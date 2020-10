La razón por la cual Venus en Escorpión avivará la sed de venganza y así se verán afectados

En estos momentos Venus se encuentra en Escorpión, lo que significa que el planeta del deseo y las pasiones se cruza con la energía oscura de Escorpión, lo que puede provocar que la sed de venganza se avive para algunos signos del zodiaco, sin embargo no todo son malas noticias, ya que esto también podría invitar a otros a la introspección.

Aries

Este fenómeno hará que los problemas no resueltos de la vida sentimental de este signo así que no debe sorprenderle que un ex o un amigo al que ya no le habla vuelva a buscarlo. Durante este tiempo deberá estar preparado para lidiar con emociones que había suprimido por algún tiempo, lo que puede llegar a ser agotador, pero al final también le ayudará a cerrar ciclos y a moverse hacia adelante en la vida.

Tauro

Este signo tiende a dejarse llevar por la pasión en sus relaciones, lo que hace que a veces vaya más rápido de lo que es conveniente para ambos, este eclipse lunar te recordará que es mejor disfrutar de cada etapa para mantener viva una relación en lugar de vivir un romance fugaz que acabe rápido.

Géminis

Este fenómeno hará que al fin podrá encontrar una mejor manera de comunicarse con su pareja si está dispuesto a escuchar a la otra persona y comprender lo que necesita.

Cáncer

Podría hacer que se sienta frustrado en las relaciones personales debido a que podría experimentar algunos mal entendidos con personas cercanas a él, así que deberá tomar sus precauciones para que esto no afecte si vida sentimental, para eso deberá estar pendiente de sus palabras y acciones.

Marte en Escorpión - archivo

Leo

Revelará a Leo un deseo oculto, durante esta fase será mejor que preste atención a las señales, ya que podría encontrar a la pareja ideal la cual ya podría estar cercana a él pero tal vez no lo haya notado aun.

Virgo

Se sentirá más contemplativo ya que surgirán dudas sobre sus verdaderas emociones hacia personas cercanas, por eso querrá alienarse y pasar más tiempo solo, lo cual podría afectar su relación de pareja si no se comunican los sentimientos por los que está pasando.

Libra

Libra siempre busca complacer a los demás, pero durante el eclipse lunar comenzará a sentir la necesidad de prestar atención a si mismo y comenzar a demostrarse amor propio, esto no significa que descuidará su relación, sino que tomará más tiempo para las cosas que lo hacen así.

Escorpión

Hará que Escorpión se sienta desconectado de las personas a su alrededor, ya que la energía de este astro podría desbalancear la parte de la comunicación de este signo, para que esto no afecte sus relaciones deberá estar atento a no descuidar a sus personas cercanas.

Sagitario

Sagitario sentirá una gran energía emocional que lo ayudará a conectar con otras personas, esto podría provocar que dienta la necesidad de vengarse de las personas que lo han herido, por lo que debe tener cuidado con sus acciones.

Venus en Escorpión - archivo

Capricornio

En esta etapa Capricornio se sentirá más conectado con su pareja en el plano emocional ya que la energía de Venus en Escorpión expandirá su lado sentimental y podrá comunicarse de una manera más profunda.

Acuario

Este fenómenos astrológico hará a Capricornio dudar sobre varios aspectos de su vida que antes tomaba por sentado, lo cual hará que pueda sabotear su relación debido a las inseguridades que está sintiendo, sin embargo debe recordar que esto es una etapa que le hará valorar estos aspectos de su vida.

Piscis

El eclipse solar lunar le recordará a Piscis que debe prestar atención a las cosas que realmente importan, así que prestará más atención en su relación y dejará de estrenarse solo por sus demás actividades.

