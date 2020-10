Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Seis de Copas

Deberás hacer un esfuerzo extra de voluntad para mantener las buenas relaciones con todas aquellas personas que forman parte de tu núcleo familiar, social o laboral, pues, en general, los ánimos de todos están manifestándose de manera alterada, lo que facilita los roces y los malentendidos, a veces, incluso, con trascendencias indeseables. No pretendas solo que te entiendan los demás, has un cambio en tu actitud y pon de tu parte para facilitar la comprensión.



Disfruta moderadamente cualquier cambio positivo según tu realidad que pueda presentarse en estos días. Dados los tiempos, alguna variación hacia algo mejor debiera producir en nosotros un estímulo potente que obre como un círculo virtuoso. Acuérdate, si es posible, de los que te rodean pues, como dijo un gran filósofo, “buscando el bien de nuestros semejantes encontramos el nuestro”.

Géminis

As de Copas

Dale un descanso a tu mente y reemplázala por los dictados de tu corazón. No todo es analizar y sacar conclusiones, las mejores experiencias tienen que ver con las asociadas a los sentimientos, sobre todo a los del amor, y en estos, los que van más allá de alguien en particular y puedan hacerse extensivos a otros. Bastaría hasta con expresiones de bondad. “La bondad es la única inversión que nunca quiebra”, palabras de un filósofo.



La intuición, que es parte constitutiva de tu ser, será como un faro que ilumine cualquier oscuridad que provoque en ti algún sobresalto inexplicable. Hecha la luz y expuesto el problema será tu conciencia la que deba encontrar la o las soluciones para despejar tu camino y avanzar por él. Venciendo el temor y asumiendo tu valor, nunca puesto en duda. Atesora la experiencia, e incorpórala al bagaje que te pertenece.

Siempre puede ser el momento para planificar lo que quisiéramos llevar a cabo, cuando las condiciones así lo permitan. No es pérdida de tiempo, ni soñar, ni divagar, por el contrario, hasta podría ser más cercano a decretar que es afirmar que algo pasará, que algo sucederá y que de tanto desearlo al final se pueda cumplir, por complejo que pueda ser. Tienes a tu haber cualidades excepcionalmente favorables para darle curso al desafío.

Virgo

Tres de Espadas

El quebranto, el dolor, la angustia, se han hecho carne en cada uno de nosotros, de una u otra forma hemos sentido su efecto temporal u ocasional y nos ha afectado de diferentes maneras. Pero, ¿cuándo no ha sido así?, cual más, cual menos, todos tienen su historia que contar, y si la cuentan es porque ya la superaron, ya quedó en el pasado, ya templó su espíritu, es lo que se ha dado en llamar el gimnasio de la vida.



Libra

Ocho de Espadas

Las peores ataduras son las psicológicas, aquellas construidas por nuestros propios pensamientos, que erróneamente son incapaces de entender la realidad y terminan por maniatarnos y se constituyen en la amenaza que distorsiona la capacidad de entender la situación y dificulta la posibilidad de salir de tan incómoda posición. Estamos frente a lo que se define como un círculo vicioso. Corta estas ataduras, recuerda cómo te liberaste de ellas en ocasiones anteriores en que demostraste valentía y entereza.



Escorpio

Siete de Oros

Se abren algunas alternativas de mejorar tu situación en general, y, en particular, tu alicaída economía. Es algo para estos días, que, sin embargo, podría transformarse en una situación de relativa estabilidad. Intenta analizar cuánto de tu gestión fue determinante para la ocurrencia de esta bonanza, y de allí extraer lo que puedas implementar como tu método ideal para ir inclinando la balanza a tu favor.



Sagitario

Caballero de Bastos

Semana razonablemente buena, dada la realidad compleja e inédita que nos ha tocado vivir. Se expresará con algunas manifestaciones concretas de crecimiento, expansión y desarrollo moderados, pero alentadores, que sirvan como estímulos concretos y alicientes determinantes, para perseverar en lo realizado y repetir, en cierto modo, los resultados en lo sucesivo. Recuerda que la mejor de las enseñanzas es la experiencia propia.



Algo que podemos concluir a estas alturas de los hechos y acontecimientos sociales y sanitarios que estamos viviendo, es valorar todo aquello que haya constituido, en cierto modo, nuestra fortaleza. Me refiero a la familia, a nuestros amigos más cercanos, a nuestros principios y valores, y también al dinero, que cuando escasea distorsiona, en cierto modo, todo lo que realmente importa. En relación a este último factor, bueno sería analizar las veces que lo usamos para cosas banales y lo tanto que nos falta hoy para lo que realmente vale la pena.Buen momento para analizar en qué etapa de tu vida estás, haciendo énfasis en el pasado, en primer lugar, en lo que has hecho, poniendo de relieve tus hitos personales que te han moldeado y, luego de éso, pensar en lo que quieres hacer desde hoy en adelante. Siempre será bueno hacer esta suerte de balance en nuestra vida y, ya está dicho, ahora es el tiempo adecuado.

Piscis

Paje de Oros

Cuida tu salud de manera integral, no porque haya algo en particular que te pueda afectar, si no, por aquello que ha logrado distorsionar la vida de todos, de un modo u otro. Bueno sería que privilegiaras la vida sana, la comida natural, el ejercicio metódico, el tratamiento de alguna dolencia preexistente, el alimento espiritual según tus creencias. Cada individuo es un ser único e irrepetible y, para muchos, tú debes serlo.