Geraldine Bazán y su hija como dos gotas de agua posan en looks de mezclilla

Geraldine Bazán y su hija mayor Elissa son idénticas, y recientemente sorprendieron con una imagen en la que parecen hermanas gemelas.

La actriz mostró una foto en la que aparece posando con su hija de 11 años con looks de mezclilla y sorprendió a sus fans el enorme parecido.

"Ese momento en el que te das cuenta del paso del tiempo… Y que no vuelve!!! Time flies!!", escribió la mexicana en la imagen que causó sensación en las redes.

"Igualitas !😍😍💗", "Parecen hermanas 👍⭐🙏⭐", "No puede ser tanta belleza 😍", "son dos gotas de agua", "OMG no puedo creer lo idénticas que son", "del padre no sacó nada jaja", "ella es tu gemela", "no hay dudas que es tu clon", y "bellas las dos", fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que Geraldine muestra lo idéntica que es su hija a ella, pero cada vez se nota más lo mucho que ha crecido Elissa, y además está siguiendo sus pasos, pues es una perfecta modelo y está incursionando en la actuación.

Además, es su compañera de aventuras y su mayor cómplice, al igual que su otra hija, Miranda, y en muchas oportunidades la actriz ha dicho que juntas son "las tres mosqueteras".

