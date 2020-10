Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana.cUna tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Lecturas por teléfono: +56 99226 7881

Aries

Diez de Bastos

Es una gran verdad que en momentos extraordinarios, como el que vivimos, que nos saca violentamente de la rutina conocida y nos lleva a cumplir roles y obligaciones distintas, pero necesarias y urgentes, a fin de enfrentar una realidad emergente, desconocida, podemos con facilidad llegar al colapso, por las múltiples actividades que debemos asumir. Como no sabemos con certeza por cuanto tiempo se puede extender la situación, será recomendable dosificar el gasto de energías, ordenando el quehacer estableciendo prioridades.

Tauro

Tres de Bastos

En tiempos de crisis salen a la luz nuestras fortalezas y debilidades, es el momento de la autoevaluación que nos puede dar señales para salir del conflicto o, por lo menos, para enfrentarlo de la manera más adecuada. Tal vez descubramos que es necesario dar pasos cualitativos y cuantitativos para no encontrarnos sin haber hecho lo necesario ante un nuevo evento que pueda surgir.

Géminis

Paje de Espadas

Toda a realidad que vivimos ha de hacernos modificar nuestra forma de pensar y de actuar en lo sucesivo. Es recomendable y necesario renovar el análisis que podamos hacer de cada cosa y, luego de sacar conclusiones, actuar con un espíritu distinto, con ideas nuevas y pensamientos que se ajusten a lo que nos corresponda vivenciar que, sin duda, será diferente, y, como dijo filósofo, “el progreso consiste en renovarse”.

Cáncer

Tres de Oros

No te faltarán las oportunidades para incrementar en algo tus ingresos y, con esto, mejorar un tanto tu situación económica. De cualquier modo, las oportunidades hay que buscarlas, con fe y optimismo. Lo básico será la iniciativa y la constancia, sin decaer en el empeño, ni rendirse ante las dificultades que puedan presentarse. En la vida nada es fácil, tenerlo claro es la forma más inteligente de proceder.

Leo

El Mago

En estos días tendrás a tu haber herramientas, medios, y capacidades extras para sortear cualquier escollo que se pueda presentar en la nefasta realidad que vivimos. Por lo que dependerá de ti aprovecharlos de la mejor manera, sumando tus habilidades permanentes y tu creatividad para mejorar tu situación, en general, y la que definas como prioritaria, en particular. Todo lo anterior se potencia y magnifica si pretendieras concretar algún proyecto nuevo.

Virgo

Siete de Bastos

Dado lo complejo de la situación que vivimos y lo difícil que resulta saber cuando se atenuarán sus nefastas consecuencias, surge en algunos la vieja postura del “sálvese quien pueda”, echando mano a cualquier medio, por cuestionable que pueda ser. Es tu deber y compromiso contigo mantener tus medios éticos y rectos para proveerte de lo necesario, sin deteriorar tus principios ni vulnerar tus valores permanentes.

Libra

Cinco de Bastos

Dada la crítica realidad que nos ha tocado vivir hemos experimentado cambios diversos y complejos en el plano individual y colectivo. Hay expresiones de solidaridad notables que debemos valorar, pero también manifestaciones negativas, entre otras, las que se dan en el nivel de las relaciones personales. Evita caer en disputas y confrontaciones en tu hogar y en el lugar en que realices alguna actividad laboral, pues será fácil en estos días vernos envueltos en conflictos.

Escorpio

Nueve de Copas

En la situación calamitosa en que nos encontramos, y de la cual nadie escapa, es cada vez menos frecuente vivenciar momentos de relajo y bienestar, y esto, porque, si no somos víctimas directas podemos tener familiares o amigos afectados y no podemos desentendernos de ellos. Esta semana será buena para ti, intenta compartir esta bondad con quien creas que la necesite, no se trata, en rigor, de nada material necesariamente.

Sagitario

El Ermitaño

Tendrás espacios de tiempo propicios para pensar un momento en ti, eventos cada vez más ajenos a nuestra realidad, dada la contingencia que vivimos, que nos obliga a cubrir distintos frentes, cual de todos más complejos. Buscar y encontrar el espacio apropiado para la introspección, con todo lo bueno que regala, te servirá tanto a ti como al núcleo de personas ligadas afectivamente a ti y se traducirá en mejorar los estados de ánimo y fomentar la solidaridad y las buenas relaciones, fundamentales para enriquecer nuestra calidad de vida.

Capricornio

El Diablo

La situación que nos ha tocado vivir ha dejado entrever algunas verdades que, en tiempos normales, parecieran que estaban ocultas. Una de ellas lo material. Lo material se degrada, se deteriora, se pierde, se arruina, cae en la obsolescencia, a veces es banal, otras veces constituye un estorbo. Así y todo, es lo que ponemos en los primeros lugares cuando priorizamos. Pasada la crisis debiéramos invertir esta ecuación y poner en primer lugar el valor de la espiritualidad, que no se corrompe ni se infecta.

Acuario

Dos de Bastos

La crisis que vivimos debiera dejarnos enseñanzas y lecciones, para no repetir una realidad palpable, la carencia de medios y la ausencia de métodos y conocimientos para enfrentar los desastres. Cada cosa que hagamos en estos días debiera tener una necesaria visión de futuro, que nos encuentre mejor preparados para enfrentar contingencias catastróficas de todo orden y en cualquier plano. Siempre debiéramos contar con el plan B como alternativa obligatoria.

Piscis

La Fuerza

En algún lado de tu gran corazón tienes algo que no siempre manifiestas y, en consecuencia, no se hace evidente, tu valor. Durante estos días aflorará, como nunca, y podrás ponerte a la altura de las circunstancias, se sumará además una inconfundible claridad de propósitos, que hará que tus actos no pierdan efectividad ni constancia. Aprovéchalos para todo aquello que creas necesario, que te permita consolidar una base en qué apoyarte y dé consistencia a tu ruta.