Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Lecturas por teléfono: +56 99226 7881

Aries

Seis de Oros

“Dando se recibe”, es una fórmula mágica muy conocida, pero no suficientemente puesta en práctica, si así fuera, se podría atenuar en algo las tristes consecuencias que ha acarreado para todos la pandemia que nos azota. Si fuésemos capaces de expresar colectivamente la solidaridad, quizás podríamos salir en un tiempo menor de esta calamidad. En ti hay mucho del pequeño ser que fuiste algún día, de aquel que, por lo general, era generoso con sus amiguitos y compartía sin prejuicios. Bueno sería volver a esas conductas tan loables como necesarias.

Tauro

Paje de Oros

Hazte el propósito de cuidar tu bienestar físico y mental, es decir, tu salud de manera integral. Es necesario, dado los tiempos extremadamente adversos que vivimos, una buena rutina de ejercicios, una alimentación sana, que tienda al control del peso, dormir las horas apropiadas, y todo aquello que creas conveniente, según tu realidad. Nada está demás. Esto puede constituir, en cierto modo, un escudo protector que hasta ahora no tenemos.

Géminis

El Mago

Semana marcada por la variedad de medios, vías, elementos de todo tipo, principalmente tu fuerte que son las ideas, conceptos e imaginación, para enfrentar todo tipo de situaciones que se presenten o que ya se hayan mantenido durante un tiempo como pendientes. Ten confianza en tus capacidades, apropiadas para la situación que enfrentamos. En lo que debes afinar el tino es en definir la mejor solución, entre varias, para resolver lo que sea necesario.

Cáncer

Cinco de Copas

Pasar por períodos de desaliento, llegar a sentirnos vulnerables e inseguros frecuentemente, es algo que todos experimentamos en esta compleja e inédita realidad que padecemos. La excepción no eres tú, al contrario, siendo una mujer valerosa, eres muy sensible a situaciones como la actual. El no tener a nuestro alcance la capacidad de cambiar lo que nos acongoja, nos produce quiebres emocionales difíciles de manejar. Pero, así y todo, saldremos adelante, así ha sido y así será.

Leo

Siete de Bastos

Cuando la vida se hace cuesta arriba, como en la realidad que nos toca vivir, afloran todas las cualidades de la gente como tú, la creatividad, el pundonor, el orgullo en la mejor de sus expresiones, dado en llamar orgullo positivo o autoestima, muy lejos del negativo definido como soberbia. Dotada de estos atributos, las barreras disminuyen su tamaño o desaparecen y tú avanzas, sorteando dificultades, como antes, como ahora.

Virgo

Diez de Espadas

Sentimientos de aflicción, hallarnos de brazos cruzados frente a la amenaza de un enemigo invisible y asumir nuestras debilidades, se ha hecho común, desde hace ya mucho tiempo. Situaciones comunes o colectivas no necesariamente tienen soluciones generales. La actitud individual, mas no individualista, es la que puede marcar un rumbo que nos lleve a mejorar integralmente y, de paso, ayudar a los menos dotados.

Libra

As de Espadas

Durante esta semana fluirán en ti las ideas nuevas, los pensamientos bien dispuestos para el análisis de tu situación presente, con perspectivas de futuro. Todo aquello que surja de tu mente, en cuanto a propósitos, proyectos, o planes, tendrá lógica y verdad como para ser considerados. Junto con todo esto, que estará revestido de claridad, surgirá el deseo del cambio y, además, la decisión de cortar con aquello que te ata, sean estas cosas, personas o situaciones que son inconducentes, y que se hace necesario dejar atrás.

Escorpio

La Templaza

“Los extremos se tocan”, es la llamada teoría de la herradura. Partiendo de esta cuestionable premisa, podríamos anteponer un pensamiento positivo como que, nada en la vida es tan bueno o tan malo, todo es relativo, va a depender de la amplitud de criterio de cada cual. El término medio, algo desprestigiado, quizás nos permita sacar de lo malo algo bueno y manejar, lo mejor posible, lo opuesto. Este puede ser el desafío para la semana y tu opinión u opción podría ayudarte en la realidad actual.

Sagitario

La Fuerza

Dos cualidades fundamentales, para superar situaciones de crisis, se manifestarán en tu actuar en esta semana. Una de ellas es el coraje para asumir tareas nuevas y originales, esto se llama determinación, que siempre debe ir acompañada de la segunda cualidad, que es la claridad de qué se quiere conseguir y cómo se puede lograr. Se llama la continuidad de propósitos. Ambas, sumadas a tus atributos y capacidades permanentes, que podrían definirse como ventajas comparativas, serán suficientes para lograr tus metas.

Capricornio

Caballero de Bastos

Con tus capacidades habituales, que son muchas, sobretodo para entender lo práctico de las cosas, el mundo real, lo que se ve y se toca, podrás adelantar bastante durante estos días, que para ti serán de expansión y crecimiento. Aprovéchalos para aquello que esté, en cierto modo, retrasado y sea necesario para avanzar en lo demás, es decir, lo potencie, incluso puedas sentar bases algo más sólidas para que sean determinantes más allá de esta semana.

Acuario

Diez de Bastos

En períodos complejos, como el actual, hay personas que pierden el ritmo del quehacer y se anulan a sí mismas, y otras, como tú, que ante esto se convierten en seres múltiples y asumen lo que otros abandonan. Siendo un proceder loable, sin duda, debe ser morigerado, a menos que se extienda por un breve tiempo. De no ser así, deberías delegar responsabilidades para que las tareas se redistribuyan, según su naturaleza, de manera más racional. Debes entender que además podría estar en riesgo tu salud integral.

Piscis

Dos de Oros

No te faltarán los medios para suplir cualquier déficit en tu economía personal. Tu intuición te guiará en lo que debas hacer para incrementar tus ingresos y salvar alguna situación puntual que se pueda presentar. Al asumir la experiencia, como un conocimiento aprendido e incorporado a tus haberes prácticos, te sentirás más segura de ti misma y serás capaz de descubrir cualidades y potencialidades que, tal vez, hasta desconocías.