Después de los 50 años podemos empezar a notar que quizás algunas partes de nuestro cuerpo no se ven igual que hace un tiempo atrás, por lo que puede ser un factor que te impida retratarte por miedo a no lucir fotogénica. Si este es el caso te traemos buenas noticias: existen consejos de maquillaje para solucionarlo.

La bloguera de estilo de vida, belleza y moda, Melissa Meyers es fanática de compartir de forma rutinaria sus mejores consejos de maquillaje cuando se trata de envejecimiento. De manera refrescante, ella trata de aceptar este proceso e invita a las mujeres para que sean la mejor versión de sí mismas, ya sea dando el salto y experimentando con productos de belleza limpios o simplemente conociendo las mejores alternativas para que la edad no sea un inconveniente para vernos hermosas de frente y detrás de las cámaras.

Consejos de maquillaje para lucir fotogénica después de los 50 años

Es por eso que la experta ha compartido algunos de los mejores trucos para sacarle provecho a las sesiones fotográficas, de modo que luzcas hermosa sin importar tu edad.

Las mascarillas son lo primero

Según Meyers, uno de sus secretos mejor guardados para lucir fresca y mantener su piel tersa e hidratada es prepararse con una mascarilla que atiende sus principales preocupaciones cutáneas. Bien sea con mascarillas caseras o compradas, es uno de los pasos principales de la bloggera para lucir fotogénica.

Juega con tus ojos

Entre sus varios consejos de maquillaje, Meyers comenta que le encanta jugar con sus ojos cuando se prepara para un día lleno de sesiones de fotos. ¿Su secreto? Sombra de ojos cremosa en tonos bronce y algo de corrector para una dosis de camuflaje estratégico. También recomienda usar fórmulas limpias, que pueden ser menos irritantes para el área sensible de los ojos y desalentar cualquier enrojecimiento molesto, según reseña el portal Who What Wear.

NUNCA te olvides de las cejas

Los maquilladores siempre hablan con poesía acerca de la importancia de mantener, dar forma y cuidar las cejas. Al igual que nuestras pestañas, estas también pueden adelgazar y perder su tono y brillo a medida que envejecemos. Afortunadamente, eso no es nada que un gran lápiz de cejas no pueda manejar. Solo recuerda nunca olvidar maquillarlas.

El rubor siempre es una opción

Agregar un toque de color cremoso a tus mejillas puede marcar la diferencia cuando se trata de lucir descansada, joven y vibrante para un look adecuado despues de los 50 años. De hecho, querrás ser un poco más torpe para las fotografías con tu aplicación que en los encuentros cara a cara, ya que el color se traduce con menos intensidad frente a las cámaras, por lo que colocarlo de esta manera hará que luzcas fotogénica.

El iluminador es tu mejor amigo

La piel joven a menudo se atribuye a una apariencia brillante y radiante, pero eso no siempre es posible, sobre todo después de los 50 años. Por lo tanto, los iluminadores que difuminan las arrugas, las líneas y las manchas pueden ser una adición revolucionaria a tu rutina y pueden agregar un toque de calidez y luminosidad a tu cutis. Solo asegúrate de no elegir una fórmula que tenga un acabado demasiado brillante ya que esto puede llamar más la atención sobre las líneas finas, los problemas de textura y detalles similares que te impedirán lucir fotogénica.

No descuides tus labios

Uno de los consejos de maquillaje de la experta es enfocarse en la boca. Los labios (como nuestras manos, cuello, incluso nuestras cejas) son una de las características que se pueden olvidar fácilmente, pero que pueden ser un claro indicio de tu edad. No es que eso sea algo malo, pero mantener el contorno de tus labios abultado, brillante e hidratado actúa como una especie de filtro para las líneas, arrugas y pérdida de volumen, que pueden intensificarse después de los 50 años.

