Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Nueve de Espadas

Arrepentirnos por lo hicimos mal en el pasado y que en el presente ha traído consecuencias indeseables, que ya es imposible de remediar, resulta vano e inconducente, a menos que el arrepentimiento vaya acompañado de un verdadero propósito de reparar lo obrado, no siempre posible, o enmendar las conductas. Lo que se debe evitar por inútil es “llorar sobre la leche derramada”.

Tauro

Diez de Espadas

Sentirnos superados por lo que nos ha tocado vivir es legítimo e inevitable. Quedarnos atados a esta realidad puede traer consecuencias desastrosas, difíciles de dimensionar. La única alternativa es buscar la salida a tan compleja situación. El cómo dependerá de cada uno. Hay que entender que estamos hechos para sobreponernos, si así no fuera ya no existiríamos, el camino recorrido tiene miles de años y kilómetros, unos cuantos metros o segundos no nos pueden vencer.

Géminis

Siete de Copas

No hay nada más efectivo en situaciones complejas, como las actuales, que asumir la realidad y entenderla cabalmente, es decir, tal como es. Ilusionarse con medios y alternativas, que existen solo en la mente, es la peor de las fórmulas, pues así nada se resuelve, peor aún, todo se puede agravar. La objetividad nos permitirá ver con qué contamos para superar la adversidad y, con esos medios, construir lo que podamos, paso a paso.

Cáncer

Tres de Bastos

El tiempo transcurrido, que ya se prolonga demasiado, en la situación de crisis que a todos afecta y que podría extenderse aún más, debiera proporcionarnos enseñanzas y experiencias suficientes para planificar el futuro con nuevos elementos, de características diversas y conocimientos aprendidos, para no estar tan desprevenidos o vulnerables ante cualquier otra situación catastrófica que pueda surgir. En esto, debiera haber un espíritu práctico y, de ninguna manera, catastrofista.

Leo

Ocho de Bastos

Cualquier desafío que te propongas asumir, sobre todo aquel que tenga un tinte absolutamente personal, debiera basarse en hacerlo por etapas, es decir, establecer en conciencia el orden de ellas, anteponiendo las básicas e incorporando las sucesivas. No estamos en tiempos que permitan improvisación alguna, por el contrario, cada etapa debe ser el sustento sólido de la próxima, sin omitir detalles, por obvios que puedan parecer. Tu sello personal se hará imprescindible y marcará las pautas.

Virgo

Diez de Bastos

Nadie podrá poner en duda las múltiples aptitudes, capacidades, y medios con que cuentas para hacerte cargo de tareas y responsabilidades, en cualquier tiempo y, más aún, en períodos de apremio y crisis. Pero, cuidado, no debieras excederte en esto, a lo sumo cumplir con tus deberes y algún plus extra, no más allá. Nadie sabe por cuanto tiempo más durará esta nefasta situación y hay que hacer reservas de energías por un plazo incierto e indefinido.

Libra

Caballero de Bastos

Estos días pueden ser de provecho y avance para cualquier proyecto que pretendas implementar. Es elemental tu voluntad y deseo para ir construyendo las bases de lo que aspires concretar. Debe darse esa combinación ideal de período propicio y afán personal para lograr tus pretensiones, siendo esta última condición imprescindible e insustituible. Procura que tus planes sean realistas, al alcance de tus cualidades personales, de tus competencias y de algún grado de experiencia.

Escorpio

El Diablo

Debes superar cierto grado de pesimismo y negatividad que se hace notorio en tu manera de enfrentar el complejo momento que nos afecta colectivamente, pero que, en la práctica, se hace manifiesto en el terreno de lo individual que, por cierto, es diverso. No pretendas manejar, según tu voluntad, todos los detalles de cada problema, es imposible, dada su complejidad. Debiera bastarte con lo que está a tu alcance y de acuerdo con tu rol personal en tu familia, en tu actividad laboral o en el área social.

Sagitario

La Rueda de la Fortuna

Semana de logros y apertura de alternativas, puede ser oportuno realizar algo que haya quedado pendiente esperando un mejor momento, que podría ser éste. También puede ser aconsejable resolver algunos aspectos que hayan obstaculizado la puesta en marcha de algún proyecto profesional o laboral y, por último, según la realidad personal, aprovechar este período para los fines privados que desees alcanzar.

Capricornio

El Mago

Aprovecha estos días, pues tus cualidades, atributos y capacidades, estarán en un buen momento para concretar algún plan, proyecto, o tarea que tengas por realizar. Esta predisposición positiva será bastante más efectiva en lo nuevo, lo que comience, el inicio de alguna actividad que requiera de tu ingenio, que siempre te acompaña para lo práctico, para ver la realidad de las cosas de manera objetiva, y, por lo tanto, con la capacidad de tener la respuesta apropiada.

Acuario

Seis de Espadas

Puedes esperar días más tranquilos, dentro del contexto actual, propicios para relajarte, pensar en ti y en los tuyos, hacer algún balance o, quizás, una mirada retrospectiva, que te permita ver en qué pie estás y sacar algunas conclusiones algo más claras y reales de cómo enfrentar lo que viene en lo sucesivo, abarcando aquellas cosas que revistan para ti una importancia mayor. Tal vez, mejorar algunas cosas, evitar los errores, y todo aquello que te permita recuperar tu modo de vida haciendo los ajustes necesarios.

Piscis

Siete de Bastos

Nadie dijo que la vida fuera fácil, tenemos que ser guerreros de la vida y siempre mirar para adelante. Es increíble que se pierde más por miedo que por intentar. La adversidad es la única manera de saber de cuánto somos capaces. El llanto y los lamentos hay que guardarlos bajo llave y luego tirar ésta al mar. El único mandato que debemos obedecer es hacer el máximo esfuerzo por salir adelante de esta horrible situación.