¿Cómo acabó la historia de la 'pelea del año' entre las dos hermanas?

Después de ver todos los memes que se originaron a partir del video de las niñas que festejaban el cumpleaños de una de ellas y se armó una mini bronca porque soplaron la vela al mismo tiempo, se ha barajado una serie de criterios y comentarios al respecto.

Esto, involucró miles de comentarios tanto de padres de familia así como de psicólogos y terapeutas que analizaban el hecho.

Un común denominador es que la gente opinaba que las peleas entre hermanos han existido desde siempre y que no todo es negativo porque los niños no son rencorosos.

Varias páginas en redes sociales pusieron en contexto esta historia y se conoció que previo a la celebración del cumpleaños la familia se había realizado una sesión de fotos en donde se los ve muy armónicos y con la misma ropa que aparecen las menores en el video.

Sin embargo, otros cuestionaban cómo acabó la historia y cuál fue el proceder de los padres de las niñas. Entonces también se mostraron imágenes de que al final juntas celebraron el cumpleaños y compartieron el pastel sin rencores o enojos.

Según el psicólogo Alberto Barradas, este video tiene varias cosas para analizar. Veamos.

1. La chiquita a la que le soplan la vela, se defendió. No fue que aceptó sumisa que la otra le hiciera la travesura. En los niños la violencia tiene otra connotación que en los adultos. Lo hizo bien? Si. Es correcto lo que hizo? No. Esa paradoja siempre habrá que resolverla en los niños.

2. En el caso de chica que comete la tremendura lo hizo con conciencia y con alevosía. Ella sabía lo que estaba haciendo. No le importó nada y tampoco le importaban las consecuencias (la jalada de cabello). Ella produjo un caos, incluso contra ella misma y se lo gozó. Muy mal síntoma ese. Podría ser el preludio de enfermedades mentales graves (psicopatía), y la verdad es que si yo fuera su papá, me hubiese preocupado mucho de esa actitud. No es la típica travesura. Ella fue mala y con premeditación. Preocupa.

3. Además la niña de la frustración se pega a sí misma. Eso estuvo GRAVE. muy mal síntoma ese. Eso que se haya pegado a sí misma habla de la dificultad de procesar la frustración y la rabia. El día de mañana, ante una depresión profunda, es candidata fija al suicidio. Ese comportamiento es clave para inmediatamente llevarla al psicólogo infantil. Esas auto agresiones son siempre malas.

Por último. Da risa el video? Si, quien lo niegue es un hipócrita, un hiper moralista o tiene experiencia con niños y estos comportamientos, aunque a la mayoría, si le dará cierta risa. Es un video que invita a reírse y "gozar" de esos comportamientos, aunque representan bastante problemas como estoy describiendo. Ahora bien, reírnos es correcto y está bien? No!

Y así como en los niños, esa paradoja también habrá que resolverse en nosotros.

Tras este análisis del experto surgieron varios comentarios que apoyaban y otros no aceptaban varios puntos.

"Son hermanas y contemporáneas. Bastantes episodios tuve así con mi hermana. Y ni somos psicópatas y ninguna ha cometido suicidio. Vive con 2 hermanos de edad similares", comentó la usuaria Usmauri Santiago.

"Una duda. Algo que decir de la persona que está grabando? Porque yo a la primera jalada de cabello ya dejó de grabar", señaló Alejandro Garcés.

"Mi niña interna piensa: yo le hubiese halado también el cabello …. la mirada de “ no me importa arruinarte tu cumpleaños “ y la sonrisa de “ logre que quería” … ahora la madre piensa: cómo actuar ? que le digo a mi hija cumpleanera ? que se defienda ? que le vuelvo a prender la vela ( cosa que no está bien porque desde mi punto de vista es decirle “ te jodieron acéptalo y sigue adelante” ) que le diría a la niña que creo el caos? como madre tengo muchas dudas", posteó Desiree Tapia.

"Que buena reflexión yo la hice parecida eso no es normal la maldad en la niña no es normal", dice María Urbano.

Posteriormente aparecieron las fotos previas al momento que quedó registrado como la pelea del año.

