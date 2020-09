Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

As de Espadas

Frente al dilema de encontrar la mejor manera de abordar los múltiples cómos que se presentan en esta situación de crisis social, económica y sanitaria, a nivel colectivo, y por sobre todo aquellas que nos afectan en el plano individual, surgirán las ideas y alternativas que te permitan ir resolviendo los problemas más inmediatos, según su trascendencia o importancia. Recuerda que la protagonista eres tú, y en consecuencia la llamada a ir abordando cada hecho.

Tauro

Cuatro de Copas

No cabe duda que la realidad que estamos viviendo ha actuado negativamente y en forma diversa en cada uno de nosotros y, en consecuencia, en la convivencia en general y en nuestro núcleo familiar en particular. En este ámbito, que es el más importante, ha alterado los ánimos y ha producido situaciones desagradables. El deber de cada uno de nosotros es atenuar, dentro de lo que esté en nuestro alcance, los efectos nefastos ya citados, y no tener que arrepentirnos por nuestras conductas cuando ya todo pase.

Géminis

La Luna

Evita elegir, durante estos días, la mejor manera de enfrentar los problemas de los cuales nadie escapa. No se trata de lo rutinario o intrascendente del diario vivir, si no, de aquellos que acarreen cambios respecto de los cuales no haya vuelta atrás. Posterga, dentro de lo razonable, su decisión, pues no verás con claridad cuál es la mejor salida y, en estos casos, a veces, el remedio resulta peor que la enfermedad.

Cáncer

Siete de Bastos

Nadie ha dicho que la vida sea fácil, menos en la realidad que vivimos, que nos afecta de manera particular pero compleja a cada uno de nosotros. La única alternativa razonable, en estas circunstancias, es seguir luchando denodadamente por morigerar sus efectos y, así, evitar daños mayores que puedan prolongarse más allá de lo razonable por un tiempo indefinido y sin poder evitarlo.

Leo

Caballero de Oros

La palabra clave para estos días será perseverar, es decir, mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Previo a esta conducta es imprescindible tener claro el objetivo y el modo de proceder, que no es otro que aquel que derive de tu singular creatividad. Confía en ti y en tus medios, nunca puestos en duda, y que una vez más te permitirán concretar tus fines y alterar positivamente tu realidad.

Virgo

Siete de Copas

“Si te preocupan problemas financieros, amorosos, o de relaciones familiares, busca en tu interior la respuesta para calmarte”, esta frase de un gran filósofo nos puede ayudar a entender la realidad que vivimos, podemos estar de acuerdo o no, pero lo que debemos evitar es vivir de ilusiones. La realidad, por dura que sea, requiere interpretarse con entereza y serenidad y luego encontrar el rumbo a seguir, distinto para cada cual.

Libra

Dos de Bastos

Puede ser un tiempo apropiado, dada la experiencia que has podido atesorar en los últimos meses, para analizar si quieres perseverar en la forma de hacer tu trabajo en un futuro relativamente cercano o prefieres innovar y dar un giro para realizarlo de un modo tal que sea más fácil adaptarlo a contingencias de cualquier naturaleza que se puedan presentar más adelante. Piénsalo, analízalo y saca conclusiones versátiles, en lo posible, para que se facilite su adaptación a cualquier evento.

Escorpio

El Loco

Por mucho dominio de las situaciones que se presentan a menudo puedas pensar, como algunos, que el manejo de todo lo tiene cada cual. A la luz de los acontecimientos de los últimos meses esto se derrumba como un castillo de naipes. Nada o poco de lo que trasciende colectivamente y nos afecta directamente puede cambiar de manera categórica por ese supuesto dominio. Será mejor desarrollar una capacidad reactiva y flexible para adaptarnos en un tiempo apropiado a lo que pueda venir.

Sagitario

Siete de Oros

Semana en que recogerás el fruto del esfuerzo que has desplegado en los últimos tiempos, sin antes haber obtenido recompensa apropiada o deseable. La situación ahora será distinta, aunque aparentemente tardía, será la que necesitas para estimular tu ánimo y recuperar tu optimismo y seguir en la lucha sin perder el entusiasmo, recuerda que “más vale tarde que nunca”.

Capricornio

Tres de Oros

Durante estos días habrá una relación armónica entre lo que hagas por equilibrar tus finanzas y el resultado que logres. Útil sería que diversificaras tus competencias y abarcaras algunos otros campos laborales en que tengas conocimiento, de tal modo que puedas ampliar las alternativas y generar algún ingreso extra que te ayude en este período complejo e indeseable, a la espera de momentos mejores.

Acuario

Nueve de Oros

Semana razonablemente tranquila, en el contexto de lo complejo de la situación que vivimos. En gran medida se deberá a que has hecho lo mejor por superar los aspectos críticos del momento y el resultado de tu gestión tendrá la recompensa apropiada. Persevera en esta actitud proactiva a la luz de lo que has conseguido con tu dedicación, pues no siempre se dará la mágica ecuación de “cuánto hago cuánto recibo”.

Piscis

Tres de Bastos

Aprovecha algún momento del día para pensar en cómo quieres que sea tu vida, aparte de lo obvio, para el período pos-crisis, haciendo hincapié en tener cubiertos los aspectos que más te han complicado en estos trágicos meses que hemos vivido, puede ser conveniente sacar lecciones de lo que estamos experimentando y ver qué factores estuvieron bien cubiertos y cuales no.