El look agresivo de Oriana Sabatini, combinado con maquillaje y peinado elegantes

Si hay algo que tiene Oriana Sabatini es gusto.

La cantante, impone tendencia con cada uno de sus looks y ya es considerada toda una influencer de la moda e it girl no solo en Argentina, sino a nivel internacional.

A Oriana, le encanta improvisar con el maquillaje con delineados, efectos glossy y sombras metalizadas que son ideales para imitar.

Asimismo, su estilo es definido como una mezcla de minimal y sexy.

La artista, quien está grabando un videoclip de una nueva canción que lanzará próximamente y como suele hacer siempre, mostró un pequeño adelanto del backstage.

La también cantante y gran amiga de Oriana, Emilia Mernes, subió a sus redes una foto en donde se ve a Sabatini, con un look sastrero oversize compuesto por un blazer negro a rayas blancas que combinó con un top blanco por debajo.

También llevó un jean desgastado y zapatillas blancas para darle un aire más casual a su estilismo.

Por otro lado, Oriana subió a su cuenta fotos de su look, destacando los detalles

Como suele hacer, apostó por un make up llamativo.

La cantante, usó sombras metalizadas de color perla, un delineado negro soft y labios matte.

La cantante combinó un look oversize con maquillaje y peinado muy sofisticado y unas uñas de vaca, aa juego con su carcasa de celular. - Instagram

El máximo protagonismo estuvo en su nail art.

Estas, eran maxiuñas con punta fina que tienen diseño de vaca en blanco y negro.

Delicado y casi imperceptible, sumó este print sin caer en excesos desde hace varias semanas y parece que se volvió su preferido.

Como peinado, se ató el pelo en una cola de caballo hasta la coronilla, con una cinta negra, dejando dos mechones finos sueltos, y parte de su coleta, caída hacia adelante.

La cantante y actriz sumó miles de comentarios y halagos.

