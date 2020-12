Con la llegada de las fiestas navideñas también vienen los deliciosos festines de comida: desde platos fuertes que varían dependiendo de la región dónde se celebre, hasta los ricos postres que cierran con broche de oro una hermosa velada, que bien pudiera ser este sabroso cheesecake con solo 210 calorías.

Así que si quieres evitar consumir grandes cantidades de dulces para no comenzar tan fuerte la dieta en enero, este delicioso manjar no te sumará muchos kilos de más ya que es significativamente más bajo en grasa que un cheesecake regular y también tiene más proteínas. Según reseña el portal Show Me The Yummy, todas estas bondades son gracias al yogurt griego que es la base con la que está hecho este postre.

Aprende a preparar este delicioso cheesecake hecho con yogurt griego que solo tiene 210 calorías

Y no por no usar queso crema en la mezcla significa que tenga menos sabor. Puedes degustar este sabroso postre bajo en calorías con el mismo placer con el que disfrutarías uno regular pero con menos culpa. Aprende a preparar esta receta con esta guía paso a paso.

Para preparar la corteza de galletas graham

Comienza triturando las galletas en un procesador de alimentos hasta que llenes una taza y media aproximadamente. Mezcla las migas con dos cucharadas de azúcar morena y una cucharadita de ralladura de limón. Finalmente vierte tres cucharadas de mantequilla derretida a esta mezcla y revuelve todo hasta que se forme una pasta suave.

Vierte esta mezcla en un molde previamente aceitado y presiona suavemente, pero con firmeza, hasta que la corteza se distribuya uniformemente en el fondo. Ponla a cocinar en el horno precalentado a fuego medio entre seis u ocho minutos o hasta que esté dorada. Una vez pasado ese tiempo, retírala y déjala enfriar mientras preparas el resto de la receta.

Para preparar el relleno del cheesecake

Necesitarás:

Dos tazas de ocho onzas de yogurt griego

Tres huevos grandes

Una taza de azúcar granulada

Un envase de 16 onzas de yogurt griego líquido

Dos cucharaditas de ralladura de limón

Una cucharadita de extracto de vainilla

Dos cucharadas de jugo de limón

Un octavo de cucharadita de sal

Una cucharada de maicena

Instrucciones

Comienza vertiendo las dos tazas de yogurt griego en el tazón de una batidora de pie y bate durante dos minutos aproximadamente. Agrégale los huevos lentamente y de uno en uno y vuelve a mezclar. Después añade las cucharadas de azúcar y bate una vez más. Finalmente agrega a la mezcla el yogurt líquido, la ralladura de limón, el extracto de vainilla, el jugo de limón, la sal y la maicena y mezcla por última vez hasta que todo luzca homogéneo.

Déjalo reposar un par de minutos y viértelo sobre la base de galletas que habías horneado previamente. Luego pon el molde en el horno precalentado a fuego medio, esta vez de 40 a 50 minutos.

Pasado ese tiempo, la parte del medio seguirá estando un poco "temblorosa". No te preocupes, esto es completamente normal. Comenzará a tomar consistencia a medida que se enfríe, pero ya la parte del horneado se ha terminado.

Después de retirarlo del horno, deja enfriar el cheesecake bajo en calorías a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos. Luego cúbrelo con papel aluminio pero sin que este lo toque o lo presione (puede que se condense un poco en el proceso pero no pasa nada) y déjalo reposar en el refrigerador durante al menos unas cuatro horas. Pero si quieres una consistencia un poco más firme entonces déjalo por unas seis horas.

Después solo te queda retirar el papel aluminio y servir las porciones del cheesecake más bajo en calorías, ligero y sano que podrás probar, siendo tan delicioso como uno regular.

