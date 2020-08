Health Coach:"Si quieres estar feliz y saludable es importante ver lo que pasa aparte del plato en tu vida"

Hay mujeres que comen sano, practican ejercicio, no tienen problemas de salud, duermen ocho horas, pero se encuentran cansadas, abrumadas.

Eva María Kopel, una alemana procedente de Emsbüren, un pueblo cerca de la frontera con Holanda, se percató de esto en su propia piel, cuando renunció a su trabajo de jornada completa, hastiada, e inició un viaje que comenzó en Latinoamérica y culminó en Australia, hace poco hasta volver a su pueblo natal.

"Pensé que viajando encontraría soluciones pero en lugar de conocer distintas culturas empecé a conocerme a mí misma y me encantó porque viví muchas cosas muy lindas, me encontré meditando con monjes en el Himalaya, pasé tiempo en la India haciendo yoga en los ashrams y estuve en los lugares más hermosos del mundo, en plena naturaleza. En estos viajes mágicos comencé a a analizarme a mí misma, de cosas de mi estado de salud mental, emocional y física y ahí me di cuenta de como tratar mejor a mi cuerpo, estar mejor de una manera holística, practicar yoga, y la nutrición, por lo que inicié mi viaje para convertirme en un Health Coach. Me fascina cómo funciona nuestro cuerpo, los efectos que tienen nuestros pensamientos y emociones en nuestra salud y nuestro bienestar holístico", relata Kopel.

La coach, agrega que el "life style" – la manera cómo vivimos, como comemos, como interactuamos con los demás y cómo nos tratamos a nosotros mismos, – es clave para estar bien, sano y feliz".

Ese interés, la condujo a matricularse en Health Coaching Program en el Institute For Integrative Nutrition basado en Nueva York y fundado en 1992. Hoy en día, es una plataforma en línea (online platform) que se dedica al salud holístico y la transformación a un lifestyle saludable.

Eva, se recibió como Health Coach y actualmente tiene una cantera de clientas con las que colabora online sobre cómo promocionar un bienestar emocional, mental y corporal en sus vidas. "La manera como manejamos el estrés, muchas veces autoimpuesto, disminuye nuestro bienestar", manifiesta.

"La comida es importante, y lo es también comer bien, cosas saludables y no ultraprocesadas […] pero una alimentación sana no lo es todo. Aunque tengamos un lifestyle consciente, o sea comiendo bien y haciendo ejercicios, muchas veces todavía seguimos infelices y tristes. Y eso es simplemente porque la nutrición no solo pasa con lo que está en tu plato. Un lifestyle saludable también tiene que ver con estar en una relación cariñosa y amorosa, tener una vida social, tener un trabajo lo que te guste, obvio que si, también es importante el ejercicio, sentirse bien en su casita, seguir educándose y aprendiendo más, encargarse de su situación financiera", desarrolla.

Para Eva, coach en Health Nutrition, el bienestar consiste en un equilibrio basado en una vida sana, en todos sus aspectos. - cortesía

La profesional, explica, que "la espiritualidad moderna" juega un papel muy importante, “hoy en día andamos bastante estresados así que es clave tomarse tiempo para si mismo para practicar yoga o meditar porque en estos momentos estamos presentes en el momento, enfocándonos en nuestra respiración, los movimientos del cuerpo, conectándonos con nuestro verdadero yo cuando, por fin, se calma la menta, nuestras ansiedades, miedos y dudas", opina.

"Si quieres estar feliz y saludable es importante ver lo que pasa aparte del plato en tu vida", asevera.

Kopel, trabaja con mujeres entre 25 y 45 años, "con un lifestyle muy consciente" y en su tratamiento, que dura tres meses, incluye una primera entrevista para detectar el problema que les aqueja, seguido de diez llamadas telefónicas para que las clientas puedan encontrar sus propias respuestas.

La coach, cuenta que en su profesión no dan consejos porque la teoría es que las personas conocemos el origen de los problemas y también sus respuestas, pero que en ocasiones se dejan llevar por la negatividad.

"En el coaching es importante que los clientes desarrollan sus respuestas individuales para su salud y bienestar. Todos somos individuales con distintos deseos y necesidades. Un consejo que viene de afuera de un experto no puede transformar tu vida, sólo tú puedes cambiarla. Porque eres tú el que se conoce mejor, sabes lo que realmente te gusta y lo que te sirve, y yo como coach estoy al lado tuyo ayudándote en encontrar estas respuestas", asevera.

"A veces hace falta una persona de afuera diciendo '¿por qué haces esto?, 'esto lo hiciste bien', '¿qué te sirve para encontrar lo que no puedes ver desde afuera?', y eso, según Kopel es porque muchas veces nos perdemos en nuestros pensamientos y las influencias que vienen desde afuera. Muchas veces nos falta claridad de lo que queremos o de lo que nos sirva.

"Un coach es una persona objetiva y neutral que te hace preguntas para ver adentro de ti lo que todavía no puedes ver claramente", define.

Actualmente, Eva María trabaja con tres clientas, con molestias de distinta índole, y afirma que según radique su malestar, ella incorpora técnicas personalizadas.

"En una sesión, la mujer puede entender mejor cosas en su vida, de sus patrones, de sus pensamientos de sus creencias y después de darse cuenta de estas cosas estoy a su lado para darle contenido virtual a un yoga flow que le sirva a ella para curarse mejor o una meditación", explica.

En esta cuarentena, se han incrementado los trastornos mentales y la ansiedad y el estrés son palabras que oímos a diario y hay profesionales, como Koppel, que instruyen las mejores armas holísticas, para no nadar a contracorriente y en su lugar, para sentirse más sano, feliz y vivo en su cuerpo y mente.

