Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Te agobiará realizar pagos esta semana, sientes que no te alcanzan los recursos, así que ya es tiempo de tener un empleo mejor pagado o buscar un ingreso extra, pues te gusta vivir bien, por eso ya es tiempo de buscar la prosperidad. Te llega una sorpresa amorosa en estos días que te pondrá feliz. Te regalan un perfume o un reloj. Regresa alguien que se fue o hablarás con un amor del pasado para resolver los pendientes. Ten cuidado con tus emociones o sentimientos indefinidos, te pueden dificultar tu vida amorosa. Recibes un dinero extra o te pagan una deuda del pasado. Ten cuidado con fraudes en la venta de un vehículo. Tendrás un golpe de suerte el martes con los números 24 y 51; enciende una veladora blanca y pide que te llegue la prosperidad. Un amigo gay se enamora de ti, aclara esa situación.

Tauro

Tomarás decisiones en cuestiones laborales, son tiempos de reacomodar tus proyectos. Tu signo es muy confiado y eso te hace presa de malas personas que sólo quieren abusar de ti, así que trata de poner más carácter. Arreglas asuntos de una beca o apoyo. Ten cuidado con los chismes o trata de no platicar lo que te comparten. Los casados a veces son desconfiados con su pareja y eso hace que riñan por celos infundados; trata de ser más comprensivo. Enfrentas una demanda legal o arreglas asuntos con abogados. Ya es tiempo de cambiar tu carro o conseguir un crédito. Te busca tu madre para pedirte un apoyo familiar. Ten cuidado con problemas de pulmones o garganta, ve con tu médico. Tendrás un golpe de suerte el jueves y será con los números 07 y 55, ese día ayuna para que tu energía positiva se intensifique.

Géminis

Estarás muy ocupado durante esta semana, tu signo es dos a la vez y eso te vuelve muy fuerte para emprender nuevos retos y realizarlos, pero ten cuidado con las depresiones o los nervios, sigue haciendo ejercicio y ve con tu médico; no dejes para después tus emociones. Te invitan a salir de viaje con tu pareja. Pones en orden un asunto de pensión alimenticia. Te busca un amor del pasado sólo para hablar de pasión. Tendrás un golpe de suerte el martes y estará relacionado con nuevos proyectos que mejorarán tu economía. Vas con tu mami para ayudarla en cuestiones económicas. Los casados tendrán problemas de pareja, trata de no ofender y cálmate antes de decir algo. Sigue con tus estudios de leyes o medicina. Tus números de la suerte son 08 y 77. Un amor del signo de Piscis o Aries te busca para volver.

Cáncer

Recibes buenas noticias esta semana en cuestiones de trabajo o te dan un bono inesperado que te sacará de apuros. Atraviesas por tu época de crecer más económicamente y salir adelante de todos tus problemas financieros. Por fin arreglas un asunto legal que saldrá a tu favor. Ya no seas tan intenso en las relaciones amorosas y verás cómo te irá mejor. Te invitan a eventos toda la semana en los cuales conocerás a gente importante. Visita a tu familia o tus abuelitos, que ya te extrañan mucho. No quieras componer la vida de los demás, trata de dar un consejo nada más y evita cargar con las malas energías de la gente. Tendrás un golpe de suerte el miércoles y será en los juegos de azar con los números 04 y 31. Los que se encuentran solteros estarán rodeados de muchos amores prohibidos, es decir, casados.

Leo

Pagarás deudas esta semana y estarás limitado en gastos, tu signo vive el momento y nunca piensas en el futuro, por eso gastas mucho, así que es momento de que te administres mejor y salgas de deudas. Te busca tu mami para que le ayudes en un problema familiar. Por fin te pones a dieta y sigues con el ejercicio, ya te ves mejor. No quieras imponer tu voluntad en las relaciones de pareja, tu signo es de fuego y eres muy autoritario, pero hay veces que debes negociar. En el trabajo tendrás muchas juntas o cambios de último momento. Cuida tu imagen profesional, está bien que tengas buen humor, pero no hagas bromas pesadas. Tendrás un golpe de suerte el martes y será en todo lo relacionado con nuevos puestos y mejor pagados. Ten cuidado con las infecciones en la piel. Tus números de la suerte son 06 y 55.

Virgo

Durante esta semana tendrás muy buenas noticias a tu alrededor y de tu familia. Acudirás a juntas en tu trabajo con tus superiores para unos cambios repentinos de puestos, así que prepárate lo mejor posible. Ten cuidado con problemas de huesos o de cadera, evita lastimarte. En tu casa todo marcha de lo mejor, pero trata de no descuidar tanto a tu papi, que te extraña mucho o quiere hablar contigo sobre una herencia. Con tu pareja andarás muy celoso, trata de no pelear sin razón, así que el jueves enciende una veladora blanca para quitar esa malas energías de tu relación amorosa. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 33. Contactas a personal nuevo para un negocio. Cuida más a tu mascota y procura llevarlo con el veterinario. Deja el cigarro y sigue con el ejercicio, porque primero es la salud.

Libra

Estarás de fiesta esta semana y te sentirás afortunado porque siempre que cumples años tu energía se multiplica, así que analiza cualquier propuesta de trabajo y negocio que se te presente y te irá de lo mejor. Tu mejor día de la semana será el martes, los astros se juntan para que la fortuna y dicha amorosa prevalezca contigo por más tiempo. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 09 y 21. Con tu pareja seguirás muy bien y tranquilo, planearán viajar para estar más tiempo juntos. Los que están solteros encontrarán a su pareja ideal, será del signo de Géminis o Virgo. Pagas deudas de tu tarjeta. Realizas un proyecto nuevo en el trabajo. Cuídate de problemas del intestino o estómago. Tus colores de suerte serán el amarillo y el azul fuerte. Sigue adelante y no voltees para atrás.

Escorpión

Te sentirás emocionado esta semana por conocer a personas nuevas en tu vida y que te dejarán aprendizajes en tu forma de pensar. Atraviesas por una etapa de prosperidad y abundancia, aprovecha el miércoles, que será mágico y sentirás que la suerte te favorece. Ten cuidado con problemas de espalda y cintura, si haces ejercicio ten precaución. En el trabajo tendrás juntas o te invitan a un negocio de ventas de maquinaria o algo de ingeniería. Tu mami estará algo enferma, trata de llevarla al doctor y sigue al pendiente de tu familia. Siempre hablas de tener hijos y formar un hogar y si no se te ha dado, no te alteres que esta semana conocerás a un amor del signo de Aries o Cáncer que te hablará de compromiso. Tu números de la suerte son 02 y 19, y tu color el rojo. Tu meta es ser siempre el mejor en todo.

Sagitario

Te sentirás preocupado esta semana por tu trabajo y por los cambios que se avecinan, pero trata de no pensar de más y resuelve tus problemas en el momento. Tu mejor día será el lunes, gozarás de un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 07 y 66. Entras a estudiar otra vez o realizas unos estudios de maestría que te ayudarán para estar más preparado. Ten cuidado con las pérdidas de dinero o trata de no ser descuidado con tus cosas. Te cambias de casa o decides mudarte cerca de tu familia. Vas con el doctor para que te revise de las anginas o pulmones, recuerda que casi siempre tus enfermedades son por miedos o angustias, así que trata de liberarte de todo lo negativo o date baños de canela. Te pagan una deuda del pasado o recibes un dinero por comisiones. Tu meta es nunca decir no.

Capricornio

Por fin reconocen tu desempeño en tu trabajo, estás en tu semana de suerte y tu mejor día será el martes, te invitarán a participar en varios negocios o a trabajar para una empresa internacional en un mejor puesto. Te sentirás muy contento. Si tienes algún problema legal, trata de arreglarlo para que después no se vuelva un dolor de cabeza. Te busca una ex pareja para volver, pero trata de hablar y arregla la situación, recuerda que es de humanos equivocarse. Los que están casados deciden cambiar de escuela a uno de tus hijos. Tu mejor desempeño es en la administración, así que busca cursos relacionados y aplícalos en tu vida diaria. Deja los celos infundados y trata de ser feliz con tu pareja actual. Tus números de la suerte son 01 y 30, y tu color el naranja. Tu meta siempre es estar en paz contigo mismo.

Acuario

Tendrás mucho trabajo esta semana y saldrás bien de una auditoría, sólo ten en cuenta que necesitas administrar mejor tu tiempo y no dejes tus pendientes personales al final. Te invitan a salir de viaje en estos días con tu pareja. Durante esta semana cerrarás círculos amorosos y trata de alejarte de esas personas que te hacen daño, recuerda que el amor se da, no se compra, así que trata de definir bien tus sentimientos. Compras ropa para esta temporada de otoño. Tramitas tu pasaporte o algún otro documento personal. Le das dinero a un familiar para que pague una deuda. Vas con el médico a checarte las hormonas o tu sistema digestivo. Sigue con tus estudios y trata de avanzar en tu vida profesional. Tendrás un golpe de suerte el jueves con los números 11 y 15. Duerme más y deja a un lado el celular.

Piscis

Recapacitarás esta semana sobre lo que quieres para tu vida personal. Te llegan oportunidades de trabajo que te ayudarán a no estar tan presionado económicamente. Procura ahorrar para cuando tengas momentos de escasez y así no te verás tan presionado con tus pagos. Cuídate de dolores de espalda o rodilla, no hagas ejercicios extremos. Eres noble, pero no permitas que tu pareja abuse de ti. Tienes facilidad para organizar eventos sociales, toma un curso para tener oportunidades de crecimiento. A veces te esfuerzas mucho para caerle bien a las personas de tu trabajo o escuela, pero recuerda que no todos somos medallita de oro, trata de relajarte. Tendrás un golpe de suerte el martes y será con los números 05 y 44. Pagas colegiaturas. Sabrás que un familiar padece alguna enfermedad y le darás apoyo moral.