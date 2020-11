Llega el fin de semana y te revelamos cómo te irá con las señales del Tarot Gitano

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: La prisión, El robo, La persona principal femenina, Penas y disgustos

No te dejes llevar por el enfado o la impaciencia. Busca el equilibrio y la paz en tu exigencia, tómate las cosas con calma y relájate estos días. Nuevos compromisos y decisiones te aturden, debes pensar antes de actuar, no seas tan impulsiva.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: El hombre bueno y rico, Los pensamientos, La persona falsa, El trabajo

Lo que haces con decisión e impulso te ayudará a solucionar unos problemas pendientes. Olvidar, es lo que necesita tu alma para ser feliz. Invitación a la playa en grupo. Tendrás muchas alegrías y celebraciones. Disfruta, la vida es una sola y tienes que vivirla al máximo.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: El militar, El océano, La casa, El buen hombre

Tendrás algo muy íntimo con una persona que te gusta. Date un tiempo en soledad. Todo lo que brilla no es oro. Amiga del pasado te busca y la ayudarás. No discutas sin base porque es una batalla perdida y sin salida.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: Sala de estar, La gran fortuna, El encuentro, La muerte

Así dice el refrán: Uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. Así que ten cuidado con los comentarios que haces frente a los demás. Cancela urgente las deudas pendientes. Serás descubierto en algo. No creas en todo lo que ves porque las personas tienen doble cara.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: El viaje, Los honores, La buena mujer, El cambio

Tomas en cuenta a una persona cercana para darle apoyo a alguien que amas. Unidad y comunicación, son tus principales armas para vencer a las personas negativas. Si cambias tus acciones verás como mejora la relación con tu pareja.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: Un regalo, El matrimonio, La esperanza, Buen final en el amor

Este fin de semana corto trata de tener una buena alimentación. No pienses en cosas que no funcionan y que no te llevan a ningún camino beneficioso. Ten calma con tus compañeros de trabajo. Actívate en lo positivo. Nuevos sentimientos vendrán en la semana.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: La persona principal masculina, El juez, Dinero, El niño pequeño

Aléjate de las personas negativas y de las personas que te hacen daño. Hazte una limpieza espiritual para deshacerte de las vibras dañinas. Cuida tus pertenencias. Sé perseverante en las buenas obras y Dios te recompensará.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: La carta agradable, La enfermedad, El juicio, La joven rica

No tomes decisiones a la primera, ese camino es el más rápido, pero con serias consecuencias. Cálmate, no te lleves los problemas a tu casa. Compras innecesarias, aquí que no malgastes el dinero. La soledad te dará tristeza. No escuches comentarios o chismes.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: Los tristes pensamientos, Dinero inesperado, La noticia triste

Asegúrate de que tus sentimientos sean sinceros con tu pareja, si están confundida aprovecha los momentos libres para meditar. Vive tu vida con intensidad cada día, no dejes para mañana lo que puede hacer en el presente.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: La muerte, La buena mujer, La esperanza, Buen final en el amor

Haz dietas y ejercicios por tu cuerpo lo requiere y así mejorarás tu salud. No te hará mal una caminata el fin de semana con tu pareja o familiares. Conoces a una persona que llega del extranjero. Estarás en medio de una lucha y serás la vencedora.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas de la semana: El océano, La casa, La muerte, El viaje

Alcanzas las metas y objetivos que te trazas, aprovecha este fin de semana para meditar tus próximas decisiones. Deja las rabias atrás, bendice a quien te hace daño. Haz los cambios necesarios. Tienes deseos de decir lo que sientes.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: Dinero, La enfermedad, El juicio, Los tristes pensamientos

Discutes con una persona que no merece tu atención así que no pierdas tu tiempo. Cuidado con documentos importantes que se pueden extraviar y los necesitarás en los próximos días. Sientes que tienes competencia. Hora de retornar con nuevas energías.

