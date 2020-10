Mujer viajó 2 mil kilómetros para ver a su "amor virtual" y la bloqueó al aterrizar

Cada vez es más riesgoso entregar tus sentimiemtos a una persona que solo conoces en Internet. A la infinidad de casos se sumó Jasmine Triggs, una chica estadounidense que atravesó más de 2 mil kilometros para encontrarse con el "amor de su vida". Desafortunadamente su travesía fue completamente en vano.

Sin duda las bondandes que la tecnologia regala son espectaculares. Conectarte con una persona en cualquier rincón del mundo no deja de ser asombroso, sin embargo, se debe tener precaución a la hora de confiar en alguien más allá de la pantalla. Especialmente si se trata de entablar una relación sentimental.

Jasmine Triggs, de 23 años y residente de Ohio, conoció a través de las redes sociales a Jamal, de Texas. Y despúes de tres meses de largas y románticas charlas decidieron conocerse en persona.

Las dificultades que existían para este "encuentro" no fueron un impedimento para la joven enamorada. Debido a la pandemia, era casi imposible que ella pudiera cruzar el país para conocer a su amor cibernético, pues todas las ciudades están prácticamente cerradas. Aún así, ella logró embarcarse en un avión con destino a Texas.

Ilusionada, feliz y esperando tener días maravillosos junto a Jamal, Jasmine emprendió el vuelo que terminará en una decepción amorosa. Al llegar al aeropuerto descubrió que el descorazonado la había bloqueado de la red social donde mantenían el contacto. ¿No pudo hacerlo antes de que viajara?

So a guy flew me to 1,500 miles away just to block me and leave me at the airport 😃😃😃

— triggs ❣ (@trigggss) September 29, 2020