Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Nuestra vidente favorita, Mhoni Vidente, te dice en sus horóscopos para este fin de semana cómo será tu suerte en el dinero, salud y amor, así como cuáles serán tus número más mágicos.

Aries

Tendrás que hacer cambios en tu trabajo; recuerda que estos días son muy importantes para tu futuro por eso necesitas ordenar todo lo que tengas pendiente de papelería. Un nuevo amor te invita a cenar, considera que estás en tu mejor etapa de enamoramiento así que no lo dudes; vístete de colores fuertes y usa mucho perfume para que el amor se quede en tu vida. Tomas un curso los fines de semana para estar actualizando en tus estudios profesionales. Cuídate de problemas nerviosos y hormonales. Tendrás dinero extra este sábado con los números 07 y 66. Evita platicar tus logros para que no levantes envidias. Los que están en pareja tendrán un fin de semana de mucho enamoramiento y estabilidad. Te recomiendo siempre estar en paz cuando vayas a tomar una solución a tus problemas. El domingo será para arreglar tu cuarto o casa.

Tauro

Fin de semana de mucho trabajo y para arreglar asuntos personales. Recuerda que los Tauro siempre resuelven los problemas familiares y son pilares de su casa. Actualizas tu papelería de trabajo o aplicas para un proyecto laboral. Te invitan a una fiesta y te vas a divertir mucho Haces trabajos por tu cuenta que te dejarán dinero extra. Viene un golpe de suerte el domingo con los números 05 y 21. Toma en cuenta que si dejas de sentirte útil tiendes a la depresión, por eso puedes practicar algún deporte o hacer ejercicio. Tu lema para estos días es: Cuida tu salud y busca el equilibro en tu vida. Acuérdate que en el amor tu signo es muy apasionado y sexual, pero con una disposición insegura y celosa, por eso necesita tener la pareja ideal a su lado que puede ser de Géminis, Acuario o Virgo.

Géminis

Se juntarán muchos problemas con tu pareja, por eso te recomiendo no tomar decisiones cuando estés alterado para que después no te arrepientas. Piensa mucho en cambiar de trabajo, recuerda que al Géminis no le gusta que le ordenen o le digan qué debe hacer; así que no lo pienses más y pon tu propio negocio. Arreglas un pago atrasado. Cuidado con las dietas que haces con pastillas porque pueden alterar tu salud. Trata de hacer ejercicio e ingerir alimentos más saludables. Recuerdas mucho a un amor que está fuera o ya no está contigo, búscalo, te corresponderá. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 01 y 78. Considera que lo negativo de tu signo es la mentira y manipulación, por eso casi siempre tienes problemas con tus parejas; trata de cambiar esa forma de ser para evitar heridas a tus seres queridos.

Cáncer

Fin de semana para estar muy alegre y con buenas noticias a tu alrededor. Aprovecha las oportunidades que se van a presentar; te proponen un negocio, acepta que te irá de lo mejor. El amor se da sin límites y no se compra, así que no tengas miedo de estar un tiempo solo, deja a esa pareja que no es para ti y considera que el signo de Cáncer se merece a la persona ideal. Tomas un curso de diseño y publicidad. Arreglas tu casa o departamento, recuerda que el Cáncer nunca cansar de vivir lo mas cómodamente posible. Llegan unos amigos para hacer una fiesta en tu casa. Te viene un golpe de suerte este domingo con los números 02 y 18. La Luna rige a tu signo, por eso te recomiendo salir a caminar por las noches para que las energías positivas estén fuertes en tu vida y recibas todo lo bueno para tu vida.

Leo

Fin de semana para reacomodar tu casa. Toma en cuenta que tu signo se caracteriza por ser muy ordenado y siempre estar al día con sus pendientes. Viernes de junta de trabajo para cambios de proyectos; será un día muy intenso y con energías cruzadas, así que trata de no pelear con tus compañeros. Recibes un dinero extra por la venta de un coche o propiedad; trata de invertirlo. Sábado de tomar un curso de superación personal o de idiomas. En el amor conocerás personas muy compatibles con tu signo y eso levantará tu autoestima. Te busca un familiar para pedirte un favor económico. Te viene un golpe de suerte el domingo con los números 13 y 44. Domingo para pasear o estar en contacto con la naturaleza y te ayudará a que la energía positiva crezca más. Recuerda que tu signo tiene un don especial para hacer dinero y buen ojo para los negocios, así que empléate tu mismo.

Virgo

Tendrás complicaciones en el ámbito del trabajo este viernes, así que relájate y no caigas en provocaciones de tus superiores. Viene la mejor época porque es tu cumpleaños, llénate de energías positivas a tu alrededor. Haces cambios en tu forma de vestir y decides seguir con la dieta para renovar tu actitud. Cuídate de problemas de huesos o caídas, recuerda que debes de ser más precavido. Viene un golpe de suerte este sábado con los números 29 y 88, usa más perfume para que la abundancia este más en tu vida. Recibes un regalo por parte de un amor nuevo. Seguirás soltero, pero continuarás conociendo personas sin establecer compromisos. Cuida más tu dinero y no lo gastes de forma compulsiva. Debes emprender un negocio. La virtud de tu signo es ser trabajador incansable y eso te ayuda a crecer más económicamente.

Libra

Serán tres días de buena suerte en tu vida y sobre todo para reinventarte en el amor. Considera que a los Libra les hace bien vivir una relación amorosa y tienen compatibilidad con Tauro, Géminis y Piscis. Trata de pagar deudas de tu tarjeta para evitar problemas en el futuro. No platiques a nadie tus problemas, recuerda que a muchos les da gusto que te vaya mal, así que sé más discreto. Este sábado comprarás ropa o cambiarás de look. Trata de no caer en conductas impulsivas en tu trabajo o escuela, toma en cuenta que quien se enoja pierde; aprende a ser más consciente de lo que comentas o los demás. Trata de salir a pasear el domingo o tomar aire fresco para que tu energía positiva se multiplique. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 31; trata de jugarlo el domingo. Sigue con la dieta, no te desanimes porque los resultados ya son notorios.

Escorpión

Estarás muy positivo y con toda la energía para salir adelante, recuerda que tu signo siempre lucha por ser el mejor en todo y sobre todo en el trabajo, así que toma un curso los fines de semana y especialízate más en tu carrera universitaria. Evita enamorarte tanto si acabas de conocer a una persona, considera que la confianza se gana con el tiempo, así que lleva todo con calma. Recuerda siempre escuchar los consejos de tus padres porque ellos siempre querrán lo mejor para ti. Fin de semana para arreglar tu casa. Tendrás problemas con el estómago o intestino. Evita excederte en el consumo de alcohol o picante. No prestes dinero, aprende a decir no. Te viene un golpe de suerte este sábado con los números 33 y 27. Trata de no mentir en ninguna circunstancia porque tarde o temprano sale a relucir la verdad.

Sagitario

Se te acumularán los pendientes de trabajo. No pierdas de vista que a tu signo le falta administración de tiempo y se satura, así que aprende a organizarte. Cuídate de problemas por deudas, adquiere sólo lo que necesitas. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 05 y 49, procura combinarlo con tu día de nacimiento. Un amor del pasado insiste en verte para volver, es Piscis o Leo, trata de platicar y considera que todos cometemos errores. Deja de hacer caso a lo que dicen de ti o a los chismes, tu signo es mágico y tiene la facultad de tumbar malas energías. Sales a pasear el domingo para convivir con tus seres queridos. Eres el mejor para relacionarte con los demás y eso te hace ser un excelente vendedor, así que asóciate con alguien más y emprende un negocio. te irá muy bien.

Capricornio

Viernes de mucho trabajo atrasado y para ponerte al corriente con tus pagos. Consideras la posibilidad de tener un trabajo extra, recuerda que el Capricornio nunca le dice no al dinero y al crecimiento personal, así que si tienes la oportunidad aprovecha. No confíes tanto en las personas porque siempre te rodean mucho las traiciones, pon los asuntos en claro. Cuídate de problemas nerviosos o por ansiedad, trata de ir con tu médico. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 25, agrega tu día de nacimiento para personalizar la buena fortuna. Los que tienen pareja estarán de lo mejor y muy enamorados. Los solteros conocerán personas muy compatibles con su signo este fin de semana. Procura vestirte con colores fuertes para atraer el amor y así encontrar a alguien que te haga pasar los mejores días.

Acuario

Te pones al día en cuestiones de trabajo, acuérdate que lo mejor de tu signo es ser muy dedicado con sus proyectos de vida. Este fin de semana extrañarás lo que ya no tienes. Toma en cuenta que tu carácter te causa muchos problemas sentimentales y luego te arrepientes, por eso ya debes aprender a controlar tus impulsos y llevar una relación de pareja mas estable. Tendrás un golpe de suerte con los números 26 y 50 y trata de combinarlo con tu día de nacimiento para personalizar la buena fortuna. Duerme más y deja un poco tu WhatsApp, recuerda que eres muy inquieto y necesitas descansar para estar más activo al día siguiente. No te metas en problemas que no son tuyos, a veces es bueno mantenerse al margen de las situaciones familiares. Mandas arreglar tu coche para venderlo. Domingo para estar con la familia y sentirte muy querido.

Piscis

Vivirás tres días de mucha suerte, es tu tiempo de crecer en lo económico y lo personal. Cambia de amistades, recuerda que tu signo es muy buena persona y no sabe cortar las relaciones pasadas así que empieza a dejarlas a un lado y avanzar en tu vida. Viernes de mucho trabajo. Te ofrecen un contrato nuevo y será muy bien pagado, no desaproveches la oportunidad. Recibes la oferta de comprar una casa o departamento, hazlo. Arreglas tu cuarto y sacas de tu clóset lo que ya no utilizas para renovar las energías. Ahorra todo lo que puedas para tener un estabilidad económica. Tu golpe de suerte será el domingo con los números 21 y 70. No des tanta confianza a las personas que acabas de conocer, es mejor mantenerse al margen, toma en cuenta que el Piscis es muy confiado, pero eso a veces atrae problemas que no son suyos.