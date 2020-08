¡Qué el ritmo no baje! Clases de baile online en cuarentena

Las clases de baile online en cuarentena es algo a lo que algunas personas no han querido renunciar.

En los estudios de danzas de Noemí Coelho y Rodolfo Olguín reciben a un 30% del alumnado que a pesar de la distancia y las tareas escolares, quisieron continuar las clases.

Maia Cambero, bailarina y profesora, dio su testimonio a La Nación.

"Nadie estaba preparado para hacer clases de ballet online. Cada una buscó su espacio y se adaptaron increíblemente, siguieron preparadas con su mallita y las zapatillas, y aunque no estamos cara a cara puedo ver los avances: agarrarse de una barra que no es una barra, por ejemplo, las ayuda a mantenerse en eje. Es muy positivo que sigan apostando y confiando en el trabajo", aseguró.

En su grupo, hubo incluso la incorporación de una alumna nueva.

Esta era Uma Martínez Garbino que con 10 años, se animó a tomar clases de ballet en cuarentena y por Zoom.

Maia, comentó que le advirtió que iba a ser difícil.

No obstante, la nena lo veía con más naturalidad.

"Antes de que me conectara al grupo, me envió algunos videos por WhatsApp y traté de aprenderme los nombres de los pasos para estar lista para poder seguir las clases. A las dos semanas ya había empezado. No era tan difícil", concluyó la profesora.

Para muchas personas, bailar les sube mucho el ánimo y pese a la cuarentena, hay un pequeño porcentaje que no ha renunciado a las clases y las hace por videozoom. - captura youtube

Bailar, tiene muchos beneficios.

Mejora nuestra coordinación, es un aliado contra la pérdida del peso y aumenta la memoria, entre otros.

En cuarentena, es ideal para practicarlo.

Este periodo de confinamiento, no es en el que se está con el ánimo más alto.

Lo bueno del baile provoca que se liberan endorfinas, lo que hace que luego se esté de mejor humor.

No te pierdas el video en