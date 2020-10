A estos 3 signos les es difícil olvidar a su ex

El tema de las exparejas es álgido, variante para cada persona pues el fin de una relación en diferente, hay personas que no tocan el tema porque no les es fácil olvidar a su ex y por ende no se siente a gusto hablando sobre ello.

No les resulta fácil cambiar la rutina, quizá fueron muchos los proyecto pensados en el futuro con esa media naranja y todo se derrumbó.

El tiempo para olvidar a una expareja depende de cada persona, pero de acuerdo con el zodiaco existen algunas personas de ciertos signos a los que olvidar a su ex, es muy complicado.

Piscis

Este signo siempre recuerda cada momento de felicidad que pasó con la otra persona y siempre piensan en el que hubiera pasado sí, de hecho, no para de seguir pensando en lo que soñó lograr con esta persona y esos pensamientos lo dominarán por un buen tiempo.

Géminis

Son muy enamoradizos y cualquier experiencia vivida con ese ser especial los marca, los fecha y de ahí que les cuesta sacarlos de la cabeza y el corazón. Gozan con el recuerdo de los momentos apasionados con la expareja.

Leo

Los Leo, recuerdan al ex por los malos momentos. Para ellos, la culpa del final de las relaciones siempre lo tiene la otra persona. Cuando se encuentran al ex ni se esfuerzan en hacerse notar, lo evitan. Y esto se debe que muy en el fondo aún lo siguen amando y lo extrañan con la esperanza de recuperarlos.

