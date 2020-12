Consulta tu horóscopo del 9 de diciembre

Aries

Aries, hoy es uno de esos días en los que adonde vayas, definitivamente serás protagonista en todo y es que irradiarás mucha armonía y luz con tu sonrisa.

Tauro

Tus ingresos monetarios no andan mal, puedes permitirte un capricho en compañía de la familia o pareja, quizá salir por ahí en la noche.

Géminis

No busques amor donde solo hay una gran amistad, no insistas en algo que simplemente no podrá ser, solo mírale el lado positivo y sigue adelante.

Cáncer

Es hora de olvidarse de esa manía de enamorarte de las ofertas y sobre todo si son cosas que no necesitas, dale prioridad solo a lo que requieres.

Leo

Céntrate en tu trabajo, no dejes que te distraigan tan a menudo, porque estás más fuerte y vital que nunca para conseguir el éxito dice tu horóscopo 9 de diciembre.

Virgo

Últimamente tienes tendencia a engordar, y es porque has dejado los hábitos alimenticios pertinentes para poder cuidarte, retómalos.

Libra

No ignores a Cupido, ya ha clavado varas flechas en ti y solo te resistes, el amor está en la puerta de tu vida, solo debes abrirla y ya para ser feliz, dicen los astros.

Escorpio

La comunicación con tu pareja será complicada, debes esforzarte un poco más para lograr mantener la estabilidad que tanto los ha caracterizado dicen los astros.

Sagitario

Una nueva persona aportará cambios sentimentales a tu vida que será completamente distintos a los ya vividos, así que siéntelos.

Capricornio

Finalmente obtendrás una de las cosas que más deseaste este año y es un verdadero encuentro amoroso y muy especial, vive el instante como debe ser.

Acuario

Hoy es una jornada perfecta para romper corazones por doquier, pero sólo tu buen corazón sabrá qué hacer ante ese poder que tendrás para enamorar.

Piscis

Luego de pasar por un proceso de soledad finalmente llegan pretendientes inesperados, solo tú tendrás el poder de elegir dice tu horóscopo 9 de diciembre.

