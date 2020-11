Los 3 signos que vivirán un romance prohibido en noviembre

Signos que vivirán una pasión prohibida en noviembre

Sagitario

Es uno de los signos del zodiaco que vive la vida con una gran pasión. Si algo en su entorno no le genera pasión, lo abandona. También aplica para el campo del amor, por eso en noviembre vivirá una experiencia apasionada y vivaz con una persona especial que dentro de poco tiempo se convertirá en su pareja soñada. Sagitario no se engancha a una persona por la que no sienta fuertes sentimientos y deseos. Pero deberá enfrentar una gran diferencia de edad con el hombre que le apasiona, aspecto que muchos ven como un romance prohibido.

Acuario

Las personas de este signo siempre persiguen sus ideales e intereses. Si se encuentra con alguien que la estimule intelectualmente, que le demuestre dotes artísticos o intereses humanitaria, caerá ante él cautivada. Sus pasiones la meterán en problemas en noviembre ya que se sentirá atraída por un hombre muy inestable emocionalmente, casado o comprometido con alguien más, por lo que tendrá que lidiar entre el amor y la moral.

Aries

Se apasiona por todo lo que hace y siempre busca la perfección en sus cosas, también en el aspecto romántico y personal. Aunque todo su mundo intente ser perfecto, siempre ocurre lo imprevisto… y la mujer Aries se verá arrastrada por la pasión de un hombre menor que ella, pero igual o más maduro intelectualmente que alguien de su edad. Luchará consigo misma para saber qué es lo que debe hacer, qué es lo correcto.

