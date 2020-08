Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Lecturas por teléfono: +56 99226 7881

Aries

El Mago

No te faltaran los medios, diversos y variados, para realizar planes de todo tipo que tengas pendiente de ejecutar. Quizás lo único que juegue en contra de tus propósitos sea disponer de una necesaria dosis adicional de voluntad y deseo, y vencer cierta inercia para abocarte a ejecutar lo que debas hacer. Todo está dado para tomar la iniciativa, sin prisa pero sin pausa, y con la suficiente constancia.

Semana favorable para que resulten positivamente las iniciativas o gestiones que realices a fin de incrementar tus ingresos. Todo avance en este tema se deberá a tus esfuerzos y dedicación y a las iniciativas que se expresen en cambios de método que, en lo posible, sean innovadores y creativos. Repetir lo ya hecho no cambia mucho los resultados que se obtengan pero, por sobre todas las cosas, lo fundamental será la perseverancia.

Toda acción conlleva una reacción y toda reacción es precedida de una acción. Acá radica la dificultad que tienes para tomar una determinación que, a veces, debe ser drástica, lo que complica aún más la situación. Suele no haber una sola salida en estos casos, debieras optar por la menos compleja y la que provoque menos daño, tanto a ti como a los demás.

Siempre hay que ir más allá, conformarse con lo alcanzado puede hasta confundirse con mediocridad, siempre debemos aspirar a más, que no es meramente ambición desmedida, si no, conciencia que no tenemos límites. Alguien dijo “el cielo es el límite”. Este es un momento para avanzar, las crisis muchas veces son oportunidades y las oportunidades suelen ser propósitos que están en algún lado esperando un mejor momento.

Nadie escapa a la compleja situación que estamos viviendo, a todos afecta directa o indirectamente y nos golpea con mayor o menor intensidad. En estos días, excepcionalmente, tendrás momentos más tranquilos, que te darán un descanso necesario y merecido. Aprovechalos para todo aquello que tengas pendiente en tu entorno más cercano, que no signifique olvidar los resguardos y protocolos conocidos. Intenta reflexionar acerca de la experiencia, puede que algo de lo vivido dependa de ti y puedas repetirlo.

En la actual situación todo se ha trastocado, nada es normal en lo cotidiano, se hace necesario desarrollar métodos nuevos para enfrentar una crisis que a todos ha sorprendido. Para empezar, la peor actitud es la del autoflagelo, aquella que pretende hacernos sentir, en algún grado, culpables de lo que pasa. Es un camino equivocado, pues lo mejor puede ser pensar en cómo salimos de esto, con medidas a nuestro alcance, que, por último, se sumen a otras que no dependan de nosotros.

Semana favorable para equilibrar armónicamente tus ingresos y egresos. No habrán grandes sobresaltos. Junto con esto se pueden presentar nuevas oportunidades para mejorar, paulatinamente, las rentas y equilibrar tu economía, a fin de que puedas generar alguna reserva y poder solventar algún imprevisto, que en situaciones como las que vivimos suelen ocurrir. Lo mejor es estar preparados.

Puede ser oportuno que comiences a planificar como quieres proyectarte en un período futuro, relativamente cercano pos-pandemia. Ver qué quieres hacer de tu vida, cambiar todo aquello que no resultó en el período de crisis y estar mejor preparada para enfrentar la adversidad, aquella que no siempre depende de nosotros y nos afecta por lo desconocida. Es difícil tener todo previsto, pero sí podemos acrecentar nuestras defensas y ese es un muy buen propósito.

Semana menos compleja que las anteriores, la tendencia estará dada para que todo fluya armónicamente, y sea un estímulo y las cosas resulten según tus planes. No será necesario hacer grandes cambios, solo sentirte empoderada de tus acciones. Ejecutarlas lo mejor posible, sin improvisar, y teniendo en cuenta que vivimos tiempos extremadamente difíciles, que nos obligan a acrecentar los esfuerzos y sopesar los riesgos.

Sentir que los esfuerzos desplegados son compensados por resultados acordes con estos es un gran estímulo para perseverar en ellos y no decaer en las acciones que provocaron tales logros. Durante esta semana ésta será la tendencia y te servirá para mantener tu ánimo en alto, como un aliciente cercano a lo que es un círculo virtuoso.

Los días de esta semana transcurrirán sin mayores sobresaltos. La tendencia será a mantener una relativa, pero siempre bienvenida, armonía, que no te distancie de la realidad que a todos afecta, pero que no te reste la calidad de lo que mereces vivenciar. Puedes ocupar esta sutil calma para pensar en cómo estar mejor preparada para encarar los desafíos que puedan sobrevenir.

Debes manejar, dentro de parámetros acotados, tu extrema sensibilidad, que muchas veces te lleva a restar calidad a tu vida y puede llegar a anular tu capacidad de enfrentar los períodos críticos o complejos, teniendo en cuenta que tienes a tu haber múltiples cualidades y potencialidades que puedes desarrollar y poner al servicio de tus propósitos.