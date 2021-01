Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

El Emperador

En esta semana deberás hacer intentos importantes por cambiar en algunos aspectos de tu carácter, que en nada aportan a tu evolución y, de paso, suelen actuar como un boicot a tus deseos de progreso y bienestar. Máxime en un año que no se ve tan próspero como todos quisiéramos y cada tema costará un esfuerzo adicional. Lo primero será actuar con aplomo, carácter y responsabilidad, en toda faceta de tu vida y, en forma simultánea, deberás ir dejando atrás un cierto infantilismo o inmadurez que te resta constancia en tus compromisos.

No dejes de hacer todo intento por mejorar tu situación laboral, si estás trabajando igual puedes aspirar a un cambio, dependiendo de tus capacidades y conocimientos. Y si, por el contrario, no tienes una ocupación o es demasiado precaria, con mayor razón este puede ser un momento apropiado incluso para intentar algo por cuenta propia, que no sea, en lo posible, tan común si no algo más original o poco explorado.

Todo real esfuerzo que hayas hecho en el último tiempo, en lo que se podría definir con la conocida frase de “la lucha por la vida”, será recompensado en su justa medida en los días que corren, por lo que el “premio” será lo que corresponda al requisito ya dicho y, como solo tú sabes la medida de tu empeño, espera confiada o simplemente esmérate en el análisis objetivo de tu gestión.

La espera de algo que demora más de la cuenta, según nuestro deseo o aspiraciones, significa, en cierta medida, un sacrificio. Máxime si no está en nosotros la posibilidad de aligerar el proceso y tener ya lo que queremos, esta verdad se hace cada vez más recurrente, dados los tiempos que vivimos. Una posible y simple solución puede ser ocuparnos de otras materias y darle “tiempo al tiempo” y recordar que lo que es para uno igual llegará a nosotros.

La vida es cambio, nada permanece estático, ni por un segundo, que no lo veamos a simple vista es algo distinto. Los hechos de las personas cambian la manera de pensar, lo que queramos en un momento dado, la definición personal de felicidad, nuestro aspecto físico, también el espiritual, nuestras creencias e intereses, en fin. Ateniéndonos a esta verdad, puedes estar tranquila, este período que comienza hoy será para ti afortunado en muchos aspectos. Disfrútalo y aprovéchalo.

Todos hemos sentido la necesidad de dedicar un tiempo a la introspección, llamada también reflexión y de muchas otras maneras. Práctica que para ti forma parte de tu ser. En estos días se acentuará esa necesidad, dada la situación crítica que nos afecta y que tiene muchas aristas y variadas interpretaciones. Como es una actividad comúnmente personal, sé discreta en el cómo lo hagas, pero si de ella brota la luz, compártela.

En tiempos de crisis severa, como los actuales, solemos extremar las medidas de cuidado, pues nos sentimos atacados simultáneamente por distintos factores, cual de todos más amenazadores, aunque todos de distinto origen y características. Es bueno desarrollar defensas, aprendidas o instintivas. Sin embargo, el exceso puede cambiar negativamente nuestra calidad de vida y, de paso, producir un peligroso desgaste de energías. La alternativa será siempre la moderación.

Dada la calamidad que nos ha tocado experimentar y que ha afectado, de una u otra manera, a cada uno de nosotros, puede darse un hecho no menor y que se generalice en las personas. Me refiero a un cambio importante en la manera de ver, de analizar y de actuar en la vida. Es un hecho positivo, pues podría modificar el afán materialista que impera, y hacer propia una nueva escala de valores, más humanitarios, y poder decir “nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”.

Poco a poco y paso a paso irá mejorando tu situación laboral, sea cual sea la manera en que la realices. Será un cambio paulatino, sin estridencias, pero tampoco con episodios frustrantes, por lo que confía en tus medios y en un atributo mayor para los tiempos que corren, tu positivismo y el optimismo con que asumes tus obligaciones. Y, además, algo que es un extra que no depende de tu voluntad, y es una dosis deseable de suerte.

Un factor no menor para enfrentar la dureza de los tiempos que corren es la perseverancia, esto es, mantener el esfuerzo y la dedicación sostenida en el tiempo, sin decaer ni perder en ningún momento el objetivo. Los demás requisitos son tus propios atributos, aquellos que solo necesitan el estímulo, siempre presente, de la tarea por hacer o el propósito por lograr. Y eso bastará.

Encontrarse virtualmente como en un callejón sin salida es la peor sensación que podemos experimentar. Aunque cueste asumirlo, un factor determinante para llegar a esto es, en cierto modo, desconocer nuestros atributos y capacidades, que siempre surgen en momentos de crisis y a los cuales debemos echar mano porque forman parte de nuestros ADN, y del instinto de conservación. Los que lo desconocieron ya no están, sucumbieron.

Las lamentaciones en nada ayudan a superar situaciones, por complejas que puedan ser. Además de que es una pérdida de tiempo y energía, se cae en el círculo vicioso de lo que pudo haber sido y no fue, de deseos incumplidos, de anhelos fracasados, de arrepentimientos inútiles y a destiempo. “Un deseo no cambia nada, pero una decisión lo cambia todo”, dicho por un escritor.