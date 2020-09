Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Este 19 de septiembre estará colmado de cambios positivos para tu signo, se te dará la comunicación con lo espiritual, por eso te recomiendo que te bañes con tres litros de agua y tantita sal en grano; verás que todo te saldrá de lo mejor. No guardes rencores, el olvido no significa perdón, trata de perdonar desde tu corazón y comienza de nuevo, y más en cuestión amorosa. Te invitan a salir de viaje con tu pareja en estos días. Piensas en hacerte una cirugía estética, éste es tu mejor mes para ese tipo de operación. Tus números de la suerte son 13 y 29. Tendrás mucho trabajo este sábado, toma vitaminas para que te sientas con ánimo. Sigue con la dieta y el ejercicio. Te caracteriza tu sentido del humor y tener la iniciativa de todo, pero tu defecto es ser intolerante y que tratas de imponer tu decisión.

Tauro

Tendrás ideas nuevas este fin de semana para crecer en lo económico, a tu signo le preocupa el bienestar familiar y en estos días decidirás poner un negocio con un socio, sólo trata de llevar bien las cuentas y les irá muy bien. Te busca una ex pareja para invitarte a salir otra vez, pero debes cerrar ese ciclo porque te lo volverá a hacer; conoce a personas más compatibles contigo. Tu día mágico será el 18 de septiembre, conocerás a personas importantes para crecer en lo personal y también obtendrás un premio en la lotería con los números 01 y 29. Ese día enciende una veladora de color amarillo y pídele a Dios que te ayude en eso que tanto deseas. En el amor sigues con tu pareja muy estable y hablarán de tener familia. Los que están solteros seguirán así sólo saliendo con parejas, pero sin compromiso.

Géminis

Vendrá a ti este fin de semana una corriente de energías positivas que te harán cambiar tus pensamientos y todo se te dará sin contratiempos, sólo debes ser discreto con tus planes para que no te los salen. Decides cambiarte de casa o irte a vivir a otra ciudad. Ya no seas tan cambiante en el amor, a tu signo le gusta tener dos parejas a la vez y eso te causa estrés, por eso es mejor estar con una sola pareja y tener estabilidad emocional. Tu signo es el zar de la moda y llama la atención, por eso debes tomar un curso de diseño de imagen y así lograrás tus objetivos en la vida. Tus números de la suerte son 04 y 21. Por ser el gemelo del Zodíaco posees una mentalidad intensa, pero eres inestable, te recomiendo controlar tus impulsos y no lastimar a personas que te quieren. Fin de semana de pasión amorosa.

Cáncer

Acudirás a fiestas este fin de semana, la pasas bien con los signos de Virgo y Libra; tu signo es detallista y busca que los demás sean felices. Cuídate de problemas de garganta y estómago, intenta relajarte y lleva una rutina de ejercicio. Tu signo es muy fuerte y eso te vuelve merecedor de una vida llena de éxitos. El 21 de septiembre será de comunicación con lo espiritual, por eso te recomiendo que prendas una veladora de color rojo y le pidas a tus ángeles lo que necesitas. Tus números de la suerte son 01 y 67, agrégales tu fecha de nacimiento para personalizar la suerte. Tu signo tiene mucha influencia de la Luna y eso te vuelve místico y con mucho poder de intuición, pero también te produce altibajos en los estados de animo, así que debes controlar esa situación y ver el lado positivo de todo.

Leo

Te sentirás alegre este fin de semana, sientes que la vida te da la oportunidad de crecimiento personal y laboral; siempre conseguirás lo que deseas, así que no desaproveches esta oportunidad y empieza un plan de éxito. Recibes un dinero extra por un bono en el trabajo y un premio en la lotería con los números 06 y 71. A los solteros les llega un amor del signo de Capricornio o Aries que será muy compatible. Te busca un amor del pasado para pedirte dinero prestado, pero mejor trata de cerrar ese círculo. Empieza una rutina de ejercicio y dieta este domingo. Tu signo tiene una gran capacidad de liderazgo en todo, aprovecha esa virtud y emprende un negocio, pero evita los vicios y las fiestas excesivas para que llegues al éxito; tu elemento es el fuego, eso te da fortaleza, trata de guiarte por esa virtud.

Virgo

Entenderás este fin de semana que las experiencias te fortalecen y resolverás cualquier problema que enfrentes. Estás en una etapa de crecimiento personal, pero a veces sientes que nadie te comprende y que vas solo por la vida, pero trata de quitarte esas ideas. Este viernes sacarás trabajo atrasado y acudirás a juntas. Cuídate de problemas legales o de atrasos con tus pagos. En el amor tendrás alguna decepción amorosa, pues cuando falta el dinero el amor sale volando, por eso trata de buscarte parejas que no se fijen sólo en lo material. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 66. Tu signo es el más trabajador del Zodíaco y eso te hace sentir útil ante la sociedad, pero en lo amoroso te saboteas a ti mismo. Tardas en encontrar a la pareja ideal, pero cuando la encuentras nunca la dejas ir.

Libra

La pasarás en festejos, estás en esa etapa de disfrutar todo lo que tienes a tu alrededor y ser feliz. Decide ponerte a dieta y empieza con el ejercicio. No sabes estar solo y siempre buscas a la pareja ideal, pero no te desesperes, que ya llegará ese amor verdadero que necesitas para convivir. Recibes un perfume de regalo o una bolsa, tu signo es el más afortunado con las amistades. Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 19. Duerme más y deja los pensamientos negativos a un lado, necesitas tener una balanza en tu vida. Tu signo siempre busca la perfección en todo, por eso tu gusto por la estética y el deporte, eso te lleva a ser soñador, idealista y siempre buscar el amor verdadero, por eso tu estímulo a lo intelectual y en la conversación siempre destacas como comunicólogo o administrador.

Escorpión

Sentirás prisa por salir de tus compromisos personales, intenta planear mejor todo lo que hagas y no te comprometas con algo que no puedes hacer para que no quedes mal. Este viernes convivirás con tu pareja o con tus amigos, será un día lleno de sorpresas agradables. Compras ropa para cambiar tu look. Recibes un dinero extra por parte de la lotería con los números 05 y 42, pero trata de ser discreto con tu dinero para que no te cargues de envidias. En el amor conocerás a personas muy afines a ti, pero nada de compromiso. Controla tu ira o el rencor en el trabajo, ten en cuenta que ellos sólo están de paso en tu vida. Tu signo es el regente de todo lo oculto y místico, como signo de agua te rige el sentimiento de poder o dominio y tu deseo de prevalecer en la vida teniendo muchos hijos y triunfando.

Sagitario

Acudirás a fiestas y tendrás diversión a tu alrededor, pero no descuides tus asuntos de trabajo y escuela para que después no tengas problemas. Tu signo es muy apasionado de todo y más porque tu elemento es el fuego y siempre tratas de experimentar cosas nuevas. Por tu carácter tan fuerte siempre alcanzas el éxito. Ahorra para que no pases apuros económicos. Te busca un amor del pasado sólo para tener relaciones sexuales, pero no te tomará en serio; analizar bien esa situación. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 14. Revisa tu carro para que no se te descomponga. Te buscan familiares de fuera del país para invitarte a una fiesta. Tu signo es optimista y siempre ves el lado positivo de todo, pero también debes medir tus palabras cuando te enojas porque eres muy hiriente y lastimas sin querer.

Capricornio

Recordarás este fin de semana a alguien que ya no está contigo. Tu signo busca problemas donde no los hay, por eso necesitas controlar tu carácter y no ser tan impulsivo para que no alejes a las personas que te quieren. Este viernes tendrás mucho trabajo. Te invitan a una comida o cena de cumpleaños. Pagas colegiaturas o tu tarjeta de crédito. Ya no busques el amor, deja que llegue solo, sobre todo si es del signo de Aries o Virgo. Cuídate de problemas en la piel o enfermedad de transmisión sexual. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 29. Tu elemento es la tierra, esto significa que eres de mentalidad madura y siempre planificas tu futuro para sentirse seguro. En lo amoroso eres detallista y muy apasionado, y te gusta la estabilidad, por eso casi siempre te enamoras en el trabajo o escuela.

Acuario

Ordenarás tus ideas este fin de semana y empezarás a ver por tu futuro, tu signo se caracteriza por estar bien económicamente y haces lo necesario para lograrlo, por eso te recomiendo que inicies un negocio con tu pareja o un familiar, les irá bien. Evita las mentiras, sobre todo en el trabajo, no te llenes de chismes ajenos. Tendrás una sorpresa este viernes y será con un dinero extra o un bono en un proyecto laboral. Intenta descansar más, siempre vives estresado, ve con un médico o tú mismo relájate. El sábado tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 15 y 21. Un amor del pasado te busca para volver, pero mejor intenta conocer a personas compatibles contigo. Tu signo es el de la amistad y solidaridad, por eso siempre das el mejor consejo y eres el pilar de tu familia; no soportas la monotonía.

Piscis

Sacarás este fin de semana todas las tensiones que se te cargaron en el trabajo, tu signo toma las cosas muy personales, por eso te recomiendo que te desconectes por completo de todo y disfrutes estos tres días con tus seres queridos. Visitas a un amor del pasado que te hará sentir muy feliz. Sigue con el ejercicio y dieta para que te mantengas saludable. Te invitan a salir de viaje con tu pareja. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 32. Tu signo se carga de dos personalidades completamente opuestas y como tu elemento es el agua, casi toda tu vida es sentimental y conviertes un problema en un drama, por eso necesitas cambiar ese aspecto de tu vida diaria y no estar tan cambiante en las decisiones. Como Piscis siempre serás pacifista y apoyas a los demás, destacas en las leyes o medicina.