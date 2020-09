Las amigas que se convierten en hermanas hacen que la vida sea más fácil

Todas tenemos al menos una amiga a la que podemos acudir cuando nos rompen el corazón o cuando sentimos que tenemos el peso del mundo encima. Esa amiga que se convierte en una luz cuando estás perdida en la oscuridad o cuando estás a punto de sucumbir en un laberinto sin salida.

Sí, el mundo es un lugar cada vez más complicado donde todos los días estamos a prueba pero a veces la vida te recompensa con una amiga a la que puedes llamar "hermana".

Hay personas con las que compartes sangre y no tienes absolutamente nada en común. Sin embargo, hay otras personas con las que no tienen ese vínculo sanguíneo y aún así se sienten como familia.

TAMBIÉN LEE: Tener una hija es ganar una amiga para toda la vida

Quizá han tomado diferentes caminos pero la distancia no ha sido un impedimento para sentir su apoyo cuando más lo necesitas. Tener una amiga capaz de ayudarte a darle la vuelta a las peores situaciones es una suerte que no todos tienen.

Cuando las cosas van mal o no estás segura de algo, no hay nada como tener a esa aliada que está ahí para ti sin importar las circunstancias. Tu amiga es como una hermana que siempre te recuerda lo poderosa que puedes ser, aún si el mundo parece estar en tu contra.

Encontrar una mejor amiga en estos tiempos es un desafío para todas. Ya no se trata de tener sólo alguien "con quién jugar" o con quien "tomarte fotos" como lo hacías cuando eras más chica. Hoy más que nunca es importante contar con el apoyo de alguien que esté en los buenos, los malos y los peores momentos de la vida.

Quizá tengas una larga lista de amigos pero ninguno será como aquella que se convirtió en tu hermana del alma.

TAMBIÉN LEE: Las mujeres fuertes son las que se construyen unas a otras en lugar de destruirse

Las cosas más banales se convierten en grandes recuerdos con ella y los momentos más vergonzosos en anécdotas divertidas que les contarán a sus hijos.

Ella es tu alma gemela con quien has pasado por más cosas que con tu propia familia. Te ha visto llorar incontables veces pero también ha estado presente en tus más grandes triunfos. No importa si es frente a un desamor o una mala racha en el trabajo, tú has sido un apoyo para ella y ella para ti.

Te recomendamos en video