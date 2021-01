Adiós al 2020 de la mano de Tomorrowland

Termina un año lleno de malas noticias y preocupaciones en todo el mundo.

Este 2020 nos atacó una crisis global, una pandemia que trajo consigo muchos problemas económicos, de salud mental y claramente de salud física.

Se suspendieron miles de eventos masivos, deportes, actividades recreativas y entretenimiento. Nos quedamos solos en casa sin saber cómo reaccionar, extrañando nuestra vida pre-pandemia.

No más conciertos, no más festivales, no más partidos.

Pero no todo estuvo perdido, se encontraron nuevas maneras de seguir haciendo lo que amamos que, en lo personal son los conciertos y festivales.

Una de ellas Tomorrowland Around The World, la primera edición digital del festival de música electrónica más grande del mundo.

Al vernos limitados, sin poder salir o reunirnos. Tomorrowland buscó la manera de adaptarse y lo hace de nuevo para despedir el 2020 y dar la bienvenida al 2021 con la mejor música y los mejores Djs.

Tomorrowland 31.12.20 no es un livestream cualquiera, el equipo creó un mundo de fantasía con 4 escenarios de diferentes géneros musicales para poder vivir una experiencia más cercana a la realidad.

Apoyándose de pantalla verde y un gran trabajo de animación, logran transportarte a un mágico lugar acompañado de buena música.

Experiencia

La experiencia de este festival va más allá de la pantalla, los gráficos y la tecnología 3D te permiten formar parte de una aventura musical única.

El ingreso a la página fue fácil y rápido, claro debes tener una buena conexión a internet para que no tengas problemas en la reproducción.

Lo ideal es que lo proyectes en una smartTV con un buen sonido o unas buenas bocinas para que la experiencia sea la ideal. Igual se puede reproducir en un smartphone o una computadora, pero queremos vivirlo al máximo ¿no?.

Escuchar los mayores éxitos del EDM, sus mayores representantes e incluyendo todo su géneros, es algo que sin duda no te puedes perder si eres amante de la música electrónica.

En la despedida del 2020 hubo actos imperdibles, pues es festival contó con la presentación de los primeros 4 lugares en el ranking de mejores Dj del mundo: David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix y Armin van Buuren entre otros.

Qué mejor manera de comenzar un Año Nuevo que escuchando buena música en un festival, aunque sea de manera virtual.

Escenarios

Los 4 escenarios encargados de despedir el año son:

Atmosphere: Con un sonido ideal para los amantes del underground. Aquí se presentaron Meduza, Artbat, Camelphat, Maceo Plex, Kölsch y Joris Voorn.

Planaxis: Una recreación digital del escenario original de la edición 2018. Contó con presentaciones de Tchami, Duck Sauce, Diplo, Boys Noize, Netsky y Dj Snoopadelic.

Pulse: Para los amantes del hardstyle. Se presentaron Coone, Da tweekaz, Brennan Heart y Sub Zero Project.

Tree of Melodia: Si lo tuyo es lo más comercial y te gusta un poco de todo, este es tu escenario. Aquí tocó Lost Frequencies, Major Lazer, David Guetta, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Armin Van Buuren y Charlotte de Witte.