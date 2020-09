La verdadera historia de la mujer policía que "lloró" durante la marcha del 28S

La manifestación del pasado 28 de septiembre para conmemorar el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, sigue siendo tema de conversación en redes sociales, donde la opinión está muy dividida.

Por un lado, se discute la importancia de que todas las mujeres tengan acceso a un aborto legal y seguro pero por otro, se habla de la violencia con la que se llevó a cabo la manifestación.

A pesar de que se trataba una marcha pacífica, colectivos feministas tuvieron algunos enfrentamientos contra elementos femeninos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Ciudad de México.

A lo largo del día, las mujeres plasmaron mediante fotografías lo sucedido, siendo la de una uniformada llorando, presuntamente tras haber sido agredida por las participantes de la marcha, una de las más polémicas.

Este es el rostro de las ateneas….. @telediario pic.twitter.com/rwLYiaxJ7L — Kena Uribe (@kenauribe) September 28, 2020

La fotografía fue tomada por la periodista Kena Uribe, quien estaba cubriendo la marcha para noticias Telediario. Sin embargo, ésta fue replicada por otros medios y usuarios de redes sociales, quienes acusaron a las feministas por haber "pateada, golpeado y escupido" a la policía que se encontraba haciendo su labor.

La imagen causó gran indignación pero la historia detrás de ésta es otra y la misma Kena contó lo que sucedió.

"Esa fotografía ¡yo la tome! y lo que dices es mentira (ella no es la que señalas), se la tomé justo después de que nos cayó gas a los ojos y de que una manifestante le contó cómo que abusada sexualmente en su escuela….", aclaró la autora de la fotografía, a través de su cuenta de Twitter.

Esa fotografía ¡yo la tome! y lo que dices es mentira (ella no es la que señalas ) , se la tomé justo después de que nos cayó gas a los ojos y de que una manifestante le contó cómo fue abusada sexualmente en su escuela…. https://t.co/9cvocZhbAq — Kena Uribe (@kenauribe) September 29, 2020

Varias mujeres denunciaron que la presencia de las llamadas "Ateneas" hizo que la marcha se tornara agresiva ya que encapsularon a las manifestantes frente al Palacio de Bellas Artes. La Brigada Humanitaria de Paz Marabunta denunció durante la manifestación que había presencia de policías hombres y que tenían gas lacrimógeno y cohetones.

Por su parte, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, informó que en la movilización hubo un grupo de mujeres que usaron bombas molotov, provocando provocó heridas a 44 policías.

Aunque la marcha era en torno al Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, también se aprovechó para exigir justicia ante el alarmante número de feminicidios que se gestaron tan sólo en el fin de semana.

Ante el movimiento policial y las agresiones con gas lacrimógeno y extintores, muchas mujeres que iban acompañadas de amigas, hermanas, madres e hijas gritaron consignas de "la policía no me cuida, me cuidan mis amigas".

¿Quiénes son las Ateneas?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México cuenta con la Unidad Táctica de Auxilio a la Población que se llama Grupo Atenea, el cual está integrado por 460 mujeres, jefas de familia, esposas y profesionistas que trabajan para cuidar la seguridad de los capitalinos en manifestaciones, marchas y concentraciones masivas.

México se ha convertido en un país donde la violencia a la mujer crece día con día y nadie hace nada.

Las marchas en México cada vez han acaparado más los titulares y han conseguido la atención a nivel mundial. Sin embargo, sigue existiendo una gran división de opiniones.

La sociedad puede tener sus propias opiniones, el movimiento feminista no pretende "adoctrinar" (como dicen algunos) a nadie pero sí dejar claro que México se ha convertido en un país donde una pared o un cuadro pintado molesta más que las miles de mujeres que son ultrajadas de las formas más atroces.