Una cámara capta polémicos comentarios de La Bomba Tucumana, en Cantando 2020

Gladys, La Bomba Tucumana, ha vuelto a ser objeto de polémicas, este martes.

La cantante, estaba preparándose para su actuación en de Cantando 2020.

La productora de Marcelo Tinelli, LaFLia, llegó para el maquillaje y vestuario.

El problema devino cuando la artista tuvo un inconveniente con el vestido que se le había asignado para cantar.

"Tuve que llamar a la producción. Pasan vestidos alucinantes y el mío es de una tela… Cuando vean el de Flor Torrente se caen… Me voy a poner lo que a mí me gusta, quiero tapar mis brazos. Tengo 55 años. Esto lo quisiera cortar", señaló, mientras se comparaba con el look que habían preparado para Flor Torrente.

El vestido de Gladys, había sido diseñado por Lana Ferrando, y luego, se supo que Gladys también había cuestionado el vestido que confeccionaron para Carla del Huerto, partenaire de Jey Mammon.

La Bomba, no sabía que mientras se quejaba, estaba siendo grabada.

Su actitud, fue comentada este martes en Los ángeles de la mañana, que expusieron las imágenes

Además, La Bomba seguía hablando con una persona que figuraba de espaldas a la cámara.

“Esa tela es importada, carísima. Yo dije como una estúpida ‘¿para qué figura es?’. ‘Para la chica que está con Jey Mammon’. ¿Y yo qué soy? ¿Yo no soy una figura? ¿Por qué la tela importada no podía ser para mí? O sea, por qué esta tela que vale dos pesos. Re laburada, pero bien laburada, no. Lo han pegado esto rápido como para zafarlo", criticaba.

Una de sus frases más polémicas fue cuando espetó que su ropa era de "una villera boliviana".

Gladys, La Bomba Tucumana, publicó un live en su Instagram llorando, tras la filtración de sus imágenes criticando su vestuario. - captura youtube

Después de enterarse de que sus comentarios se habían hecho públicos, Gladys expresó su pena.

“No estoy muy bien, estoy muy triste por todo lo que sucedió anoche en el programa, y también en otro, que hacen cosas para desestabilizarme emocionalmente”, sostuvo la cantante en su Instagram.

Además, aseguraba que ella no era una "diva" ni una persona clasista.

