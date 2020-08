Receta para que el fideo seco te quede perfecto

Una de las mayores delicias de la comida mexicana es, sin duda, el fideo seco. Resulta una total belleza culinaria de la cual no muchas veces se habla. En este artículo te enseñamos la receta para que este plato tradicional te quede perfecto.

Este plato puede hacer feliz a cualquier. Es sumamente delicioso y no resulta difícil de hacer. No obstante, hay algunos trucos que debemos tomar en cuenta a la hora de prepararlo. Te contamos la receta que compartió la chef Mariana Orozco en sus redes sociales y que ha sido rescatada por Chilango.

Ingredientes para el fideo seco

Solo te llevará 20 minutos y te alcanzará para cuatro personas. Antes que nada, para realizar el exquisito plato de fideo seco debes hacerte de los siguientes ingredientes:

600 gramos de jitomate maduro

1/4 de cebolla

2 dientes de ajo

200 gramos de fideo

2 cucharadas de aceite de canola o maíz

1 ó 2 chiles guajillo

Agua

Sal y pimienta

Modo de preparación de la base

Como re adelantamos, preparar un fideo seco perfecto no es tan difícil como crees. Comienza por prender la estufa y colocar a calentar una olla a fuego alto o medio. Cuando el recipiente se encuentre caliente añade el aceite. De esta forma evitas que el mismo se queme y se vuelva inservible.

Luego de que el aceite esté caliente, disminuye un poco el fuego y agrega el fideo para que se fría. No lo muevas demasiado para que no se rompa.

Mientras el fideo se fríe, abre el chile en dos partes y quítale las semillas, así como las venas (Resérvalas aparte). Divide los fideos y justo en el centro donde se están friendo fríe un poco el chile de ambos lados sin dejar que se queme. Retíralo una vez que empiece la piel a ponerse un poco oscura.

Continúa friendo los fideos hasta que se tornen muy dorados. Ahora apaga el fuego y comienza a preparar el caldillo. Para esto debes cortar los jitomates en cuartos y la cebolla en trozos medianos. Lánzalos con los ajos a la licuadora con un poquito de agua, solo lo suficiente para que sea posible licuarla.

Pasos finales y a disfrutar

Continuando con tu receta de fideo seco, cuela la mezcla del jilote sobre el fideo y vuelve a encender la estufa a fuego medio. Deja la olla descubierta sin tapa y aguarda a que se cueza el fideo con el líquido hasta que se vaya reduciendo. Esto se logrará en un aproximado de 10 minutos,

Si notas que el jitomate se ha espesado mucho, pero el fideo aún no se termina de cocer, añádele un poquito más de agua. Cuando veas que la pasta ya está suave por fuera y firme por dentro, retira la olla del fuego.

Puedes decorar el fideo seco con aguacate, crema o queso. ¡Sirve de inmediato y disfruta!

Este fideo seco te llevará tan solo 20 minutos. - Agencias

