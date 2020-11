Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente llegó a Nueva Mujer con sus horóscopos para decirte todo lo que te depara el destino en cuestión de salud, dinero y amor.

Aries

Emprenderás nuevos proyectos laborales este fin de semana debido a que estás en una etapa de crecimiento económico y por eso debes analizar todas las oportunidades que se te presenten. Cambias tu look y te verás de lo mejor. Adornas tu casa por la época navideña y te sientes de lo mejor en tu hogar junto con la familia. Cuida tus gastos y tu economía, empieza un sistema de ahorro para tu futuro. Tienes un golpe de suerte este sábado con los números 12, 30 y 99, pero intenta ser discreto para que no te llenes de energías negativas. En el amor seguirás compatible con tu pareja y disfrutarán la pasión. Los solteros seguirán en la búsqueda del amor verdadero y sólo tendrán parejas sin compromiso. Compras boletos para pasar fin de año con tu familia. Tramitas tu pasaporte. Ordenas documentos de años pasados.

Tauro

Sacarás este fin de semana muchas tareas pendientes de tu trabajo, es cierre de mes y debes estar muy concentrado para cumplir con todos tus compromisos. Te hacen propuestas nuevas que te permitirán aprovechar tu potencial profesional. Recibes tu aguinaldo o fondo de ahorro, trata de ahorrarlo para un futuro. Tu signo es el primero de tierra y eso te aleja de tu familia pero en esta época navideña empieza a buscarlos, eso tranquilizará tus nervios. Te busca un amor del pasado para regresar, date la oportunidad de ser feliz. Los solteros seguirán conociendo personas muy compatibles, pero sin nada de compromiso. La suerte te sonríe en la lotería con los números 03 y 99. Arreglas tu coche y decides venderlo para comprar uno más reciente. Retomas tu rutina de ejercicio e inicias una dieta más saludable.

Géminis

Analizarás este fin de semana qué te falta por cumplir este año que casi termina y tomarás acción para lograr todos tus objetivos, tu signo es del tipo triunfador, logra lo que se propone, por eso siempre ayudas a todos los que te rodean como tu familia y pareja para que estén mejor económicamente. El sábado arreglarás tu casa con motivos navideños para recibir a tu familia y amigos en esta época. Cuídate de problemas de huesos y tobillo, trata de ir con tu médico a revisión. Arreglas tu clóset y decides regalar lo que ya no utilizas para empezar a limpiar y recibir el próximo año de la mejor manera. Un amor te traicionará con un amigo, trata de hablar claro con tu pareja y si ya no se quieren, es mejor que se den un tiempo. Tus números mágicos serán 15 y 66, y usa mucho el color azul fuerte para atraer la suerte.

Cáncer

Reordenas este viernes tus metas laborales priorizando tus intereses personales, por eso este fin de semana realizas una lista de tus necesidades y cómo satisfacerlas. Te buscan tus padres para invitarte a un viaje a finales de año. Este viernes tendrás mucho trabajo y acudirás a juntas con tus jefes para hacer cambios en cuestión de puestos y proyectos nuevos. Tramitas un crédito para una casa o coche con muy buenas condiciones que te facilitará tener un patrimonio. Gozas de un golpe de suerte este viernes con los números 03 y 89, y usa el color blanco en tu ropa para estimular la suerte. Arreglas tu casa por la época navideña. Evita discutir con tu pareja y ya no opines sobre tus amigos, si ellos mismos no se quieren, es mejor que te alejes de esas personas para que no te contagien su mala energía.

Leo

Pasarás un fin de semana de lo mejor con tu familia y amigos, gozarás de tres días de mucha felicidad y plenitud, pero recuerda que el año ya casi se termina y como el elemento de tu signo es el fuego, eso potencia tus ganas de alcanzar tus metas, así que no te distraigas y concéntrate en alcanzar el éxito. Este viernes tendrás mucho trabajo por el cierre de mes y será un día complicado con tus compañeros de trabajo; evita darles importancia y no caigas en provocaciones. Te busca un amor del pasado para volver, pero trata de cerrar ese capítulo y conoce a personas más compatibles contigo. Ten cuidado con dolores de estómago e intestino. Tendrás suerte en cuestiones de amores nuevos y apasionados este fin de semana. Te sonreirá la suerte con los números 01, 66 y 78. Arreglas tu casa por la época navideña.

Virgo

Te sonreirá la suerte en cuestiones de dinero por lotería y juegos de azar con los números 05, 29 y 43. Este viernes saldrás con tus amigos a festejar a un compañero de trabajo y tendrás muchas reuniones el fin de semana en las que conocerás a amores nuevos, así que trata de vestirte de colores fuertes para atraerlo; tu mayor compatibilidad es con Aries, Cáncer o Capricornio. Arreglas tu casa por la época navideña y decides comprar muebles para estrenar en esta Navidad. Si estás casado ten cuidado con las infidelidades y trata de hablar con tu pareja sobre ese distanciamiento que se presenta en los últimos días. Te visitan familiares de fuera. Cuídate de dolores de cabeza por el estrés, sal a caminar e intenta meditar, eso te ayudará a relajarte. Te buscan tus padres para invitarte a una cena en estos días.

Libra

Analizarás este fin de semana hacia dónde va tu vida y decidirás cambiar para mejorar tu situación personal, recuerda que mereces grandes cosas en la vida como tener una familia propia. Este viernes estarás ocupado por el cierre de mes y sacarás mucho trabajo atrasado, así que administra bien tu tiempo para que cumplas con tus compromisos laborales. Realizas el pago de la escuela de tus hijos. Ya es tiempo de que arregles tu clóset y depures todo lo que no sirve para que renueves tus energías, con miras a iniciar el próximo año con un mejor ambiente en tu hogar. Tienes un golpe de suerte con los números 09 y 33. Cuídate de accidentes en la calle y ten precaución. Recibes muchas sorpresas agradables en estos días por parte de amores nuevos. Te buscan tus padres para salir de vacaciones en fin de año.

Escorpión

Este fin de semana será de mucha diversión y salidas de fiesta, pero evita tomar mucho alcohol y no comas de más porque tu signo batalla con la gordura y el exceso de grasa corporal, por eso siempre cuida tu salud. Surgirán chismes a tu alrededor de amigos del trabajo, trata de no hacer comentarios de ningún tipo para que no tengas problemas en el futuro. Este viernes será de mucho trabajo y te llega un dinero extra por parte de un bono de fondo de ahorro. Recibes una sorpresa por parte de un amor del signo de Virgo o Acuario. Los que están solteros tendrán mucha suerte en encuentros apasionados. Gozarás de un golpe de suerte el sábado con los números 03, 29 y 77. Festejas a un familiar en estos días. Arreglas tu casa por la época navideña. Solucionas un asunto legal del pasado con un fallo a tu favor.

Sagitario

Demostrarás este fin de semana muchas ganas de salir adelante y analizarás emprender un negocio, a tu signo lo domina el vivir bien, así que necesitas garantizar un ingreso extra y a ti te van muy bien los proyectos de ventas, y más en esta época decembrina que todo surge; recuerda que el elemento de tu signo es el fuego, eso incrementa tu suerte con el dinero. Te festejas este fin de semana con tus amigos y familiares. Te realizan con éxito una cirugía estética y decides cambiar de look. Trata de estar al pendiente de tu mami, que andará algo enferma. Te regalan una mascota. Si eres casado, ten paciencia con tu pareja y evita andar con dos amores a la vez. Cuídate de dolores de cabeza o presión alta. Tienes un golpe de suerte con los números 02, 19 y 55, y trata de usar el color rojo para atraer la fortuna.

Capricornio

Estarás de muy buen ánimo y este fin de semana recibes magníficas noticias, por fin te llega lo que tanto esperabas, así que serán días de muchas sorpresas agradables. Ten cuidado con problemas de salud en cuestión de dolor de cabeza o de espalda, que es tu punto débil. Estos días te pondrás al corriente con los pagos de tu tarjeta de crédito, pero recuerda que uno de los problemas de tu signo es ser muy gastador, planea tus gastos. Recibes un dinero extra y te pagan el aguinaldo. El domingo estarás con tu pareja amorosa y la pasarán de lo mejor. Los que están casados tendrán una sorpresa de embarazo. Tus números de la suerte son 29, 31 y 80, trata de jugarlos el domingo. Te recomiendo no estar a la defensiva con alguien que te da un consejo y no discutas sin razón. Arreglas tu casa con motivos navideños.

Acuario

Estarás ocupado este fin de semana sacando mucho trabajo atrasado y con el cierre de mes, intenta no discutir con tus jefes, ten prudencia en las decisiones que tomes. Este viernes estarás algo confundido respecto a tu vida amorosa, recuerda que el elemento de tu signo es el aire y eso puede cambiar tus sentimientos; analiza lo que es mejor para ti y llévalo a cabo. Haces cambios en tu habitación, mueves algunos muebles y empiezas a adornar por la época navideña, pues a tu signo le gusta recibir gente y ser el mejor anfitrión de las posadas. Si eres mujer trata de cuidarte de problemas hormonales o de estrés y ve a checarte con tu médico. Tienes un golpe de suerte el sábado con los números 15, 19 y 23. Recuerda tener paciencia, pues el que se enoja pierde. Te busca un amor que te hablará de formalidad.

Piscis

Convivirás este fin de semana con tus seres queridos y más con tu pareja, tu signo siempre necesita sentirse amado para lograr sus objetivos. Este viernes será de tensión laboral y acudirás a juntas con tus jefes, intenta no alterarte y cuida tus comentarios con tus compañeros de trabajo; será mejor que evites chismes. El sábado realizarás tareas personales y arreglas tu casa con adornos navideños. Preparas un viaje para finales de año con tu familia y compras los boletos. Te busca un amor del pasado para aclarar problemas y por fin cierras ese círculo amoroso, tu signo es muy sentimental y rencoroso, aclara todo y deja el pasado atrás. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 66 y 81. Sigue con el ejercicio para que en estas fiesta te veas de lo mejor. Retoma tus planes y no sabotees tus metas.