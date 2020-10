Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Mhoni Vidente llegó con sus horóscopos de la semana en los que te dice cuál será tu suerte en cuestión de salud, dinero y amor, además de los mejores rituales para estar en contacto con tu ángel de la guarda.

Aries

Aprovecha tu tiempo esta semana, deja a un lado la flojera y persigue tus objetivos para que alcances la plenitud. Realizas un cambio repentino de trabajo o te ofrecen un nuevo contrato con mejor sueldo. Ve con tu médico y explícale que tienes problemas de ansiedad o tristeza, él sabrá qué darte para que tu mente se tranquilice. Sigue con tu pareja formal y tranquilo, eso te ayuda a tener estabilidad. A los solteros les llega un amor del signo de Capricornio, Acuario o Leo que será muy compatible. Cuídate de malas inversiones, piensa dos veces en qué gastar. Este 13 de octubre te recomiendo que prendas una veladora de color morado y le pidas a tu ángel de la guarda lo que necesitas y también en tu casa pon flores frescas para que la buena energía reine en tu vida. Tus números de la suerte son 04, 21 y 99.

Tauro

Pensarás esta semana qué debes hacer para lograr lo que necesitas en tu vida, tu signo es de tierra y por eso eres persistente en tus asuntos laborales y alcanzas el éxito, pero a veces lidias con las energías negativas, por eso te recomiendo que este 13 de octubre te pongas mucho perfume antes de salir de casa. Tus superiores evalúan tu trabajo para una promoción, trata de platicar tus necesidades y busca tus mejores opciones. Empieza un curso de idiomas o servicios médicos, eso te gustará mucho. En cuestiones amorosas tendrás algunas diferencias o pleitos con tu pareja por culpa de malos entendidos o celos infundados, platícalo para estar en paz. A los que están solteros les llegará un amor nuevo del signo de Capricornio o Virgo que será su pareja ideal. Tus números de la suerte son 09, 28 y 31.

Géminis

Estarás ocupado con tareas pendientes de tu trabajo, organiza mejor tu tiempo para que puedas cumplir con todo. A tu signo le gusta llamar la atención y que todo mundo te admire, pero lo importante es la labor que haces con los demás para que sean felices. Arreglas un asunto legal a tu favor. Ya no pelees tanto con tu pareja, trata de llevar tu relación de lo más feliz. Recibes un dinero extra por una deuda del pasado o el pago de horas extras. Ya no busques ese amor que se fue, en estos días vendrá un amor nuevo del signo de Leo o Acuario que será muy compatible contigo. Este 13 de octubre tendrás una sorpresa muy agradable y la luz espiritual se intensificará en tu vida. Cuídate de dolores de cabeza o cuello, tienes mucho estrés. Tus números de la suerte son 21, 37 y 62. Te ofrecen un contrato lucrativo.

Cáncer

Te renovarás en todos los sentidos de tu vida durante esta semana, tu signo atraviesa por una época de metamorfosis y elevación espiritual, por eso te recomiendo que este 13 de octubre te bañes con agua de flores y canela para que te llegue el amor verdadero a tu vida. Los que están ya en pareja retomarán sus votos de compromiso y se volverán a enamorar. Cuídate de dolores de espalda o riñón, ve con tu médico y deja los refrescos y azúcares en tus comidas. Trata de ahorrar y no gastes sólo por gastar, necesitas un ahorro para sentirte seguro. Vienen cambios en tu trabajo y juntas con tus jefes para asignar nuevas tareas a todo el personal y les pagan unas comisiones. Regresas a estudiar y será un curso de administración o leyes que te servirá mucho en el futuro. Tus números de la suerte son 07 y 88.

Leo

Alcanzarás muchos logros personales y de trabajo esta semana, por eso te pido que no te precipites en tomar decisiones importantes, pues la suerte estará de tu lado y en estos días te sentirás muy bien. Tramitas tu pasaporte. Solicitas un crédito bancario o pones en orden tus deudas. En cuestiones amorosas nunca esperes lo que no llegará, trata de no obsesionarte y dale la vuelta a la página, pues te llegará un amor nuevo del signo de Aries o Escorpión que será muy compatible contigo. Este 13 de octubre trata de ponerte ropa clara nueva y mucho perfume para estimular la buena suerte en tu vida. En estos días tendrás dificultades laborales por culpa de chismes, trata de aclarar todo para evitar problemas. Tus números de la suerte son 04, 39 y 87. Los casados tendrán un embarazo en puerta.

Virgo

Habrá muchas noticias positivas a tu alrededor esta semana y por fin ves la luz al final del camino; es decir, lo que tanto deseabas o esperabas llegará pronto. En cuestiones de trabajo te propondrán un nuevo proyecto que te dejará más ganancias. Sigue estudiando, tu signo siempre quiere conocer de todo y por eso eres el más culto del Zodíaco. Cuídate de dolores de espalda o cabeza, ese es tu punto débil. Este 13 de octubre te recomiendo que portes un escapulario y te eches agua bendita en la nuca para protegerte. Tus números de la suerte son 21 y 30, y trata de usar el color amarillo en todas tus prendas. Un amor del pasado te buscará para volver, date la oportunidad de volver a ser feliz. A los que están solteros les llegará un amor del signo de Aries, Cáncer o Acuario que será muy compatible contigo.

Libra

La fuerza de los astros estará de tu lado esta semana, eso significa que tu signo tendrá el máximo grado de espiritualidad, así que pide y se te concederá, y también pon en modo positivo tu mente para que te llegue todo lo que necesitas, pero aleja de tu vida a amores y amistades que no son buenas para ti; necesitas tomar decisiones importantes y decidirte a ser feliz. Te invitan a una boda o bautizo. Con tu pareja seguirás muy estable, sólo trata de no ahogar la relación y dense su tiempo. A los que están solteros les llegará un amor muy apasionado del signo de Aries, Géminis o Piscis que será muy compatible. Tu golpe de suerte será con los números 07 y 66, y usa colores fuertes para atraer la abundancia. Este 13 de octubre date baños de rosas rojas y agua bendita para atraer el amor verdadero.

Escorpión

La energía solar este 13 de octubre atraerá abundancia a tu signo, te recomiendo cortarte el cabello para renovar tus energías. A veces te quedas donde no quieres estar y lo haces para no lastimar a los demás, pero ya es tiempo de ver por ti y no por los demás; pon en orden tus ideas y tus metas para cumplirlas aunque a los demás no les guste. En estos días tendrás problemas con superiores en el trabajo por una labor no realizada, que busca la mejor solución a todo. Seguirás en paz con tu pareja y ya piensas en casarte o llevar un compromiso firme. A los solteros les llegará un amor del signo de Piscis o Cáncer que será muy compatible. Cuídate de problemas de vista u oído. Todo llega en su momento, aprende a ser paciente, que como quiera se te dará lo que necesitas. Tus números de la suerte son 01 y 98.

Sagitario

Esta semana habrá muchas buenas noticias a tu alrededor, sobre todo en lo laboral, pues te ofrecerán un puesto mejor pagado y el comienzo de un negocio con varios socios que te dará más abundancia. En cuestiones personales tu signo es muy amiguero o busca la compañía de personas que no son tan buenas, por lo que debes tener cuidado y saber a quién le confías tus asuntos personales. Viajas por cuestiones de trabajo. Ten cuidado con problemas de azúcar o riñón, ve con tu médico. Tendrás un golpe de suerte con los números 10 y 23. Este 13 de octubre te recomiendo que ayunes hasta el mediodía para que aumentes tu energía positiva. Eres un signo de fuego y tu mundo se mueve por intereses propios y la riqueza, y casi siempre te realizas personalmente y luego ayudas a los demás en todos los sentidos.

Capricornio

Alrededor de tu vida habrá sorpresas agradables esta semana y por fin triunfas en un asunto legal o problema laboral del pasado. Cuida tu salud, sobre todo de la piel o de infecciones de transmisión sexual, ese será tu punto débil. Tu signo siempre busca controlar todo y cuando no puedes hacerlo te sientes frustrado, por eso te recomiendo que te tranquilices. Este 13 de octubre iniciará un nuevo ciclo para tu signo, te recomiendo que te cortes el cabello para que renueves tus energías. Cuídate de los chismes familiares. Te llega una sorpresa económica por medio de los juegos de azar con los números 27 y 30, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento. Estos días te llegará alguien del signo de Aries, Géminis o Libra que hablará de amor verdadero contigo. Trata de ser más espiritual y no tan materialista.

Acuario

Enfrentarás cambios esta semana y acudirás a juntas laborales, tendrás mucho estrés en tu trabajo, así que trata de no provocar enojos y soluciona todo de la mejor manera. Con tu pareja estarás feliz. Te buscan para un trabajo nuevo que te ayudará a estar mejor económicamente, sólo recuerda respetar las jerarquías. Cuida tus pies, si haces ejercicio sigue una rutina de entrenamiento. Este 13 de octubre estará lleno de bendiciones para tu signo, por eso te recomiendo que prendas una veladora morada y le pidas a tu ángel de la guarda su protección. Tus números de la suerte son 03, 18 y 99, y trata de usar el color blanco para tener suerte. Tu signo es muy maduro en todos los sentidos, pero a veces tu carácter intenso te atrae problemas con los demás, por lo que debes medir tus palabras y acciones.

Piscis

Ajustarás tu presupuesto esta semana y harás pagos de deudas, tu signo es despilfarrador por culpa de sus nervios o alteración emocional. Vas con el médico por el agotamiento mental y físico que has tenido últimamente, por eso te recomiendo que tomes vitaminas y medites para que tu energía se restablezca. Este 13 de octubre el planeta Marte estará de tu lado y a tu signo le producirá un nuevo ciclo de prosperidad, por eso te recomiendo que prendas una veladora de color morada y te pongas mucho perfume y agua bendita antes de salir de casa para que se intensifique tu suerte. Los solteros conocerán a un amor del signo de Aries, Cáncer o Escorpión que será muy compatible. Los que están en pareja piensan en ser padres. Tus números de la suerte son 00 y 19. Te recomiendo no platicar tanto tu vida personal.

