Si te gusta cocinar, seguro has probado con crear platillos bien adornados como esos que sirven en los restaurantes de cinco estrellas. Has comprado ingredientes exóticos especialmente para la ocasión, probado nuevas herramientas, nuevos métodos de cocción pero al final no lucen tan apetitosos y elegantes como se suelen presentar. Pero con estos consejos verás que es más fácil de lo que parece.

Según reseña el portal Pinkvilla, la presentación de un plato es un arte y requiere tanta atención como cocinarlo, así que aunque le añadas los mejores ingredientes y te quede delicioso, si los comensales no lo pueden notar entonces no tendrá tanto éxito. Así que canaliza tu Master Chef interior y sigue estos 5 consejos para preparar tus platillos como un profesional, de modo que luzcan más apetitosos y elegantes.

5 maneras sencillas de presentar tus platillos para que luzcan más apetitosos y elegantes

Tener un esquema de color

Algo que siempre debes tener en cuenta a la hora de presentar tus platillos es que la gente come primero con los ojos. Por más importante que la comida tenga buen sabor, también tiene que verse bien, y el esquema de colores es muy importante para esto.

A veces puede volverse algo difícil ya que el resultado final o los ingredientes involucrados no ayudan mucho, pero si realmente el asunto se te sale de las manos puedes agregarle color a los platos aburridos adornándolos con flores comestibles, tomates rojos brillantes o hierbas frescas. Básicamente cualquier ingrediente que combine muy bien con el sabor de lo que servirás pero que a la vez sirva de elemento decorativo y atractivo, no importa lo pequeños que puedan ser.

Sirve al estilo familiar

Si bien presentar los platillos para que luzcan más apetitosos y elegantes implica delicadeza y sofisticación, a veces, se recomienda mantenerlo simple, dependiendo del tipo de comida que estés sirviendo y la ocasión.

Si estás sirviendo comida reconfortante y saludable, entonces ponla en un plato al estilo familiar con una disposición regular, como lo harías en tu propia casa un domingo por la tarde, pero sin perder la elegancia y el cuidado.

Apilarlos

Es una manera un tanto alternativa a la tradicional pero sin duda le agregará un toque interesante a la hora de presentar tus platillos. En lugar de poner todos los elementos del plato uno al lado del otro, colócalos uno encima. Esto agrega dimensión y hace que la comida parezca más grande además de agregar dramatismo al resultado final.

Esta práctica tan curiosa tiene sus contra ya que no todo tipo de comida se puede apilar de esta manera, bien sea por su composición o porque simplemente no luce muy bien. Sin embargo, hay alimentos que son perfectos para esto como el sushi o unos deliciosos brownies.

Busca el centro del plato

Mientras vas emplatando tu comida, trata de comenzar con la pieza más destacada ubicándola lo más centrada posible para que se destaque al máximo. Continúa poniendo cualquier tipo de puré o caldo que lleve en el fondo y luego pon la guarnición a un lado.

Este es un esquema que utilizan muchos restaurantes a la hora de servir sus platillos, de modo que la pieza central sea la que más se destaque y sea lo primero que vea el comensal. De esta manera se aseguran que sus platos se vean más apetitosos y elegantes.

Utilizar herramientas

Para preparar tu comida como un chef profesional y con la misma gracia y estilo, usa las herramientas adecuadas. No con eso estamos diciendo que debes comprar instrumentos de costos elevados o muy difíciles de usar, ya que básicamente unos cubiertos y un par de pinzas pueden hacer el mismo trabajo, facilitando todo el proceso.

Ya sea botellas separadas para las salsas con su boquilla dispensadora, el dorso de una cuchara para esparcir el puré y un par de pinzas para poner pequeñas hierbas y flores comestibles encima como guarnición, cualquier cosa que tengas a la mano puede ser útil.

