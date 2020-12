La niña más fuerte del mundo: a sus 7 años levanta persas de 80 kilos

Rory van Ulft, de apenas 7 años, se ha robado la atención del mundo entero, luego de hacer historia por convertirse en la niña más fuerte del mundo.

La pequeña niña de Ottawa, Canadá, se llevó este título con una increíble participación en el Campeonato Nacional Juvenil sub-11 y sub 13 en Estados Unidos.

Rory sorprendió al mundo entero tras demostrar que es capaz de levantar 80 kilos de peso muerto. Además, puede hacer sentadillas con 61 kilos de y tirones de 42 kilos.

"Rory no sólo es la niña de siete años más fuerte del mundo, sino que también es probablemente la niña o el niño de siete años más fuerte que jamás haya vivido", dijo Cavan Van Ulft, padre de la niña, en una entrevista para el Daily Mail.

Rory supera a muchas categoría

La niña más fuerte del mundo - @roryvanulft

La pequeña impacta a todos los presentes al momento de su competición, pues no solo rompe con las ideas conocidas, sino que tiene una gran seguridad y su apariencia siempre sorprende.

Sus brazos tienen tatuajes falsos y su actitud resalta por la increíble seguridad que posee. Esto la ha hecho destacar y avanzar a pasos agigantados en el mundo del deporte.

"Sería justo decir que Rory es la niña más fuerte del mundo. En términos de la fuerza relativa de ella, en comparación con todos los campeones nacionales en las categorías más bajas de peso y edad de desarrollo de las niñas, que varían de un país a otro; actualmente no hay nadie mejor compitiendo", dijo Cavan.

La niña más fuerte del mundo - @roryvanulft

Muchas personas se preguntan si levantar tanto peso es seguro para una niña tan pequeña, y el padre de la atleta también destacó que este es el principal factor que cuidan en el entrenamiento.

"Su seguridad es la máxima prioridad de todos. Ella progresa en su entrenamiento para los deportes de manera cuidadosa y metódica", dijo.

La niña más fuerte del mundo es una apasionada por los deportes

Rory ha dejado claro que ama lo que hace y que cada día está más motivada a crecer en el mundo del deporte.

"Me gusta hacerme más fuerte. Ser más fuerte me permite hacer más y mejorar en todo lo que intento. No pienso en lo que vino antes o en lo que vendrá después. No pienso en nada. Solo aclaro mi mente y lo hago ", declaró en una entrevista para el portal Lad Bible.

La deportista pretende seguir creciendo en este ámbito, pues mientras más fuerte se hace, más alegría siente y así lo confirmó en la misma entrevista.

La niña más fuerte del mundo - @roryvanulft

"Me gusta cuando logro levantar un nuevo peso que nunca antes había hecho. Me siento orgullosa de mí misma", manifestó.

Pero el levantamiento de pesas no es el único deporte que mueve las fibras de esta niña, pues también siente una gran pasión por la gimnasia, según había manifestado en entrevistas anteriores.

No sería extraño ver a Rory en las más importantes competiciones internacionales, pues se ha convertido en una pequeña superhumana que supera las capacidades de alguien de su edad, tamaño y contextura.

La niña más fuerte del mundo - @roryvanulft

Desconocemos en qué ámbito preferirá desarrollarse, pues seguirá sus entrenamientos tanto en las pesas como en la gimnasia artística.

