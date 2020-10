¡Para todos! Aprende la receta de dulce de leche vegano

No comer nada que no provenga de animales no es incompatible con el dulce de leche.

Hay recetas de dulce de leche vegano para aquellos amantes del untable más popular de Argentina.

La web Recetas gratis da sus tips.

Con este dulce de leche vegano casero puedes dar una gran variedad a tus postres ya que lo puedes utilizar para rellenar tortas, alfajores, acompañar helados, pan dulce, etc.

Aprende a hacer tu propio dulce de leche vegano, escogiendo tú misma que tipo de leche vegetal le agregarás, para después untarlo en tostadas o rellenarlo en tortas y alfaajores. - Instagram

Ingredientes (3 personas)

2 tazas de leche de origen vegetal

3 cucharadas soperas de azúcar moscabado

1 cucharadita de vainilla

1 cucharadita de aceite de coco

Preparación

Primero, calienta la leche vegetal en una cacerola a fuego bajo es el primer paso. Para esta receta puedes utilizar leche de coco, leche de arroz, almendras, etc… Eso es al gusto. Aún así, recuerda que con cada tipo de leche sabrá diferente. Una vez que la leche de haya tomado calor, agrega el azúcar, la vainilla y el aceite de coco. Mientras, ve manteniendo la preparación a fuego bajo y no dejes de mover constantemente hasta que espese y obtengas una consistencia similar a la que se requiere. Ya solo te queda dejar que tu dulce de leche vegano casero se enfríe por completo, pero antes vacíalo sobre algún frasco o recipiente.

Como has podido comprobar este dulce de leche vegano es facilísimo, y requiere de muy poco tiempo e ingredientes, por lo que te saldrá sencillo.

Hay muchos postres asequibles para los veganos, que podéis hacer en casa, solo cambiando la leche y otros ingredientes por lo que ¡no te prives!

Incluso, si no eres vegano, anímate y prueba esta receta. Tal vez te sorprenda y te guste tanto como el dulce de leche tradicional.

No te pierdas el video en