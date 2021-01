Organización y decisiones firmes te aconseja el zodiaco en este día

Este día vendrá cargado de mucha energía para los signos. La clave es analizar con detenimiento las decisiones, más aún las relacionadas con el ámbito económico y financiero.

Debes comenzar es alejarse del estrés y la ansiedad. Estar pendientes de los pensamientos positivos revelan las cartas de los 12 signos del zodiaco.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El consejo del día: “Siempre debes levantarte y seguir adelante”. Busca ayuda en lo espiritual para que reine la prosperidad. Tendrás apoyo familiar y de amigos. Adelante no te detengas, sigue tus metas. Ciclos que se cierran y se abren otros.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

El consejo de este día: aprender a escuchar, aprende a comprender. Vendrán cambios inesperados que requerirán decisiones firmes. Calma y deja a un lado las angustias y la ansiedad. Trata de vestirte con una prenda blanca para atraer la prosperidad del universo.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Nuevos proyectos que te traerán buenas ganancias. Cansancio por muchas tareas en la casa. Toma un descanso para reorganizar las ideas. Prende una vela blanca en el hogar para atraer las energías de la prosperidad y la sanación.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La sonrisa es la mejor arma que tienes para lograr tus sueños. Colocarás los puntos en orden para organizarte tu vida y no andar a la deriva, sin rumbo. Te enteras de un secreto que podría comprometer una amistad muy querida y apreciada.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Paz y armonía en este día por venir, a diferencia de la semana pasada. Debes tomar los cambios con calma y serenidad. No tomes decisiones sin analizarlas, medita antes de actuar. Tus ángeles protectores estarán de tu lado.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Hoy debes concentrarte en tus asuntos personales. Tu vida personal no tiene que ser de interés público. Vive la vida al máximo, cada minuto del día. Debes tener cuidado con las decisiones que tomas en este nuevo día.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

No repitas los errores aprende de ellos para que no caigas. Tu mundo tendrá cambios. Nuevos encuentros con alguien del pasado. No permitas que otros te manipulen o te controlen para beneficiarse, en esto tienes que estar atenta este día.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

En este día sumarás nuevos objetivos personales y vencerás los obstáculos que se te presenten. Los ángeles protectores estarán siempre a tu lado. Alguien de mucha confianza te ayuda con un problema que te quita el descanso. No juzgues sin conocer a las personas.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Ten calma en lo que haces, no te apresures en las decisiones. Cuidado con lo que dices porque puede ser mal interpretado. La estrella de la prosperidad te acompañará en este nuevo día que comienza. Que la fe nunca abandone tus pensamientos.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Sentirás tristeza por un amigo o amiga que atraviesa por una situación dolorosa, es un buen momento para darle ánimo. En tu tiempo libre aprovecha para practicar un poco de meditación. Toma las decisiones con calma.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Nadie debe tomar tus decisiones personales. Tienes que pensar que primero eres tú y luego el resto del mundo. Toma una pequeña pausa para retomar los quehaceres del hogar y las tareas pendientes. Una nueva relación está en puertas, así que aprovecha la oportunidad.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

El sol saldrá para ti todo y todo lo estancando fluirá. Un familiar te buscará con noticias que te alegrarán el día. No pierdas la fe y la esperanza, el momento de oscuridad pasará en cuanto menos lo pienses. Cuídate del estrés y los pensamientos negativos.

