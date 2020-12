La noticia que 5 signos del zodiaco reciben antes que finalice diciembre

A pocos días de que culmine el último mes del año, los astros se movilizan para ofrecer algunos mensajes. El horóscopo afirma que los nativos de Leo, Virgo, Escorpio, Aries y Piscis reciben una noticia inesperada en el último lapso.

Leo

Te encuentras afligido por una llamada laboral que no llega, pero ten paciencia Leo, toma en cuenta que diciembre es un mes de poco movimiento en cuanto a negociaciones. Apunta el 26 de diciembre en tu calendario para que no descuides tu teléfono ese día. No pierdes la fe en tus objetivos, una flor se marchita, pero una oración permanece. ¡Ánimo, lo mejor está por venir!

Virgo

Una persona en la que pensaste y mencionaste a menudo en los últimos días llega de sorpresa a tu casa. La palabra tiene un poder bárbaro, Virgo, y lo que anhelamos desde el corazón se cumple sin obstáculos. Estás inquieto por las críticas de quienes no están de acuerdo con lo que haces. Lo mejor es que hagas caso omiso y continúes adelante, lo importante es que te sientas feliz ante tus acciones.

Escorpio

Una noticia referente a un embarazo acapara tu final de diciembre. La sorpresa llega a tus oídos, aunque no precisamente tiene que ver contigo. Quizás con un familiar cercano o un buen amigo. En estos tiempos no se debe crear división, la libertad está en la tolerancia, y si todos reman tú también hazlo. De los sacrificios viene lo mejor.

Aries

Un aporte económico que no esperabas es puesto en tus manos. Saborearás la alegría, pero también te invade una ansiedad sobre si lo mereces o no. Calma, Aries, si llegó a ti no es por malas obras. Dignifica el dinero con responsabilidad y organiza tus finanzas. Prácticamente estás recibiendo una segunda oportunidad para rearmar una lucha económica.

Piscis

Una información que no esperabas termina en tus oídos accidentalmente. Lo importante no es la noticia, Piscis, sino la forma en cómo la tomes. Desde allí es donde se mide el crecimiento personal que vivirás en estos días restantes de diciembre. Todo tiene solución, al igual que recuperarse de una aflicción. Una amistad cerca llega para apoyarte, tómalo como un regalo en momentos difíciles.