Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente llegó con sus horóscopos para este fin de semana en los que te dice cómo será tu suerte en cuestiones de salud, dinero y amor según la carta del tarot que regirá a tu signo.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta Los Amantes, lo que implica que seguirás con esa suerte en todo lo relacionado con el amor, pues es tu momento ideal de formar un hogar y tener una familia. Este viernes el tarot te recomienda que te des baños de pétalos rojos para que la suerte reine por más en tiempo en tu vida. Realizas un viaje para visitar a un familiar a quien quieres mucho. En estos días recibes una noticia que te dará mucha felicidad en lo laboral. También la carta te indica que debes ir al mar y asolearte para que alejes las energía negativas de tu vida. Tus números de la suerte son 11 y 23. Durante este fin de semana tendrás trabajo extra y te ofrecerán un nuevo proyecto laboral que será muy productivo. Cuídate de dolores de cabeza o trata de no tomar tanto alcohol en tus reuniones.

Tauro

Te salió la carta El Sol en el horóscopo del tarot, esto significa que tendrás unos días de mucha pasión y amor, así que debes prepararte para ya vivir en pareja, pues estos tres días serán muy placenteros y si te encuentras soltero muy pronto te llegará un amor apasionado y fugaz con el que tendrás mucha compatibilidad. También el tarot te indica que te cuides de las traiciones con tus supuestos amigos; de hecho debes aprender a no platicar tanto tus asuntos personales y evita involucrarte en chismes. Recibes un regalo que no esperabas y además te invitan a realizar un viaje. Este domingo tendrás mucha suerte en los juegos de azar con los números 04 y 38. Procura vestirte de colores fuertes para atraer la abundancia hacia tu vida. También la carta te indica que vendrá un bebé pronto a tu vida.

Géminis

La carta La Templanza es la que te salió en el horóscopo del tarot, significa que tu temperamento te causa muchos problemas porque no sabes controlar el enojo y por ello debes ser prudente con tus palabras y acciones. El tarot te recomienda darte baños de agua bendita este viernes para que la abundancia llegue a tu vida de manera más intensa. También te indica que eres muy bueno para las leyes y la política, por eso te recomienda que estudies algo relacionado con estas áreas. El elemento de tu signo es el aire y siempre buscas el reconocimiento y llamar la atención con tu look. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 31. En el amor debes cuidarte de las traiciones o aprender a ya no andar con dos a la vez, recuerda que por hacer eso te puedes contagiar de una enfermedad de transmisión sexual.

Cáncer

As de Oros es la carta que te salió en el horóscopo del tarot, esto significa que debes tomar una decisión laboral que hará que cambie tu vida por completo. Tu signo es de carácter muy fuerte y siempre busca problemas donde no los hay, por eso este viernes te recomiendo salirte a caminar con los rayos del sol para que la energía positiva se incremente a tu alrededor. En el amor no sabrás por cuál de tus relaciones decidirte, recuerda que no te debes martirizar, sal con quien creas conveniente, sólo no establezcas ningún compromiso para no herir a nadie y disfruta la convivencia. Te llega un regalo inesperado por parte de un amor nuevo. Cambias tu celular por uno más reciente. La carta del tarot también te dice que debes ejercitarte y tener una buena alimentación. Tus números de la suerte son 15 y 66.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta La Torre, esto significa que tendrás tres días de felicidad y abundancia económica. En el aspecto sentimental, ya no tengas miedo de tomar decisiones de cambios, que el tarot te vaticina éxito en lo que decidas y que tendrás a tu lado a la persona indicada para pasarla de lo mejor. Ten cuidado con un amor del pasado que estará hablando mal de ti, mejor trata de quedar en paz con todo mundo. Te invitan a salir de viaje en estos días. Este domingo reinará en tu vida la suerte con los números 19 y 27. Arreglas este viernes papelería de un crédito y la venta de tu carro; todo te saldrá bien. Tu signo, junto con esta carta del tarot, se combinan para crear una energía positiva intensa y por eso éste es el momento ideal de hacer cambios radicales en tu vida laboral.