Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Nueve de Bastos

Una buena fórmula para asegurar la manera de generar ingresos, mediante un trabajo formal, ya sea por cuenta propia o de terceras personas, es haciendo bien las cosas. Es la mejor defensa en un medio en que podrían darse competencias desleales y actos poco éticos. El cuidado de la fuente laboral se basa en ser el mejor en lo que se hace, complementando esta cualidad con la experiencia en el medio y los resguardos obvios de sentido común.

Tauro

Siete de Bastos

Abrigar ilusiones en cualquier ámbito de la vida, entendiéndose como el deseo de lograr algo que no está al alcance de la mano, no tiene nada de malo. Por el contrario, podría ser un sano y positivo estímulo, viéndolo desde el mejor punto de vista. Pero, muy distinto es vivir de ilusiones o quimeras que más se parece a no tener los pies puestos en la tierra y vivir en un mundo de fantasía, obviamente no recomendable.

Géminis

Nueve de Copas

Semana tranquila, en un contexto de tiempo y espacio poco afín a esta realidad. Aprovéchala para recuperar energías, balancear tus estados de ánimo, aquietar tu mente, y para todo aquello que hayas deseado hacer y que hasta ahora se ha hecho difícil, dada la compleja situación que nos afecta. Será como un recreo, disfrútalo, en lo posible, y saca de él lo que creas que te hace falta para lograr una armonía un poco más duradera.

Cáncer

Ocho de Copas

Aprovecha cualquier espacio de tiempo de que puedas disponer para serenarte, alcanzar un grado de tranquilidad suficiente para encontrarte contigo misma, cercano a lo que se define como un viaje espiritual, para entender en qué estado emocional te encuentras e intentar comprender las situaciones que te ocurren y saberlas manejar. Si lo logras, te potenciará en todo lo que hagas en el aquí y el ahora, asumiendo, como de costumbre, tus responsabilidades.

Leo

Siete de Espadas

Capacidades, medios, cualidades y herramientas, tienes y has tenido siempre a tu haber. No caigas en la tentación de conseguir triunfos fáciles, no son dignos de ti. Por el contrario, pueden afectar tu autoestima e, incluso, tu prestigio. Lo que se gana con esfuerzo, inventiva, desplegando todos los recursos variados que tengas o que descubras, son los que te proporcionarán la certeza que, para ti, no hay imposibles.

Virgo

El Carro

Sabrás encaminar tus pasos, por la senda que te lleve, a conquistar lo que te hayas puesto como meta de relativo corto plazo. Te asiste la convicción de tu capacidad y la claridad de propósitos, mezcla fértil para alcanzar cuanto te propongas que tu conciencia diga que, sin duda, eres capaz. Esto podría ser un ensayo para encontrar fórmulas nuevas que den un impulso extra a tu gestión.

Libra

El Mago

En estos días podrás avanzar en tus planes, de manera excepcional, pues tendrás bajo tu manejo una cantidad importante de medios para emplearlos según tus necesidades y fines. Dispón de ellos, preferentemente, en aquellos proyectos nuevos que aún podrían estar pendientes de poner en marcha. Será en estos propósitos donde se notará, de manera clara, tu genio, capacidad, y manejo de alternativas para adelantar en tus tareas.

Escorpio

Dos de Bastos

Dado lo complejo del momento que vivimos, la cautela pareciera que se ha hecho presente en cada acto de nuestras vidas. Sin embargo, y sin dejar de considerar esta realidad, este es un buen momento para proyectarte y definir cómo quisieras encaminar tu quehacer, sobre todo laboral, en el tiempo que viene. Esto vale para pensar y planificar un trabajo o también, si ya lo tienes más o menos afinado, ponerlo en marcha, tomando los resguardos pertinentes.

Sagitario

La Emperatriz

Semana tranquila, en el contexto de la complejidad de la etapa que estamos experimentando. No será un mundo de fantasía, pues los problemas o dificultades siempre han formado parte de la vida, pero distinto es abocarse a resolver situaciones en un estado de serenidad que hacerlo abrumada por las trabas o imponderables que se presenten. Y la gran diferencia, entre una y otra realidad, será suficientemente importante como para estar o sentirte mejor.

Capricornio

Siete de Oros

Esta semana recibirás, como retribución, el fruto por el esfuerzo que has desplegado desde hace ya algún tiempo, mayor o menor, según tu apreciación. La recompensa puede ser tangible o intangible, pero suficientemente estimulante y motivadora para perseverar en tu empeño y desplegar todas tus capacidades, que no son pocas, sobre todo para entender el momento que vives y sacar de allí los elementos de juicio que te ayuden en el día a día.

Acuario

Diez de Copas

En esta semana será fundamental la unión, la concordia y la paz en las relaciones humanas, dando prioridad, en primer lugar, a la familia. Cualquier vicisitud que se pueda presentar y afecte a este núcleo tan importante, se puede sobrellevar de manera más fácil y, tal vez, en un tiempo más acotado. Tu rol en esto será determinante, cualidades para esto no te faltan y es tu deber comprometerte.

Piscis

Cuatro de Copas

Se hace mucho más difícil, en una realidad como la que experimentamos, lograr un ambiente sano, de razonable buena convivencia entre las personas que queremos, si nos sustraemos al esfuerzo por lograrlo. No participar en este tan noble fin, con todas las grandes cualidades que tienes, puede resultar nefasto y con consecuencias impredecibles por lo negativas.