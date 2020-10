Así es como podrás atraer a la suerte durante el último fin de semana del mes según el tarot

Este será el último fin de semana de octubre, por lo que esta lectura de las cartas del tarot del fin de semana están enfocadas a brindar un consejo a cada signo para ayudarlos a atraer la suerte a su vida durante estos días y así vivir un octubre más armónico.

Lectura de tarot del fin de semana

Sagitario

La Luna

Has pasado por varias dificultades para llegar a donde estás ahora, esta carta te recuerda que naciste con el poder de superar todos los obstáculos que se te presentan si te lo propones, no existen límites para tu creatividad.

Aries

Templanza

Deberás aprender a mantener la calma, tiendes a ser impaciente, pero para encontrar la paz interior deberás confiar en tus instintos y esperar la oportunidad indicada.

Leo

El loco

Puede ser que sientas que has perdido una oportunidad; sin embargo, esto provocará que se abran otras puertas, si continúas trabajando con el mismo ímpetu que lo has hecho, no desesperes y obtendrás buenas noticias.

Géminis

La Sacerdotiza

Es momento de que escuches a tu corazón y lo que tiene que decir, así sabrás cuál es el camino que tienes que seguir en momentos de duda.

Tarot 2020

Acuario

El juicio

De acuerdo con el tarot, podría ser que sientas la necesidad de tomar decisiones rápidamente, pero no debes precipitarte, piensa bien entes de elegir un camino que podría cambiar tu vida para siempre.

Libra

El ermitaño

Será momento de que pases más tiempo a solas para poder pensar en lo que de verdad quieres hacer con tu vida, te encuentras en un momento decisivo y escuchar a tus pensamientos te protegerá de las malas decisiones.

Tauro

Los amantes

Tal vez no lo notes pero estás más cerca de cumplir tus metas, necesitarás de mucho coraje para tomar las decisiones correctas, pero recuerda que solo tú decides qué es mejor para ti.

tarot del fin de semana - Pexels

Virgo

La torre

Puede que te sientas atrapado y te dejes invadir por la desesperación, pero en estos momentos deberás recordar que el universo está de tu lado pero intenta enseñarte una lección valiosa, presta atención a las señales.

Capricornio

La justicia

Según el tarot, este será un momento de aceptar tus errores, esto te ayudará a conectar con tu lado más maduro, te ayudará a conocerte mejor y te hará más fuerte.

Cáncer

El hierofante

No te gusta seguir la corriente pero te encontrarás en momentos en los que deberás hacerlo, esto podría traerte lecciones valiosas, así que no lo desaproveches.

Piscis

La Luna

Un conflicto te hará cuestionarte qué estás haciendo de tu vida, pero tranquilo, no es momento de entrar en pánico, conserva la calma y lograrás ver lo que el cosmos te indica.

Escorpión

El emperador

Encontrarás la forma de sacar tu líder interior en un momento de crisis, esto hará que ganes la confianza de nuevas personas y esto beneficiará tus relaciones.

