Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de la semana lo que te depara el destino en cuestión de salud, dinero y amor, además de tu carta en el tarot.

Aries

Durante esta semana tendrás muy buenas energías a tu alrededor, sólo trata de ser más ordenado en todo para que te alcance el tiempo y no le des tanta importancia a las críticas de personas que claramente te envidian, recuerda que tu signo tiene la fuerza para quitarse toda esa energía negativa con sólo desearlo. Piensas en formalizar la relación con tu pareja. Recibes un dinero extra, trata de pagar tus deudas y organiza mejor tus gastos. En el tarot te salió El Mago, esto significa que tendrás toda la ayuda espiritual necesaria para salir de tus problemas y cualquier ritual te funcionará por la fuerza de la carta. Ten presente que posees el poder de la transformación. Tendrás un golpe de suerte el martes con los números 04, 21 y 66, y trata de usar colores intensos en tu ropa para atraer la suerte.

Tauro

Retomarás tus proyectos de vida esta semana; es decir, formar un patrimonio para tu futuro y buscar la mejor opción de trabajo; tu signo es el más fuerte para atraer el dinero, así que no desaproveches las oportunidades de crecimiento que se te darán en estos días. Ten cuidado con tu celular, cuídalo para que no se te dañe. En el trabajo acudirás a juntas de última hora para cambios de personal y puestos. En el tarot te salió La Sacerdotisa, esta carta te indica que es el tiempo de estar en comunión con lo espiritual y encontrar la paz interior, recuerda que tu signo es de tierra y a veces es muy dramático y se autocastiga, por eso esta carta te dice que debes quererte más, pues la ley espiritual nos dice que como estamos adentro se refleja afuera. Tendrás un golpe de suerte con los números 13, 29 y 80.

Géminis

Enfrentarás algunos problemas laborales esta semana, tu signo es muy perfeccionista y le molesta que los demás no lo sean, eso te causa desesperación pero te recomiendo que trates de estar en paz y no busques problemas donde no los hay. Los casados pasarán por una etapa de pleitos y celos, traten de encontrar la mejor solución y sigan en pareja. Conocerás a personas compatibles contigo, a tu signo lo domina la pasión y tendrás días de mucho sexo con tu pareja. Te invitan de viaje para finales de año con tus familiares y te divertirás mucho. En el tarot te salió El Emperador, esto significa que debes confiar en tu poder de decisión y avanzar en tu vida; no te ates a los traumas y complejos del pasado, mejor esfuérzate en avanzar. El miércoles tendrás un golpe de suerte con los números 09, 14 y 50.

Cáncer

Las energías de tu trabajo estarán muy revueltas esta semana; es decir, se avecinan cambios de puesto y revisión anual. Haces unos cambios en tu persona y tratas de ser mejor en todo lo relacionado con tu vida amorosa, tu signo es muy sentimental y eso a veces te provoca dudas sobre tu pareja, así que relájate y disfruta de tu relación. Te proponen irte a vivir en el extranjero. Cuídate de problemas de nervios, tu signo es el más sensible, así que procura hacer ejercicio para relajarte. En el tarot te salió El Loco, esto indica que la vida es una aventura, necesitas arriesgarte más para conseguir lo que deseas y deja tu estado de confort, que tu energía vital y amorosa es muy valiosa y no debes desperdiciarla. Te llegarán nuevas oportunidades de progreso. Tendrás suerte con los números 02, 30 y 88.

Leo

La suerte dominará tu signo esta semana, serán días de cambios radicales en el trabajo, pero para mejorar. Te invitan a salir de viaje con tu familia en fin de año. Recibes un reconocimiento económico y con eso mandas a arreglar tu coche. Los solteros conocerán a un amor del signo de Géminis o Sagitario que será muy compatible. Cuida tu intestino y estómago, evita hacer corajes y no guardes rencores. En el tarot te salió La Estrella, significa que tienes el poder de hacer todos los cambios que necesites, pero recuerda que existe el efecto mariposa; es decir, que cualquier cosa, por pequeña que sea, repercutirá en toda tu vida, por eso esta carta te recomienda pensar dos o más veces lo que vayas a hacer con tu destino. Tendrás suerte con los números 11, 42 y 50. Usa el color rojo para atraer la fortuna.

Virgo

Dudarás sobre tu futuro laboral esta semana, trata de poner en modo positivo tus ideas para que no tengas contratiempos en el trabajo. Acudes a una consulta por un embarazo que se dará sin problema. Recibes dinero extra por cuestiones de lotería con los números 03, 27 y 41. Usa el color naranja para atraer la suerte. En el tarot te salió el Sumo Sacerdote, eso implica la reconciliación contigo mismo y los demás, la carta te dice que no te niegues la felicidad y el éxito, y cualquier cosa que pidas se te dará; el universo conspira a tu favor para que te llenes de triunfos, sólo debes dejarte influir por lo bueno y saber perdonar, pero no te desesperes, que cuando sea el momento indicado te llegará lo que esperabas. Es tu momento para formar una familia y cambiarte de casa, se te dará sin problemas.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió La Torre, significa que debes buscar la felicidad sin importar lo que suceda a tu alrededor, esta carta también te dice que debes regresar a estudiar y organizar mejor tu vida económica; la carta en tu signo implica fortaleza, por lo que no debes tenerle miedo a los retos, sobre todo porque estás en el proceso de cambiar de trabajo y empezar un negocio en el cual saldrás victorioso. Ya no pienses más y busca a un buen médico para hacerte esa cirugía estética que tanto deseas, verás que tu autoestima mejorará. Arreglas documentos para viajar como tu pasaporte o permiso de migración. Ten cuidado con un amor del pasado que sólo busca hacerte daño y darte mala energía, así que trata de alejarte de esa persona. Este semana te llegará la fortuna con los números 06, 29 y 31.

Escorpión

Te salió El Sol en el horóscopo del tarot, significa que debes darle prioridad a tus planes y no dejarte vencer por cualquier comentario negativo que hagan sobre ti; el elemento de tu signo es el agua y eso te vuelve sensible y rencoroso, por lo que es tiempo para que alcances grandes logros en tu vida laboral: todo lo que realices te saldrá bien y dejarás los malos momentos atrás. Debes inyectarle más fuerza a tu trabajo para avanzar, incluso te llega un bono o un aumento de sueldo. La carta te indica que el amor estará en tu puerta para formalizar, no lo dejes pasar, es tu tiempo de vivir en pareja. Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 19 y 52; agrégales tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Usa el color verde para atraer la fortuna. Ten cuidado con las pérdidas en las calles.

Sagitario

La carta La Muerte te salió en el horóscopo del tarot, significa que son tiempos de cambios radicales en tu vida y de dejar atrás ese mal amor y amistades que sólo estaban contigo por interés. Esta carta te indica que tendrás el poder suficiente para enfrentar todos tus miedos y salir avante de cualquier situación y si tienes un problema legal saldrás victorioso. En el amor vendrá a ti alguien con mucha luz que te llenará de paz y eso lo debes valorar porque tu signo de fuego es demasiado sexual y a veces no aprecias realmente quién te ama. Intenta buscar a tu familia en esta época navideña, es el mes del perdón y de dejar atrás los rencores. Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 13 y 25, y usa el color blanco para atraer la fortuna. Duerme más, tu cuerpo necesita reponerse de tanta fiesta.

Capricornio

En el tarot te salió El Ermitaño, significa que estás en una etapa de valentía y afirmación; es decir, no tengas miedo al qué dirán y sal a demostrarle a todos lo fuerte y capaz que eres para realizar las tareas que tienes en mente, pues estás en tu mejor etapa del mes y más porque se acerca tu cumpleaños. La carta también te dice que no caben los estados depresivos ni de pereza en tu vida, así que es el momento de actuar para ser alguien. Alguien de tu familia espera un hijo. Llegan familiares de visita a tu casa. Cuida un poco más tu salud, sobre todo en cuestión de la garganta y pulmones. Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 77 y 89, y usa el color amarillo para atraer la abundancia. Ya no busques problemas donde no los hay, sobre todo con tu pareja; vive tu relación de pareja en armonía.

Acuario

Te salió El Mundo en el tarot, significa aventura y expansión en tu vida, y que es el momento de sacar tus proyectos laborales sin temores, pues tomarás la mejor decisión para crecer. Esta carta del tarot te augura una etapa de muchos viajes y de conocer a personas de otros países, pero también te indica la necesidad de libertad y progreso laboral. Esta carta junto con tu signo es la combinación perfecta para la aventura y empezar eso que tanto deseas. Vas por buen camino para formar una relación seria con tu pareja actual. Tramitas un crédito para comparar una casa o un coche. Ten cuidado con traiciones en el trabajo, no te metas en problemas ajenos. Te llega una demanda legal que solucionarás de la mejor manera. Tus números de la suerte son 15, 20 y 31, y usa el color rojo para atraer la fortuna.

Piscis

La Fuerza es la carta que te salió en el tarot, significa que podrás sobreponerte y adaptarte a cualquier situación, pues tu grandeza personal no tendrá límites y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente, sólo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas. Eres el pilar de tu casa y deberás ayudar a todos para salir de sus problemas. Te busca un amor del pasado para pedirte retomar la relación, recuerda que todos cometemos errores, por eso te recomiendo que te des otra oportunidad de estar en pareja. Los que están solteros conocerán a un amor nuevo que será muy compatible. Ya no seas tan terco, si esa situación de negocio no se da, trata de seguir adelante con otro proyecto. Tus números de la suerte son 08, 33, y 45 y tus colores son el blanco y el negro.