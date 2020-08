¿Fashionista? Así se viste cada mujer según su signo del zodiaco

La relación que cada mujer tiene con la moda es muy personal, pero también es cierto que según sus signos zodiacales estas tendrán una mayor o menos inclinación a seguir las tendencias, lucir femeninas u optar más por la comodidad. Esto es lo que dice el zodiaco de cada fémina.

Aries

Son mujeres prácticas a las que le gusta estar listas en pocos minutos. No se desviven demasiado por la vestimenta y prefieran ahorrar ese tiempo. Se arriesgan poco con los colores, optando usualmente por tonos neutros y su belleza es muy natural.

Tauro

En este aspecto la paciencia es lo suyo así que siempre gastarán muchos minutos en encontrar la vestimenta perfecta. Están a la moda y se apegan a lo más llevado, sin renunciar a la simplicidad que caracteriza su estilo. Para ellas, menos es más.

Géminis

Unas verdaderas líderes de estilo. Ellas siempre saben qué lucir y cómo combinarse. Muy rara vez las verás mal vestidas y prefieren utilizar prendas de buena calidad.

Cáncer

Son mujeres que lucen impecables de pies a cabeza, desde la ropa limpia y planchada, hasta su cabellera bien peinada y un maquillaje apropiado. Son maduras, responsables y serias, así que lo demuestran en su forma de vestir.

Leo

Entre los signos zodiacales, las damas de Leo son amantes del lujo. Por este motivo, las llaman las marcas más caras, el placer de comprar ropa constantemente y elijen siempre lo más costoso. Les encantan las joyas, tienen buen gusto y son elegantes.

Virgo

De acuerdo con El País, la mujer Virgo puede ser muy ordenada o bastante desaliñada. Eso sí, algo que se mantiene siempre es que son poco extravagantes por lo que utilizarán ropa normal, sin llamar demasiado la atención.

Libra

Aman verse y vestirse bien, así que su armario siempre estará lleno de ropa fina y olorosos perfumes. Ellas nunca pasan desapercibidas y les preocupa su apariencia.

Escorpio

Aunque no se desvive por lucir siempre de 10, cuando lo hace siempre llama la atención. Las mujeres escorpianas forman parte de ese grupo de signos zodiacales muy atractivos y sensuales. Algo irrenunciable: les encanta estar cómodas.

Sagitario

De la moda, lo que les acomoda. No sufren demasiado por temas de vestimenta ya que prefieren la comodidad y sencillez. No tienen problema en repetir los atuendos o pasar largos meses sin adquirir una prenda nueva.

Capricornio

Las capricornianas son creativas a la hora de vestir dando como resultado grandes combinaciones. Cuidan la ropa y son esa clase de personas que la ajusta a su gusto, arregla y le da varias oportunidades antes de desprenderse de ella.

Acuario

Son atractivas y lo saben así que le sacarán provecho a su belleza con accesorios o prendas que resalten su figura y llamen la atención. Saben muy bien qué les queda bien y lucen perfectamente todo lo que llevan.

Piscis

No se desviven por la moda y son muy clásicas. No les interesa destacar en términos de vestuario sino pasar momentos agradables. Son dulces y prefieren las tonalidades pasteles en sus looks.

