solas, y reflexionar en todo aquello que nos parezca necesario o que surja en el momento, es un muy buen ejercicio que dista mucho de aislarnos o de tomar distancia de los demás, por el contrario, es más bien tomar la vida y sus desafíos con seriedad y responsabilidad e intentar ponernos a la altura de las circunstancias, tan catastróficas, que hemos vivido y viviremos.

Podrán presentarse posibilidades para mejorar tu situación económica, deteriorada por lo complejo del tema, dada la crisis multifacética del último año. Las señales van por el lado de lo nuevo, lo que surja, lo que se inicie por iniciativa propia, que se realice de la misma forma o en sociedad. Bueno es considerar que lo que hagas sea de tu conocimiento y experiencia personal, con las variaciones que sean necesarias. Te recuerdo que el sentido de la realidad de las cosas y cómo mejorarlas, en ti tiene un grado superlativo.

Como consecuencia de la larga crisis que hemos vivido, cual más cual menos, hemos experimentado cambios en nuestros estados de ánimos, en el carácter, en la voluntad, en el optimismo, y en muchos aspectos individuales y particulares. Sabemos que no nos podemos dar el lujo de convertirnos en observadores impávidos de nuestra vida y debemos levantarnos y hacer todo lo posible por revertir la situación. He ahí la tarea, una de tantas que cada cual ha tenido.

Verás todo con mayor claridad y podrás así sacar conclusiones reales y objetivas para encarar los problemas de todo tipo que ha dejado la crisis del año recién pasado. Es importante señalar que esto no ha cambiado y pueden venir situaciones, tanto o más críticas, por lo que es fundamental tener todo claro y poder actuar con eficiencia y evitar así los “palos de ciego”.