Masterchef Celebrity: Sofía Pachano protagoniza cruces con algunos compañeros

En la noche del jueves de Masterchef Celebrity, los participantes se enfrentaron a la elaboración de un complicado plato.

Este, consistía en el Lomo Wellington, una preparación de carne envuelta en hojaldre que suele ser una prueba difícil.

No obstante, Sofía Pachano fue pasando todas las fases, obteniendo la medalla de oro pero eso no evitó que se cruzase con sus compañeros.

Pachano, comenzó expresando que cuando fue a criticar su bandeja con el lomo del sellado, notó algo extraño y aseguró que no era su lomo.

Esto provocó que dirigiese sus sospechas a El Polaco y Analía Franchín.

Mientras el cantante se mostraba ajeno al conflicto y ensimismado en su preparación, una mueca irónica convirtió a Analía en la principal sospechosa.

Qué bronca que me da… No es, no es”. mascullaba Sofía cuando se acercó a su estación Donato de Santis, uno de los jurados.

Además aseguró que estaba "cruzada".

" Mi sellado estaba perfecto, no es ese”, aseguró.

De Santis, le comentó que estaba "como hervido" y la alentó a arreglarlo.

Luego, llegó al puesto de Analía y le preguntó si efectivamente "ese lomo era suyo".

"Creo que sí”, contestó la periodista, algo nerviosa.

Tras recibir las devoluciones sobre su plato, Franchín volvió a ser cuestionada sobre si ese lomo era el que ella había preparado.

¿No reconocías tu lomo?”, insistió Santiago del Moro, y esta vez la respuesta fue afirmativa.

“¿Por qué no me dijiste?”, se sorprendió Franchín.

"Preferí sellarlo como me dijo Donato y seguir adelante, no me voy a poner a discutir por el lomo. Nadie lo hizo de maldad, estoy enojada por no haberle puesto el nombre", cerró Pachano.

Además, Sofía tuvo otros enfrentamientos, como con Belén Lucius, acusándose ambas de haberle copiado la salsa.

"La hicimos al mismo tiempo, pero yo la dije primero", declaró la influencer a lo que Sofía respondió que era "una reducción vino" y que tampoco se había descubierto "América".

Sin embargo, Pachano se disculpó, aludiendo que "enojada por lo del lomo".

La actriz fue la última en pasar a recibir la devolución del jurado pero todos querían saber qué era lo que la tenía de tan mal carácter.

Del Moro le preguntó si era de enojarse "fácil" y si no tenía sentido del humor.

La pregunta incomodó a la actriz.

"Decir que no tengo humor es un montón. Soy cabrona, soy Pachano. Me crié con Aníbal, ¿qué quieren que haga? se defendió.

Su respuesta provocó hilaridad entre el jurado.

