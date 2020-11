La sorpresa que reciben 4 signos en el último fin de semana de noviembre

Previo al cierre de noviembre, este fin de semana, los astros se movilizan con fuerza para darle una sorpresa a 4 signos del zodiaco. De acuerdo al horóscopo, los nativos de Cáncer, Escorpio, Sagitario y Leo se verán ante noticias inesperadas sobre el amor, el dinero y sobre todo los planos laborales.

Cáncer

El paso directo de Júpiter afirma que los nacidos bajo el signo de Cáncer estarán ante una decisión laboral que les roba el sueño. No es fácil despegarse de un trabajo, más si se trata de un largo tiempo. Sin embargo, el final de noviembre vislumbra una posibilidad laboral que supone un cambio rotundo en la oficina. ¡Anímate! No solo está en juego tu rutina sino tu posición económica, la cual podría beneficiarse en gran manera.

Sorpresa: Eres convocado a una reunión de gerentes

Escorpio

Tienes demasiado tiempo en una situación sentimental que te agobia y no es propio de tu signo. Cuando toca soltar, Escorpio, suelta, no retengas aquello que ya no agrada a tu corazón. Lo más conveniente para comenzar abril es que lo hagas en la soltería, así podrías darte el cariño que tu propio cuerpo pide. No descuides tu mente, dale descanso.

Sorpresa: Conoces a una persona que te divierte

Sagitario

Un trabajo al que has dedicado impresionantes esfuerzos ahora se ve en riesgo por la presencia de una persona que roba tu tranquilidad. No es sano que alguien interrumpa tu jornada laboral con necedades y promesas sentimentales que son falsas. Abre los ojos, Sagitario, y apóyate en los consejos de un amigo cercano. No permitas que nada te impide ser feliz y sobre todo sentir tranquilidad.

Sorpresa: Recibes un pago que no esperabas

Leo

La luna en su fase creciente te habla de buenas noticias económicas para este fin de semana. Un dinero que estás esperando se retrasa, pero será el tiempo justo para que no lo malgastes en momentos innecesarios. Arma un plan de ahorros financieros para abril, pues lo necesitas si quieres surgir en tus metas.

Sorpresa: Una llamada amorosa, el sábado por la noche

