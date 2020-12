Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Lecturas por teléfono: +56 99226 7881

Aries

Reina de Espadas

Dilatar indefinidamente situaciones complejas, relativas a personas o estados que no te tienen tranquila y que obran en contra de tu necesaria y merecida calidad de vida, pueden llevarte a extremos insospechados, similar a una bomba de tiempo. Teniendo clara tu definición es el momento de actuar, tratando de que la solución no sea peor que el problema y evitado dejar heridos en el camino, actuando con justicia y sin egoísmos.

Tauro

El Colgado

Dada la situación compleja que vivimos, que ya se prolonga más allá de lo que imaginamos, y el hecho de no saber cuando se producirá el deseado punto de inflexión que de inicio a la etapa de la recuperación, hace que todo lo que realicemos se haga lento y con resultados inciertos. Aceptar el hecho sin lamentaciones, como parte, en cierto modo, de un sacrificio asumido, puede ayudarnos a dirigir todo nuestro afán a lo que queramos conseguir como único objetivo sin distraer esfuerzos.

Géminis

Paje de Espadas

Dada la compleja situación que nos ha tocado vivir, muy diferente a cualquiera otra anterior, puede darse, en personas como tú, un cambio en la manera de mirar las cosas y actuar según esa visión. Si eso pasara, sería como sacar algo bueno de lo malo. Deja que tus ideas fluyan y se adapten a una realidad distinta, para sacar el mejor provecho, en todo orden de cosas para ti y los tuyos.

Cáncer

Nueve de Copas

Semana algo más benevolente y complaciente que algunas anteriores, que reflejaron sin contemplación la crudeza del tiempo que vivimos. Aprovecha esta bonanza para todo aquello que hayas postergado para un mejor momento, adelanta en aquello que requiera paz y serenidad y procura que todo lo bueno que puedas extraer de este período se haga carne en ti y puedas proyectarlo hacia los demás sin distingos.

Leo

El Carro

Será necesario que hagas un esfuerzo extra para encaminar tus pasos por senderos que te conduzcan hacia una mayor estabilidad en lo que quieras conseguir, dada la complicada realidad que nos ha tocado vivir. Debes poner a prueba tu independencia, tu creatividad y todas las múltiples cualidades que te distinguen, y, por sobre todo, una cuota mayor de autonomía. En lo que hagas debes dejar tu sello.

Virgo

Nueve de Espadas

El tiempo de los arrepentimientos, de lo que pudo haber sido y no fue, debe ser breve y preciso, con la garantía de hacer lo posible por evitar la autoflagelación, pues es un tiempo perdido e inconducente. Lo óptimo es cambiar los métodos, intentar nuevas fórmulas, explorar nuevos campos, descubrir otras potencialidades, y todo aquello que te haga mirar hacia adelante, con la perspectiva de alcanzar lo que quieras, siendo práctica y benevolente contigo.

Libra

La Muerte

Desde hace ya bastante tiempo, la vida, en general, ha cambiado para la inmensa mayoría de las personas. No eres la excepción. Bueno sería propiciar un cambio interior que nos lleve a modificar, profundamente, nuestra escala de valores y dejar tirados en el camino todo lo banal, lo superfluo, lo que se sustenta en lo que se tiene y no en lo que se es. Asumiendo que entre ambas opciones hay un abismo. La lucha por lo material no tiene tope ni medida, los valores espirituales, por el contrario, son indestructibles.

Escorpio

Caballero de Espadas

La realidad que vivimos, extremadamente compleja para algunos, ha provocado un profundo cambio en las reglas del juego. En cierto modo ha primado el viejo refrán del “sálvese quien pueda”. Ante esto, debemos actuar con coraje y no dejar nada por hacer para salir adelante en esta disyuntiva, teniendo en claro que los medios deben ser éticos y lícitos y que, por cierto, no está todo permitido, solo la fe en nuestras capacidades.

Sagitario

Diez de Espadas

Sentirte abrumada por una situación puntual es algo indeseable de la cual nadie escapa. Permitir que este estado se prolongue no debiera corresponder a personas como tú, pues siempre les favorece la visión positiva que tienen de la vida y la presente no debiera ser diferente por múltiples razones conocidas por ti, que están en ti, y a las cuales debes recurrir en un momento complejo. Bueno sería, además, que recordaras experiencias anteriores.

Capricornio

La Fuerza

No experimentar situaciones altamente complejas, en la realidad que vivimos, resulta bastante excepcional y extraño. Si no fueras la privilegiada y te encontraras en un estado adverso, en estos días tendrás a tu haber los medios para comenzar a salir de tal realidad. Tendrás a tu favor la claridad de tus capacidades y el modo de disponer de ellas para sobreponerte.

Acuario

Tres de Bastos

A pesar de lo difícil de la situación actual, que nos golpea desde distintos ángulos y nos tiene obligados a asumir variadas tareas de todo tipo, obligaciones y roles, no está demás darnos un tiempo para vislumbrar o tratar de imaginarnos como tomar los resguardos y medidas adecuadas para estar mejor preparados a futuro, para enfrentar hechos tan catastróficos como los que vivimos en este período.

Piscis

El Juicio

Si durante estos días te encontraras en la compleja situación de tener que optar en algo claramente trascendente para ti, es decir, tomar una decisión que, de una u otra forma, traiga consecuencias poco deseadas, tendrás a tu haber elementos de juicio que hasta podrían no ser suficientes. Apela a tu intuición, aquella voz interior que siempre te dictará que hacer y que, una vez más, te asistirá oportunamente.