La reacción de Gabriela Pazmiño tras la detención de Abdalá Bucaram

Hoy mi corazón llora al ver tanta maldad jamás imaginada, jamás vista, hoy lloro por mi familia, por mi suegro, suegra, sobrinos, cuñada que tuvieron que vivir el horror de la injusticia , lloro por las lagrimas de mi esposo y la de mis hijos…. es esto justo ? Familia resistamos se los pido resistamos, no dejemos de confiar en Dios y la esperanza de vidas mejores para todos con respeto y justicia. Atesoren estas imágenes y tengamos fe de volver estar así todos porque eso somos una famia unida siempre unida…. los amo con mi alma